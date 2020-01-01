Что приготовить на Новый год
Крыса – всеядный и неприхотливый грызун, который любит простую еду. Поэтому в меню на Новый год 2020 может быть все, что душа пожелает – овощи (кроме капусты), мясо, рыба, фрукты, сладости и сыры, конечно. Главное правило – еда должна быть вкусной, разнообразной и ее должно быть много.
Что не стоит ставить на новогодний стол


Прежде чем вы приступите к составлению праздничного меню, стоит узнать, какие блюда нельзя готовить. Хозяйничать в этом году будет Крыса, поэтому учтите, что ей не по душе.
На Новый 2020 год нежелательно готовить вычурные блюда. Крыса предпочитает большие, но не чересчур оригинальные угощения. Поэтому отдайте предпочтение простым рецептам, даже диетические угощения станут замечательным выбором. От излишеств в новогоднюю ночь лучше отказаться.
Что же приготовить, чтобы хозяйка года осталась довольна? На горячее запечь мясо или рыбу. Можно выбрать свинину, говядину, баранину или курицу, но лучше не заморачиваться с отбивными-котлетами, а приготовить мясо целым куском. Для гарнира подойдет любая крупа – чечевица, гречка или рис.
Оценит Крыса обилие салатов и закусок, особенно если добавить в них сыр и орехи. Это "фишка" и обязательный атрибут Нового года. Помимо классических вариантов с майонезом поставьте на стол легкие овощные салаты с большим количеством зелени. Подавать их следует в небольших мисочках: Крыса привыкла есть по чуть-чуть.
Любит грызун и сладкое, поэтому угостите всех самым вкусным десертом. Позаботьтесь также, чтобы на праздничном столе было много конфет. В Китае они символизируют семейное счастье и крепкие родственные отношения. Также праздничный стол украсят фрукты: апельсины, мандарины или персики.
Но, несмотря на всеядность, покровительница года не любит крепкие алкогольные напитки.

Если не хотите разгневать животное, остановитесь на традиционном шампанском, вине, слабоалкогольных напитках и коктейлях.
Несмотря на всеядность, покровительница года
не любит крепкий алкоголь
Новогодние закуски


Первое, из чего начинается праздничный стол, это закуски. Они должны быть несложными, вкусными и оригинальными. Предлагаем несколько идей для вашего новогоднего застолья.
Шашлычки из креветок, лосося и овощей
Ингредиенты:
1 маленькая, сваренная в мундире и очищенная картофелина
2-3 см кусочек сырого лосося
1 очищенная сырая креветка
2-3 см кусочек красного перца
1/2 луковицы-шалот, разрезанной пополам
соль, перец
лимонный сок
оливковое масло
Приготовление:
Мелкий картофель отварить в кожуре, следя за тем, чтобы он не разварился. Остудить и очистить. Нарезать кусочками перец, очистить лук-шалот и разрезать пополам. Нанизать на шпажку кусочек лосося, креветку, лук-шалот, картофелину и в конце перец. Посолить, поперчить по вкусу. Смешать лимонный сок с оливковым маслом и смазать шашлычки силиконовой кисточкой. Разогреть как следует тефлоновую сковороду, обжарить шашлычки до готовности лосося 3-5 минут с обеих сторон, и сразу подавать на стол.
Грибы, фаршированные томатами и моцареллой
Ингредиенты:
4 шляпки белых грибов
8 шариков мини-моцареллы, разрезанных пополам
1 чашка разноцветных помидоров черри, разрезанных пополам
1 чашка свежего базилика, порванного руками
4 столовые ложки сливочного или оливкового масла
2-3 зубчика чеснока, тонко нарезанных
4 столовые ложки свежей петрушки, нарезанной
соль, перец
бальзамический уксус – по желанию
Приготовление:
Разогреть духовку до 180-200 ºС, подготовить все продукты. Положить масло, петрушку и чеснок в сотейник. Нагреть на медленном огне, чтобы масло растопилось, а чеснок стал мягким. Посолить и поперчить. Смазать шляпки грибов чесночным маслом с помощью кулинарной кисточки.
Выложить грибы на противень, застеленный фольгой. Заполнить шляпки помидорами черри и моцареллой. Запекать около 8-10 минут, пока грибы не станут мягкими, а сыр не расплавится. Украсить измельченным базиликом, по желанию сбрызнуть бальзамическим уксусом.
Закуска "Оливье-рулет"
Ингредиенты:
Вареная колбаса - 100 г
Картофель - 2 шт
Яйца - 2 шт
Огурцы маринованные - 2 шт
Морковь - 1 шт
Лист тонкого лаваша - 1 шт
Сырок плавленый - 2 ст. л.
Майонез - 1 ст. л.
Приготовление:
Овощи предварительно очистить и отварить. Расстелить лаваш на рабочей поверхности и дать немного полежать. Хорошо смазать плавленым сыром. Колбасу натереть на терке. Выложить слой колбасы на лаваш, далее - слой отварной тертой моркови, слой отварного тертого картофеля, тертых маринованных огурцов, нанести сетку из майонеза очень тонко. Посыпать тертыми отварными яйцами. Свернуть в рулет, нарезать небольшими ломтиками и подавать к столу.
Новогоднее горячее


