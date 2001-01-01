День святого Валентина 2020: как идеально провести 14 февраля

Впереди самый романтичный праздник в году – День влюбленных. Многим хочется провести 14 февраля в атмосфере любви и романтики. Но как сделать этот день особенным? Как правильно все организовать? Какой подарок выбрать? Где провести вечер Дня Валентина?

Подготовка ко Дню Валентина

Готовиться ко Дню влюбленных следует заранее. Не думайте, что только вам в голову пришла замечательная идея его отпраздновать. Даже и не сомневайтесь, что билеты в кино будут раскуплены заранее, а все столики в уютных ресторанчиках — забронированы. Поэтому определитесь как минимум за неделю, где вы хотите праздновать День святого Валентина — дома или выйти в свет. Отойдите от привычных способов празднования — удивите 14 февраля и себя, и вторую половинку.
В первую очередь, необходимо создать атмосферу праздника. Для этого вам понадобятся тематические элементы декора, с помощью которых можно украсить, например, спальню или ванную комнату. Свечи, шарики, цветы, аромомасла — пригодится все. Главное — не переборщить.
В этот день все проходит под символом сердца. Постарайтесь, чтобы в доме было как можно больше сердечек. Это могут быть конфеты или печенье в виде цели Амура, картонные сердца, расклеенные на стенах, рядом с фотографиями или возле зеркала.
Позаботьтесь и об упаковке для подарка второй половинке - она тоже должна отражать символику праздника. Вариантов много: от кружев, бантов и стразов до бумажных сердец и конфетти внутри упаковки. Постарайтесь, чтобы цветовая гамма была в стиле Дня Валентина - много красного, розового вперемешку с белым.

МЕСТО

Чтобы день Святого Валентина прошел сказочно и незабываемо, необходимо воплотить в реальность свои мечты. И если в жизни не хватает романтики, нужно постараться сделать этот день максимально волшебным и наполненным любви.
Свидание на крыше
Если вы хотите встретить закат с любимой/любимым, для вас интересным вариантом может стать свидание на крыше, особенно учитывая феноменальную теплоту нынешней зимы. Времена экстремальных романтиков, врывающихся на чужую крышу под покровом ночи, в прошлом. Сегодня существуют специальные сервисы, которые подберут крышу с лучшим видом в вашем городе, накроют стол и даже зажгут свечи. Вам останется только наслаждаться романтической атмосферой со своей половинкой. Но не забудьте про пледы - на крыше может быть ветрено.
Путешествие
Людям, которые любят путешествовать, понравится идея отправиться вместе с второй половинкой в увлекательную поездку на День Валентина. Представьте, как будет романтично побродить по улочкам незнакомого города, зайти в уютное кафе или признаться в своих чувствах прямо на перроне вокзала. Такое путешествие оставит в душе неизгладимые впечатления на всю жизнь.
Если вы хотите отправиться в небольшое романтическое путешествие заграницу, вот рейтинг самых популярных направлений 14 февраля.
Париж, ФРАНЦИЯ
Париж - город влюбленных, а еще кофе, круасанов и романтики. Гулять по улицам, взявшись за руки, наслаждаться атмосферой города и друг другом - что может быть лучше.
Венеция, ИТАЛИЯ
Это одно из самых романтичных мест в мире. Кроме того, в этом городе родился известный сердцеед и авантюрист - Джакомо Казанова.
Верона, ИТАЛИЯ
Именно в этом городе происходили события, описанные в трагедии Шекспира "Ромео и Джульетта". Конечно же, тут можно увидеть дом Джульетты с балконом, дом Ромео и знаменитую гробницу влюбленных.
Барселона, ИСПАНИЯ
Барселона - сказочный город. Влюбленные могут устроить свидание в любом ее уголке - возле поющего фонтана Манжуик, в парке Гуэль или на яхте, катаясь по ночному Средиземному морю.
Быстрые свидания
Если ваше сердце свободно, и вы хотите провести 14 февраля весело и легко, отправьтесь на быстрые свидания. У каждого участника таких свиданий есть номер, бейджик, личная карта симпатий, индивидуальный столик и пять минут на каждого собеседника. Проводя так время на День Валентина, вы можете найти приятного собеседника на вечер или, возможно, даже любовь всей жизни.

