Момент обмена новогодними презентами с родственниками создает уют, объединяет членов семьи, символизирует связь поколений. Среди сюрпризов на Новый год для близких могут быть настольные игры, мастер-классы по танцам, приготовлению блюд, домашний планетарий. Также можно преподнести подарок, который покажет вашу преданность связи поколений, – семейный портрет, фотоколлаж, альбом для фотографий. Также можно выбрать вещи, создающие уют: магнитную доску для записей, авторские игрушки, ТВ-приставку, интересную чашку.