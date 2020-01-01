Приготовление:

Первым делом готовим сливочное желе.

Желатин пересыпьте в пиалу и залейте холодной водой. Перемешайте, оставьте до набухания. В кастрюльку насыпьте сахар. Влейте сливки и поставьте кастрюлю на плиту. Прогрейте сливки, не доводя до кипения, чтобы сахар растворился. Затем снимите сливки с плиты и добавьте разбухший желатин. Перемешайте до растворения желатина в сливках. Разлейте сливки в стаканы, оставляя место сверху для мандаринового слоя. Остудите сливки при комнатной температуре, затем поставьте в холодильник до того момента, пока панна-котта не начнет застывать.



Теперь пора приступать к мандариновому желе. Желатин залейте холодной водой, перемешайте. Выдавите сок из мандаринов. Если хотите получить оранжевый слой выше, ингредиенты для мандаринового желе можно увеличить вдвое. Затем сок процедите, чтобы избавиться от мякоти. В мандариновый сок добавьте сахар и распущенный в микроволновке или на водяной бане желатин. Перемешайте. Достаньте панна-котту из холодильника, разлейте мандариновое желе в каждый стакан поверх сливочного слоя. Снова поставьте в холодильник, желательно на ночь или до того момента, пока мандариновое желе полностью не застынет, а вместе с ним и сливочное.



Мандариновая панна-котта готова! Идеальный нежно-кремовый десерт.

