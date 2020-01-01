Что подарить на Новый год
Почему-то кажется, что новогодних подарков с нетерпением ждут только дети. Однако это далеко не так, ведь и взрослые ожидают чуда, сюрпризов и подарков в этот волшебный день. Если вы уже знаете, с кем встречать Новый 2020 год, то самое время
подобрать подарки.
Хозяйка 2020 года не обрадуется безделушкам, сладостям, другим животным. Зато захлопает от восторга лапками, если получит практичные, функциональные вещи, которые прослужат не один год. В знак благодарности за приятный сюрприз Белая Крыса возьмет вас под свое покровительство.
Покровительница года любит практичные, полезные в быту вещи
Отличным подарком окажется хороший сыр. Ассортимент этого продукта большой, поэтому выбирайте, опираясь на предпочтения человека. Главное, чтобы сыр был качественным и вкусным. Не бойтесь показаться смешным, преподнося такой подарок другу или родственнику. Ведь сыр – любимое лакомство Крысы.
По мнению астрологов, дарить подарки на Новый год лучше всего, зная знак зодиака человека.
Овны
Для Овна 2020 год будет продуктивным с профессиональной точки зрения. Проекты, запланированные ранее, реализуются и принесут свои плоды. Подарите Овну предмет, который ускорит его приближение к цели. Прочный вечный календарь из дерева с новогодним пожеланием – отличный вариант для делового человека. Он сможет спланировать проекты с учетом долгосрочной перспективы.
Тельцы
Год Крысы принесет Тельцу внушительные доходы. Период также благоприятен для переезда или ремонта жилья. Долларовое дерево в горшке в подарок поспособствует финансовому благополучию, а термопот – отличный вариант на новоселье.
Близнецы
Неожиданная романтическая встреча в жизни Близнецов может перерасти в прочный и счастливый союз. Вручите представителю знака экокуб из дерева с живым зеленым растением внутри. Это символ любви и зарождающейся семьи.
Раки
Финансовые инвестиции, бизнес-проекты Раков в 2020 году принесут значительную выгоду. Подарите представителю знака флешку с кодовым замком. Секретная информация о новых деловых идеях будет под надежной защитой.
Львы
В год Крысы Львы раскроют свои творческие способности. Подарите представителю этого знака на Новый год билеты на театральную премьеру для получения источника вдохновения.
Девы
Девам в 2020 году будет везти в личных и профессиональных делах. Желания исполнятся быстрее, если представители знака будут верить в успех и прикладывать усилия. Магнитная настенная доска – инструмент для составления коллажей и отличный подарок для Дев. Если они будут визуализировать конечный результат, они быстрее достигнут цели.
Весы
Весов ожидает спокойный и предсказуемый год. Это идеальное время для завершения начатых дел. Подарите представителям этого знака красивые предметы интерьера. Они создадут в доме комфортную обстановку для отдыха, смогут привлечь удачу в дом.
Скорпионы
Скорпионы в год Крысы будут успешны как в финансовых делах, так и в личной жизни. Их ждут перспективные предложения по работе и любовные приключения. Грызун рекомендует подарить Скорпионам на Новый год оригинальный чехол для смартфона. Телефон будет разрываться от предложений.
Стрельцы
Целеустремленность Стрельцов будет вознаграждена результатами в работе и высоким доверием начальства. Весной представителям знака рекомендуется снизить нагрузки и найти время на отдых. Массажная ванночка для ног, сертификат в салон красоты, автомобильные чехлы с эффектом массажа предотвратят стресс и усталость.
Козероги
Год Крысы – удачный период для Козерогов в профессии и личной жизни. Свободное время представители знака могут посвятить дополнительному образованию. Многоразовый эко-блокнот, записи в котором стираются тканью или салфеткой, – хороший вариант для подарка любителям делать заметки.
Водолеи
Грызун вдохновит Водолеев на новые открытия и путешествия. Копилка в виде мыши сбережет финансы для поездки в дальние страны и будет сдерживать от ненужных трат.
Рыбы
2020 год откроет перед Рыбами новые привлекательные перспективы. Однако представителям этого знака может не хватить решимости их использовать. Подарите Рыбам на Новый год мотивирующую книгу от современных бизнес-тренеров. Это поможет им в момент сомнения понять, что счастье – в их руках.
Не стоит забывать, что Новый год – семейный праздник. Это время проявить свое тепло, заботу о близких. Подарки на год Крысы, выполненные своими руками, докажут это лучше любых слов. Подобные презенты особенно дороги. Порой они сопровождают нас всю жизнь.
Идей для подарков в формате "hand made" очень много. Это может быть игрушка, шарф, подушка с вышивкой в виде Крысы, картина. Приятным сюрпризом для сладкоежек могут стать съедобные подарки: печенье, пряники, торт в виде грызуна. Уделите внимание праздничной упаковке. Украсьте коробочку или пакет аппликацией и новогодним пожеланием.
Если вы в раздумьях, что подарить на Новый год коллегам по работе, возьмите на заметку парочку идей. Небольшие блокноты, книги, открытки – оптимальные подарки на год Крысы для сотрудников. Коллегам будет приятно получить нестандартные новогодние подарки, например, необычные канцелярские принадлежности: растущий карандаш, который после использования можно посадить в землю и получить зеленое растение.
Друзьям также необязательно преподносить дорогую вещь. Тут как нельзя подходит пословица: "Важен не подарок, а внимание". Вот несколько вариантов душевных новогодних сюрпризов для подруги: набор специй; шкатулка для украшений; хороший кофе или чай; 3D-ручка; красивый блокнот; сертификат в магазин косметики; перчатки для смартфона. Другу-парню можно подарить термокружку, дартс или футболку с интересной надписью. Друзьям будет приятно увидеть, что при подготовке новогоднего сюрприза вы думали именно о них.
Что касается подарка для любимого человека, вы лучше всех знаете, как его порадовать. Выбирая новогодний сюрприз для второй половинки, учитывайте рекомендации Белой Металлической Крысы: практичность и высокое качество. Мужу или парню можно подарить теплую вещь, связанную своими руками, подушку для автомобиля, видеорегистратор, пауэрбанк, ремень, наушники, билеты
в квест-комнату.
Девушке или жене на Новый год можно приподнести сертификат на приобретение косметики или процедуры в спа-салоне, фитнес-браслет, функциональные гаджеты (электронная книга, планшет), фотосессию в студии, билеты на рок-мюзикл или концерт любимого исполнителя.
Момент обмена новогодними презентами с родственниками создает уют, объединяет членов семьи, символизирует связь поколений. Среди сюрпризов на Новый год для близких могут быть настольные игры, мастер-классы по танцам, приготовлению блюд, домашний планетарий. Также можно преподнести подарок, который покажет вашу преданность связи поколений, – семейный портрет, фотоколлаж, альбом для фотографий. Также можно выбрать вещи, создающие уют: магнитную доску для записей, авторские игрушки, ТВ-приставку, интересную чашку.
Это только небольшой перечень идей для подарков на Новый год, ведь нет однозначного ответа на вопрос "Что подарить на год Крысы?". Все зависит от вашей фантазии и финансовых возможностей. Вручая нарядную коробочку, вы выражаете чувства и пожелания человеку. Используйте Новый год для того, чтобы поделиться любовью, добром с теми, кто вам дорог.
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Автор: Вероника Кордон