«ЧИСТЫЙ» КИЕВ
Жизнь по соседству с бомбой замедленного действия
«ЧИСТЫЙ» КИЕВ
Жизнь по соседству с бомбой замедленного действия
В Киеве - десятки предприятий, которые наносят непоправимый вред окружающей среде, а, значит, здоровью и жизни людей. Основные из них – пышущие ртутью, радиоактивными элементами и токсичным бериллием «Радикал», «Радон» и «Запад». За десятки лет власти так и не смогли превратить эти ядовитые объекты советского наследия в чистые зоны. УНИАН разбирался, почему это произошло и что сейчас представляют собой эти «пороховые бочки».
Самые острые
экологические проблемы столицы
которые несут в себе риски для здоровья киевлян
(согласно данным соцопросов)
Мусор
обрастание города бытовыми отходами
Выхлопные газы
увеличение количества выбросов выхлопных газов
Некачественная питьевая вода
Радиация
страх новых вызовов из Чернобыльской зоны
Вырубка лесов
Изменение климата
При этом, жители столицы ни в одном из опросов не упомянули о потенциальной и очень близкой каждому опасности – предприятиях, которые медленно, в течение нескольких десятков лет, в прямом смысле слова, их убивают - ртутью, радиацией и бериллием. Речь идет о заводе «Радикал», спецпредприятиях «Радон» и «Запад».

Вероятно, из-за такой аморфности киевлян по отношению к данной проблеме, власти, выделяя миллионы на обеззараживание этих ядовитых производств, так до сих пор и не превратили их в благополучную для проживания чистую зону.
УНИАН выяснял, что на данный момент представляют собой данные предприятия и какие меры собирается предпринять власть, дабы избавить киевлян от соседства с этими «бомбами замедленного действия».
1
«Радикал» – ртутный Чернобыль
Недалеко от столичной станции метро «Лесная» расположен завод «Радикал», который в народе давно прозвали «ртутным Чернобылем». На его территории концентрация ртути в воздухе превышает предельно допустимую норму в 30 раз, ядовитых веществ в почве - в 14,5 раза. А вокруг этой ртутной бочки - жилые густонаселенные кварталы.
Справка
«Радикал» был введен в эксплуатацию в 1951 году и был монополистом по выпуску в Украине пенополиуретана, бертолетовой соли, гермобутила, в производстве которых применяется ртуть. В 1996 году предприятие было остановлено, но сделали это с нарушением требований природоохранного законодательства, без соответствующих регламентных работ и вывода мощностей из эксплуатации. Остатки химвеществ не были вывезены с «Радикала», что и сделало его смертоносной угрозой для киевлян.

В 1998 году, по результатам проверки прокуратурой Киева в отношении тогдашнего руководства предприятия, было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Но о его судебном завершении нигде не сообщалось.
Тем временем, «Радикал» стали банкротить – нет предприятия, нет ответственных за содеянное. В 2000 году постановлением Арбитражного суда предприятие было признано неплатежеспособным и началась ликвидационная процедура. Тогда же решением Киевской горгосадминистрации были выделены средства и начаты работы по сбору ртути и ртутьсодержащих шламов на «Радикале».


На запрос УНИАН в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА сообщили, что, за период с 2001 по 2006 год, согласно плану санации, на хранение на предприятие «Радон» было вывезено 54 единицы источников ионизирующего излучения, 127 тонн ртути металлической, 96 тонн химшлама и более 1000 тонн загрязненного ртутью оборудования и химических веществ разного класса опасности, проведены работы по нейтрализации 153 тонн соляной кислоты, 27,2 тонн серной кислоты и 42 тонн олеума. Проводились разного рода работы по дезактивации.
На запрос УНИАН в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА сообщили, что, за период с 2001 по 2006 год, согласно плану санации, на хранение на предприятие «Радон» было вывезено 54 единицы источников ионизирующего излучения, 127 тонн ртути металлической, 96 тонн химшлама и более 1000 тонн загрязненного ртутью оборудования и химических веществ разного класса опасности, проведены работы по нейтрализации 153 тонн соляной кислоты, 27,2 тонн серной кислоты и 42 тонн олеума. Проводились разного рода работы по дезактивации.
Но на этом все остановилось. С 2007 по 2011 год госсредства для завершения работ по экологической санации «Радикала» не выделялись.

В 2012-2015 годах, как сообщили УНИАН в профильном департаменте КГГА, на «Радикале» очистные работы продолжались за счет средств столичного бюджета, но в очень сжатом объеме.

Кстати, согласно Закону «Об Общегосударственной целевой программе защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 2013-2017 годы», на чистку «Радикала» должно было быть выделено 134 миллиона гривен. Но этого не произошло, как и дальнейшей дезактивации территории предприятия.

Кроме того, Министерство экологии и природных ресурсов в 2013 году разработало проект закона «Об утверждении Общегосударственной программы обращения с отходами на 2013-2020 годы» и направило его в Кабмин. Документом предусматривалось финансирование решения проблем «Радикала», но, в связи с принятием постановления Кабинета министров Азарова об экономии бюджетных средств, этого также не произошло.

Кстати, согласно Закону «Об Общегосударственной целевой программе защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 2013-2017 годы», на чистку «Радикала» должно было быть выделено 134 миллиона гривен. Но этого не произошло, как и дальнейшей дезактивации территории предприятия.