Сюрпризы на 14 февраля

Сюрприз на День святого Валентина – это неотъемлемая часть романтического праздника. Из года в год мы всячески пытаемся удивить наших любимых, гадая, что подарить на 14 февраля. Но самый лучший подарок – неожиданный, который нужно красиво приподнести.
1. Положите записку в виде сердечка возле зеркала в ванной о том, что его ждет незабываемый вечер.

2. Заполните автомобиль половинки воздушными шарами-сердцами. Наиболее подходящие цвета для этого праздника – красный и белый.

3. Один из самых эффектных романтических поступков занимает «сердце под окнами». Его можно выложить свечками в ночное время суток. Это очень красиво и впечатляюще.
4. Не покупайте валентинку, а сделайте ее своими руками. Это прекрасный способ показать, что вы думаете о любимом человеке, вкладываете в подарок свои чувства и любовь.

5. Приготовьте на завтрак любимую еду вашей половинки. Можно принести его в постель, и под любимую романтическую музыку съесть вместе.

6. Зажгите свечи в спальне или включите гирлянды. Приглушенный свет создает романтическое настроение.
Квест с валентинками
Отличной идеей может быть игра, начатая прямо с утра 14 февраля. Пока ваша половинка спит, спрячьте по дому заранее приготовленные валентинки с вопросами, которые будут цепочкой следовать друг за другом. Каждую следующую открытку можно найти, разгадав загадку из предыдущей. В последнем сообщении может быть приглашение на романтический ужин.
Чековая книга желаний
Чековая книжка желаний – очень интересный и оригинальный способ выразить свои чувства. А главное – такой подарок уникален, ведь сделать его можно только вручную. На каждой из страниц такой чековой книжки –желание, которое ваша половинка может у вас "покупать" раз в несколько дней или недель. Это может быть поход в кино, поездка за город, спортивный день, настольные игры и т.д. Все зависит от вашей фантазии. Самое интересное, что количество желаний может быть неограниченным, поэтому наслаждаться подарком можно до следующего Дня Валентина.
100 причин
Многие задаются вопросом: "За что ты меня любишь?", но ответ не так прост, ведь причин для настоящей и чистой любви – бесконечное множество. Вспомнить некоторые из них как раз можно, делая этот сюрприз. Он поможет оригинально признаться в любви впервые или после многих лет брака, по-особенному передать свои чувства.

Для этого подарка вам понадобится красивая стеклянная банка, шкатулка или коробка. Далее – самое интересное: нужно написать 100 причин, почему вы любите свою половинку. Делайте это на отдельных клочках бумаги, свертывая их в трубочку и завязывая лентой. Сложите признания в банку, украсьте ее надписью и преподнесите на День Валентина. Такой подарок точно заполнится надолго.
Коробка воспоминаний
Готовить такой подарок нужно значительно заранее. Но если вы человек романтичный и любите хранить разную памятную мелочь, будет проще. Внешне это всего-навсего красивая коробка, но то, что внутри, растрогает любого. Туда можно собрать всякие сентиментальные вещи: билеты в кино, на которое вы ходили вместе, письма или открытки, которые вы дарили друг другу, магнит с поездки, совместные фотографии, утренние записки с холодильника. На первый взгляд это кажется незначительным, но увидите, как такой подарок растрогает вашу половинку.

