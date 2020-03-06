Украина прекратила авиа-, железнодорожное и пассажирское сообщение с другими странами. Теперь въехать и выехать из страны украинцы могут только на личном авто, а иностранцам вовсе запрещено приезжать.
Временно закрываются заведения общественного питания (кафе, рестораны), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры. Доставка еды работает, если персонал имеет соответствующую индивидуальную защиту.
Разрешена работа магазинов, АЗС, аптек, банковская и страховая деятельность.