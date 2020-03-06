Китайский коронавирус потряс весь мир и стал угрозой №1. Он продолжает распространяться по новым странам и заражать людей. Вечером 11 марта Всемирная организация здравоохранения официально признала коронавирус пандемией. В тот же день в Украине объявили карантин: закрылись учебные заведения, введен запрет на массовые мероприятия, прекратилось авиасообщение с рядом стран. В таком режиме страна будет жить с 17 марта по 3 апреля.



По состоянию на 18 марта 2020 года, случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 157 странах. Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус назвал страх и дезинформацию наибольшими проблемами, которые необходимо преодолеть в борьбе с COVID-19.