АТМОСФЕРА

Тем, кто предпочитает домашний уют шумному ресторану, стоит позаботиться о романической атмосфере. Приятная музыка на фоне, потрескивающий камин, доброе кино на экране и вкусный ужин - что может быть лучше. Чтобы не искать подборку фильмов или плейлист в последний момент, советуем подобрать кое-что из предложенного нами посмотреть хорошие фильмы о любви.
ФИЛЬМОГРАФИЯ НА ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
Титаник (1997)
Молодые влюбленные Джек и Роза находят друг друга в первом и последнем плавании "непотопляемого" Титаника. Они не могли знать, что шикарный лайнер столкнется с айсбергом в холодных водах Северной Атлантики, а их страстная любовь превратится в схватку со смертью.
Вечное сияние чистого разума (2004)
Наконец-то изобретена машина, которая позволяет избавиться от любых воспоминаний. Джоэль и Клементина решают выбросить друг друга из головы. Но в памяти Джоэля все еще живы самые нежные моменты их чувств. Чем меньше он помнит, тем больше любит.
День Святого Валентина (2010)
Главные герои фильма - влюбленные пары. Все герои надеются на то, что День Валентина принесет им нечто волшебное. На протяжении всего фильма можно увидеть немало веселых сцен, которые заставляют смеяться от души и сочувствовать героям от чистого сердца.
50 первых поцелуев (2004)
Из-за последствий автомобильной аварии, девушка не помнит ничего. Несмотря на это, ее парень Генри не намерен сдаваться и собирается бороться за свою любовь, даже если ради этого ему и придется влюблять в себя Люси каждый день.
Красотка (1990)
Финансовый магнат Эдвард Льюис познакомился с девушкой легкого поведения Вивьен. Наутро он понимает, что не хочет расставаться с ней и предлагает девушке остаться в его номере в отеле еще на некоторое время - за дополнительный гонорар. В итоге Вивьен оказывается в море блеска и лжи.
Амели (2001)
Странные и, на первый взгляд, непонятные поступки тихой и одинокой девушки, живущей в мире своих фантазий, могут навсегда изменить жизнь совершенно разных людей, подарив им счастье и раскрасив окружающий мир яркими, головокружительными красками. Эту девушку зовут Амели Пулен.
500 дней лета (2009)
Фильм рассказывает историю жизни Тома Хэнсона в течение 500 дней, начиная с 8 января, когда в его офис пришла работать Саммер Финн. За первой встречей следует вторая, и вскоре пара начинает встречаться. Однако Саммер не хочет серьезных отношений, так как относится к ним проще и легкомысленнее Тома. А Том хочет быть только с ней.
Дневник Бриджет Джонс (2001)
Бриджет Джонс решила, наконец, взять себя в руки и начать новую жизнь. Ей уже за 30, но она безвольно потакает своим вредным привычкам и не решается избавиться от лишних килограммов. Но, что самое главное, Бриджет — совсем одна.
ПЛЕЙЛИСТ НА ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
(классика)
Frank Sinatra - "I Love You"
Joe Cocker - "You Can Leave Your Hat On"
Elvis Presley - "Love Me Tender"
The Beatles - "Here Comes The Sun"
Barbra Streisand - "Woman in Love"
Chris Isaak - "Wicked Game"
Depeche Mode - "Freelove"
James Blunt - "Goodbye My Lover"
Whitney Houston – "I Will Always Love You"
Lara Fabian - "Je T'aime"
ПЛЕЙЛИСТ НА ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
(современные треки)
John Legend - "All of Me"
Bruno Mars - "Versace On The Floor"
Ed Sheeran - "Perfect"
Jason Derulo - "Want To Want Me"
Ellie Goulding - "Love Me Like You Do"
Hozier - "Take Me To Church"
Бумбокс - "Квіти у волоссі"
X Ambassadors - "Unsteady"
Passenger - "Let Her Go"
Океан Ельзи - "Відпусти"
Poets Of The Fall - "Sleep, sugar"
Hurts - "Stay"
Sam Smith - "I'm Not The Only One"
Charlie Puth - "We Don't Talk Anymore" feat. Selena Gomez
Какой бы вариант празднования дня Святого Валентина не избрали влюбленные, главное – чтобы им было весело вдвоем. А когда два сердца "поют" в унисон, тогда и эмоции смогут закружить влюбленную пару в вихре страсти, что, непременно, приведет в восторг и подарит неизгладимые впечатления!
Автор: Вероника Кордон