КОРОНАВИРУС
COVID-19

Подробно о мировой катастрофе
Китайский коронавирус потряс весь мир и стал угрозой №1. Он продолжает распространяться по новым странам и заражать людей. Вечером 11 марта Всемирная организация здравоохранения официально признала коронавирус пандемией. В тот же день в Украине объявили карантин: закрылись учебные заведения, введен запрет на массовые мероприятия, прекратилось авиасообщение с рядом стран. В таком режиме страна будет жить с 17 марта по 3 апреля.

По состоянию на 18 марта 2020 года, случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 157 странах. Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус назвал страх и дезинформацию наибольшими проблемами, которые необходимо преодолеть в борьбе с COVID-19.

КОРОНАВИРУС - ЧТО ЭТО?

Коронавирус — это острое вирусное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. Существует несколько разновидностей коронавируса. О новом виде COVID-19 до недавнего времени не знал никто.

Вирус передается воздушно-капельным, воздушно-пылевым, фекально-оральным путем. К факторам передачи относятся выделения носоглотки, рвотных масс, фекалии птиц, животных, больного человека.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань первых случаев пневмонии неизвестного происхождения. Вирус нашли у местных жителей, связанных с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань. 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения.


Инкубационный период пневмонии нового типа длится от 2 до 20 дней, и, согласно последним данным, заболевание становится заразным до появления симптомов.

С 22 января город Ухань был закрыт на карантин. Позже вирус был зафиксирован во всех частях Китая. Третьего марта появилась информация о том, что был выявлен второй штамм коронавируса. Медики выделяют S- и L-типы нового коронавируса.

11 марта ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.

Согласно данным, которые обновляются в режиме реального времени, по состоянию на 18 марта подтверждено 204 831 случаев заражения коронавирусом, 8 272 из них стали летальными.
Первые системы для быстрого анализа на наличие коронавируса COVID-19 были разработаны в январе 2020 года в Германии на основе полимеразной цепной реакции в реальном времени. 250 тысяч этих тестов были распространены через Всемирную организацию здравоохранения. В последующие месяцы многие лаборатории по всему миру создали свои системы тестирования на основе ПЦР.

В конце февраля появились первые сообщения о создании тестов на основе определения специфических антител в организме.

ПАНДЕМИЯ В МИРЕ

Первый случай за пределами Китая стал известен 13 января. Это была 61-летняя женщина, которая прилетела из Уханя 8 января в Бангкок (Таиланд). Позже коронавирус попал в соседние страны — Иран, Россию, Индию.

В Европе заболевание распространяется в разы быстрее, чем в Китае. В Италии, второй стране в мире по количеству заразившихся коронавирусом, число смертельных случаев превысило 2 500. Для сравнения, в Поднебесной, где была обнаружена вспышка, от коронавируса скончалось
3 122 человек (цифры в реальном времени можно посмотреть здесь).
В Британии на данный момент борьба с коронавирусом входит в стадию замедления. Однако эксперты признают, что вирус будет неизбежно распространяться по стране и охватит большую часть населения.

"Многие семьи потеряют своих любимых, прежде чем эпидемия закончится", - заявил премьер-министр Борис Джонсон.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в Германии до 70% населения могут быть инфицированы коронавирусом: "Когда вирус уже есть на территории, у населения нет иммунитета и не существует лечения, тогда от 60% до 70% населения будут заражены".

По словам Меркель, ведущим специалистам Европы следует сосредоточиться на замедлении распространения вируса. Заявление Меркель появилось после того, как популярное немецкое издание Bild назвало ситуацию в Германии "коронахаосом".
Из-за риска распространения вируса страны ЕС одна за другой ввели режим чрезвычайной ситуации, жителей многих городов просят без крайней необходимости не покидать свои дома. В крупных городах закрывают для посещения все публичные места, а в США приняли решение остановить работу калифорнийского "Диснейленда". Делая запасы, люди раскупают товары первой необходимости. Магазины в некоторых европейских городах сейчас выглядят примерно так:
Британские ритейлеры обратились к покупателям с просьбой избегать "панических покупок". В Испании выходить из дома можно только на работу, в магазин за продуктами, в аптеку, а также за покупкой предметов первой необходимости. Согласно данным испанской ассоциации ритейлеров Asedas, в некоторых супермаркетах страны наблюдается рост продаж до 145%. В Нидерландах наблюдается всплеск продаж гигиенических, чистящих средств, парацетамола, муки, дезинфицирующих средств, супов и других продуктов.
Во многих городах Финляндии ажиотаж на гигиенические и дизенфицирующие товары привел к тому, что цены на них выросли в три-четыре раза. Во Франции чаще всего скупают макароны, рис, воду, молоко и консервы.
11 марта, после объявления китайского коронавируса пандемией, президент США Дональд Трамп объявил месячный запрет на въезд европейцев в страну, под который, однако, не попали британцы и резиденты Штатов.
В связи с ситуацией в мире, один из самых масштабных музыкальных фестивалей Coachella в Калифорнии, который должен был состояться в течение двух выходных: с 10 по 12 апреля и с 17 по 19 апреля, перенесли на октябрь. А компания Apple решила отменить традиционную презентацию своих гаджетов, которую ожидали в марте 2020 года.