В меню обязательно должны быть горячие блюда из мяса, птицы, рыбы. Поэтому вы не ошибетесь, если запечете утку или индейку, либо же нафаршируете карпа.
Говяжье сердце, запеченное в пиве с грибами
Ингредиенты:
говяжье сердце - 1 кг
луковица крупная - 1 шт.
морковь средняя - 2 шт.
чеснок - 4 зубчика
свежий тимьян, 3-4 веточки
пиво - 330 мл
шампиньоны - 300 г
соль и перец по вкусу
Приготовление:
Сердце нарезать на равные квадратики по 2,5 см, обжарить со всех сторон на сковороде. Крупными полукольцами нарезать большую луковицу и морковь, потушить в оставшемся после мяса соке до мягкости. В кастрюле довести до кипения пенный напиток с зажаркой, тимьяном, чесноком, солью по вкусу.

Кусочки сердца высыпать в глиняный горшок, залить пивом. Томить в духовке не меньше двух часов. Целые шампиньоны (если мелкие) или нарезанные пополам всыпать за 20 мин до окончания готовки. Привкус пива в необычной закуске не чувствуется.
Медальоны из куриного филе с ананасами
Ингредиенты:
1 кг куриного филе
10 колец консервированного ананаса
100 мл сметаны или домашнего майонеза
150 г твердого сыра
соль, молотый перец
растительное масло
зелень – для украшения
Приготовление:
Куриное филе помойте и обсушите. Нарежьте его пластинками толщиной около 2 см. Отбейте кухонным молотком, посолите и поперчите. Выложите на противень формочки. Положите внутрь кусочки отбитого филе. Смажьте мясо сметаной или домашним майонезом. Сверху разместите кольца ананаса и посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190 ºС духовке около 35 минут. Подавайте закуску горячей вместе со свежими овощами, украсив зеленью.
Новогодний десерт


Новый год – любимый с детства "мандариновый" праздник. А это значит, что новогодние десерты из мандаринов будут в праздничном меню весьма кстати.
Десерт "Мандариновая панна-котта"
Ингредиенты:
Для сливочного желе:
сливки 20% - 400 мл
сахар - 2 ст. ложки
желатин быстрорастворимый - 10 г
вода - 2 ст. ложки

Для мандаринового желе:
мандарины - 3-4 шт.
сахар - 0,5 ст. ложки
желатин быстрорастворимый - 5 г
вода - 1 ст. ложка
Приготовление:
Первым делом готовим сливочное желе.
Желатин пересыпьте в пиалу и залейте холодной водой. Перемешайте, оставьте до набухания. В кастрюльку насыпьте сахар. Влейте сливки и поставьте кастрюлю на плиту. Прогрейте сливки, не доводя до кипения, чтобы сахар растворился. Затем снимите сливки с плиты и добавьте разбухший желатин. Перемешайте до растворения желатина в сливках. Разлейте сливки в стаканы, оставляя место сверху для мандаринового слоя. Остудите сливки при комнатной температуре, затем поставьте в холодильник до того момента, пока панна-котта не начнет застывать.

Теперь пора приступать к мандариновому желе. Желатин залейте холодной водой, перемешайте. Выдавите сок из мандаринов. Если хотите получить оранжевый слой выше, ингредиенты для мандаринового желе можно увеличить вдвое. Затем сок процедите, чтобы избавиться от мякоти. В мандариновый сок добавьте сахар и распущенный в микроволновке или на водяной бане желатин. Перемешайте. Достаньте панна-котту из холодильника, разлейте мандариновое желе в каждый стакан поверх сливочного слоя. Снова поставьте в холодильник, желательно на ночь или до того момента, пока мандариновое желе полностью не застынет, а вместе с ним и сливочное.

Мандариновая панна-котта готова! Идеальный нежно-кремовый десерт.
И главное: не бойтесь экспериментировать, не останавливайте свой выбор на классических рецептах. Если в ваших блюдах главным ингредиентом станет фантазия, они обязательно понравятся хозяйке 2020 года.
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Автор: Вероника Кордон