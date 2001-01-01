Многие задаются вопросом: "За что ты меня любишь?", но ответ не так прост, ведь причин для настоящей и чистой любви – бесконечное множество. Вспомнить некоторые из них как раз можно, делая этот сюрприз. Он поможет оригинально признаться в любви впервые или после многих лет брака, по-особенному передать свои чувства.



Для этого подарка вам понадобится красивая стеклянная банка, шкатулка или коробка. Далее – самое интересное: нужно написать 100 причин, почему вы любите свою половинку. Делайте это на отдельных клочках бумаги, свертывая их в трубочку и завязывая лентой. Сложите признания в банку, украсьте ее надписью и преподнесите на День Валентина. Такой подарок точно заполнится надолго.