Кроме того, из-за коронавируса в этом году не состоится международный песенный конкурс Евровидение 2020.
Коронавирус уже причинил огромный ущерб мировому профессиональному спорту: остановлены чемпионаты, на карантин ушли целые футбольные команды, игры проходят без зрителей. Под вопросом проведение центральных спортивных событий года – Олимпиады и финала Лиги чемпионов. УЕФА официально объявил о переносе чемпионата Европы-2020 по футболу на лето следующего года.
Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио, которые должны начаться 24 июля, тоже под угрозой срыва или переноса в связи с обострением ситуации с коронавирусом.

В частности, 13 марта Олимпийский комитет Греции отменил эстафету Олимпийского огня на территории страны из-за угрозы распространения вируса.

УКРАИНА

Кабмин ввел карантин по всей территории Украины. Меры предосторожности будут действовать три недели — с 12 марта по 3 апреля. В частности, карантин предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых мероприятий и прекращение авиасообщения.

В рамках карантина на границе закрывается 170 пунктов пропуска. Из 219 останется 49, на которых оборудуют места для карантина. Правительство выделило 100 млн грн на закупку товаров индивидуальной защиты в частных внутренних компаниях.
16 марта в Украине закрыли границы для иностранцев, а также прервали любое пассажирское сообщение через международные пункты пропуска.

Государственная таможенная служба Украины представила интерактивную карту, на которой обозначены закрытые и открытые пункты пропуска после правительственного распоряжения по предотвращению распространения коронавируса.

Кроме того, прекратили работу пункты пропуска на Донбассе. С неподконтрольных территорий не будут впускать украинцев, прописанных в "ДНР" и "ЛНР".
Украина прекратила авиа-, железнодорожное и пассажирское сообщение с другими странами. Теперь въехать и выехать из страны украинцы могут только на личном авто, а иностранцам вовсе запрещено приезжать.

Временно закрываются заведения общественного питания (кафе, рестораны), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры. Доставка еды работает, если персонал имеет соответствующую индивидуальную защиту.

Разрешена работа магазинов, АЗС, аптек, банковская и страховая деятельность.
18 марта карантин усилился еще больше: закрылись все метрополитены страны. Добраться на работу и по делам украинцы могут только на такси, маршрутках, трамваях-троллейбусах. Последние будут пускать в салон не более 20 человек.

В Черновцах отменили бесплатный проезд, чтобы пенсионеры сидели дома на карантине.
В Украине по состоянию на вечер 18 марта официально зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, лабораторно подтверждены 14 случаев заражения COVID-19, из них 2 летальных. Один человек выздоровел.

С актуальной информацией по поводу госпитализированных с подозрением и подтвержденными случаями заболеваний на коронавирус в Украине можно ознакомиться здесь.

УДАР ПО ЭКОНОМИКЕ

Уже 21 января начали снижаться объемы торгов на фондовых биржах в Гонконге, Шанхае и Шэньчжэне. К 27 января, на фоне роста числа заболевших, падение затронуло FTSE 100 (индекс Британской фондовой биржи) и другие европейские биржи. Коронавирус обвалил цены на нефть до 4-летнего минимума: стоимость нефти марки Brent упала с $69 за баррель (в январе) до $26,5 (март), что произошло впервые с 12 февраля 2016 года.
Эпидемия, вызванная вирусом, влияет не только на экономику Китая, но и парализует сотрудничество с другими странами. Временная остановка авиаперевозок и осуществления поставки товаров, прекращение деятельности ряда мировых компаний – все это наносит ущерб государствам, начиная от Юго-Восточной Азии до Южной Америки.
Страхи перед экономическим кризисом в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 нарастают. Эстония уже прямо заявила, что вошла в фазу кризиса, а Украина – что стоит на его пороге. От того, сколько будет длиться эпидемия, зависят и размеры будущих потерь.

Экономисты подсчитали, что странам ЕС придется потратить за год около 350 млрд долларов на ликвидацию последствий месячного карантина.

