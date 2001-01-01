Готовить такой подарок нужно значительно заранее. Но если вы человек романтичный и любите хранить разную памятную мелочь, будет проще. Внешне это всего-навсего красивая коробка, но то, что внутри, растрогает любого. Туда можно собрать всякие сентиментальные вещи: билеты в кино, на которое вы ходили вместе, письма или открытки, которые вы дарили друг другу, магнит с поездки, совместные фотографии, утренние записки с холодильника. На первый взгляд это кажется незначительным, но увидите, как такой подарок растрогает вашу половинку.