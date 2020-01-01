Это только небольшой перечень идей для подарков на Новый год, ведь нет однозначного ответа на вопрос "Что подарить на год Крысы?". Все зависит от вашей фантазии и финансовых возможностей. Вручая нарядную коробочку, вы выражаете чувства и пожелания человеку. Используйте Новый год для того, чтобы поделиться любовью, добром с теми, кто вам дорог.