Только в Китае из-за эпидемии коронавируса потери экономики составят около 145 млрд долларов.

профилактика

На начальном этапе заражения признаки коронавируса похожи на проявление обычной простуды: сухой кашель, слабость, повышение температуры. У некоторых пациентов отмечаются поражения глаз (конъюнктивит) и диарея.

Если заболевание протекает в легкой форме, то воспаление легких не развивается, и весь патологический процесс ограничивается слабо выраженными симптомами. В таких случаях температура может подниматься незначительно или вообще оставаться в пределах нормы.

Характерные симптомы коронавируса при респираторной форме:

1
боль во время глотания, чихания
2
головная боль
3
проявления гипоксии (кислородное голодание)
4
лихорадка
5
ринит (воспаление слизистой оболочки носа)
6
сухой кашель
7
повышение температуры
8
боль в мышцах
При тяжелых формах заболевания состояние больного быстро ухудшается, поднимается очень высокая температура, появляется сильный кашель, развивается дыхательная недостаточность. Картина усугубляется, если у человека есть другие, часто хронические, заболевания.

У детей заражение может распространяться на нижние отделы дыхательных путей, вызывая боль в груди при дыхании и одышку. Наблюдается воспаление гортани, свистящие и сухие хрипы в легких.
При обычной коронавирусной инфекции полное выздоровление наступает через 5-7 дней. Если заболевание протекает в более тяжелой форме, на выздоровление могут уйти две и более недели.

В тяжелых случаях последствия коронавируса крайне неблагоприятные:

1
выраженная интоксикация
2
признаки отека легких
3
прогрессирующая острая дыхательная недостаточность
4
полиорганная недостаточность (ухудшение работы нескольких систем организма)
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОБНАРУЖЕНЫ СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСА?

При наличии всех или некоторых симптомов, следует не выходить из дома, избегать контакта с другими людьми. Это уменьшит вероятность распространения коронавируса. Нужно немедленно позвонить семейному врачу. Важно: приходить в медицинское учреждение не стоит, опять же, чтобы не подвергать опасности других людей.

Доктору нужно описать симптомы. Специалист соберет все необходимые данные, проанализирует их и сообщит, как действовать дальше. Если есть основания полагать, что это именно коронавирус – врач направит экстренное сообщение об этом случае в специальные службы.
Если нет возможности связаться с семейным врачом, позвоните на горячую правительственную линию 1545 или на 103. Операторы соберут эпидеманамнез (симптомы и сопутствующие обстоятельства) и всю нужную информацию, и примут решение, направлять ли к больному специальную бригаду.

Наличие COVID-19 могут подтвердить только специальные тесты, которые будут сделаны по мере необходимости.
По убеждению врачей, обычные гигиенические меры – единственное, что может помочь уберечься от коронавируса. Ведь рекомендованных лекарственных средств, предназначенных для профилактики или лечения именно этой инфекции, не существует.
Медики подчеркивают, что люди, у которых нет симптомов острого респираторного заболевания, не должны надевать маски. Это попросту ничего не даст. В ВОЗ настоятельно рекомендуют использовать защиту людям с признаками ОРЗ/ОРВИ и тем, кто ухаживает за пациентами с кашлем, лихорадкой, насморком, повышенной температурой.

В ВОЗ не запрещают ношение масок, но хирургические маски из аптек следует менять раз в 2 часа, поскольку они являются одноразовыми.
И пока весь мир только борется с новым коронавирусом, в китайском Ухане, откуда началась пандемия, закрыли все 16 временных госпиталей, где размещали инфицированных. Последние две больницы закрыли 10 марта, когда госпиталь покинули последние 49 человек. В общем, все больницы Уханя приняли более 13 000 пациентов, доказав свою эффективность, и справились с вирусом.
Лидеры G7 назвали коронавирус трагедией, которая несет большие риски для мировой экономики. Политики договорились обмениваться научной информацией по коронавирусу "в режиме реального времени". Напомним, в G7 входят США, Германия, Канада, Франция, Италия, Япония и Великобритания.
В середине марта 2020 года в США начали испытывать на людях экспериментальную вакцину от коронавируса. Доктор Энтони Фаучи из Национального института здравоохранения США заявил о том, что даже если вакцина окажется действенной, ее нельзя будет широко использовать еще в течение 12-18 месяцев.
Что остается делать нам? В первую очередь, не паниковать и придерживаться правил профилактики от коронавируса. Заняться делами, для которых никак не доходили руки, укреплять иммунитет, читать книги, проводить время с близкими. Главное – без паники.
Автор – Вероника Кордон