Кроме того, Министерство экологии и природных ресурсов в 2013 году разработало проект закона «Об утверждении Общегосударственной программы обращения с отходами на 2013-2020 годы» и направило его в Кабмин. Документом предусматривалось финансирование решения проблем «Радикала», но, в связи с принятием постановления Кабинета министров Азарова об экономии бюджетных средств, этого также не произошло.
Как результат, сейчас на территории «Радикала» остается около 200 тысяч тонн ртутьсодержащих отходов. А единственное в Украине специализированное предприятие, осуществляющее переработку такого ядовитого мусора, - «Микитртуть» стало недоступным, так как находится в зоне АТО, на оккупированной территории Донецкой области.
В целом, включая 2016 год, проблема «Радикала» представляла собой пинг-понг: КГГА бросает мяч Кабмину – «выделите средства, наших не хватает», а Кабмин отвечает – «денег нет».
В 2017 году в рамках выполнения природоохранных мероприятий рассматривается вопрос об осуществлении мер по экологической санации ОАО «Радикал» за счет средств городского фонда охраны окружающей природной среды. В дальнейшем (после определения и согласования варианта) – будет разработана проектная документация. Без разработанной проектной документации не может быть предметно рассмотрен вопрос выделения государственных бюджетных средств для решения проблемы. Но проведение работ по демеркуризации промышленной площадки ОАО «Радикал» только за счет средств городского бюджета невозможно, а поэтому выделение государственных бюджетных ассигнований крайне необходимо.

Неоднократные обращения КГГА в центральные органы исполнительной власти в течение последних 5-6 лет не дали положительных результатов в вопросе выделения государственного бюджетного финансирования на очистку территории «Радикала» от ртутного загрязнения
Ответ Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА на запрос УНИАН
Главное – ворота на центральный въезд полностью разрушенного предприятия поставили. Как рассказала продавец соседствующего с территорией завода кафе, это сделали на днях, чтобы остановить несанкционированный своз мусора. Правда, ворота, на которых скотчем приклеена угрожающая табличка «Опасно. Проезд, проход запрещен», не закрываются, и сбрасывать сюда хлам продолжают.

Вот и выходит, что проблема «Радикала» заботить должна исключительно киевлян, живущих поблизости опасного для их жизни предприятия. В правительстве, видимо, ртутное загрязнение в столичном районе, далеком от мест расположения домов отечественного истеблишмента, не в приоритете.
Тем временем, территория вблизи «Радикала» расцветает в промышленном смысле. Везде - на столбах и на заборе завода - размещены объявления «Аренда складских помещений». Многие этим предложением воспользовались.
К примеру, здесь находятся «Мебельная фабрика», предприятие по производству керамической плитки и стройматериалов для внутренних работ, компания «Стройбуд» с роскошным подъездом к офису. Очень бы не хотелось, чтобы эта мебель с ядовитой площадки оказалась в квартире украинца, в которой, при этом, только что сделали ремонт, используя стройматериалы, произведенные на пышущей ртутью территории.
2
«Радон» - кладбище радиоактивных отходов
Спецкомбинат «Радон», который смело можно назвать «кладбищем радиоактивных отходов», расположен вблизи живописного места Киева – Феофании, где коттеджные премиум-поселки и кварталы многоэтажек vip-класса растут, в последнее время, как грибы.

Справка
Государственная корпорация «Украинское государственное объединение «Радон», основанная полвека назад, является главной организацией Украины, выполняющий сбор, транспортировку, кондиционирование, временное хранение радиоактивных отходов так называемого «неядерного» цикла (предприятий из сфер науки, медицины и промышленности) из 6 областей Украины. Кстати, изначально, во времена Советов, «Радон» строился как могильник радиоактивных отходов. Но 20 лет назад его на законодательном уровне «перепрофилировали» во временное хранилище.

В Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения, в управлении которого, как пояснили в Минэкологии, находится предприятие, на запрос УНИАН сообщили, что сейчас в хранилищах «Радона» сохраняется почти 2,3 тысячи тонн твердых радиоактивных отходов и 480 кубометров жидких.

Чиновники два десятилетия поднимали вопрос о перезахоронении киевского «ядерного мусора» в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Но воз и ныне там.

2 300 тонн твердых радиоактивных отходов
480 кубометров жидких радиоактивных отходов
В Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения, в управлении которого, как пояснили в Минэкологии, находится предприятие, на запрос УНИАН сообщили, что сейчас в хранилищах «Радона» сохраняется почти 2,3 тысячи тонн твердых радиоактивных отходов и 480 кубометров жидких.

Чиновники два десятилетия поднимали вопрос о перезахоронении киевского «ядерного мусора» в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Но воз и ныне там.
2 300 тонн твердых радиоактивных отходов
480 кубометров жидких радиоактивных отходов
В августе текущего года министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак очертил некие перспективы – заявил, что в течение 5-7 лет с «Радона» будут вывезены все радиоактивные отходы.
Отдельная история с киевским спецкомбинатом «Радон». У нас с городской властью есть наработанный план. Сейчас мы продвигаем этот вопрос совместно с депутатами парламента. Я очень надеюсь, что нам удастся лет через 5-7 полностью очистить хранилище радиоактивных отходов киевского спецкомбината «Радон». Минэкологии планирует провести государственную экологическую экспертизу этого проекта. Будут привлечены эксперты, которые проведут оценку соблюдения экологической процедуры.
Остап Семерак, министр экологии и природных ресурсов Украины
В Киевской горгосадминистрации на вопрос, о каком плане идет речь и во сколько он обойдется, не ответили. А в Госагентстве по управлению зоной отчуждения лишь сообщили, что «упомянутый план является заявкой на выполнение работ с привлечением международной технической помощи и предусматривает вывоз из хранилищ ГСП «Киевский ГМСК» («Радон») около 95 тысяч отработанных источников ионизирующего излучения (ОИИИ), а также размещение их на временное хранение в хранилище, расположенном на комплексе «Вектор» в зоне отчуждения.

Реализация работ предполагается за счет международных инвесторов, находится на стадии рассмотрения потенциальным инвестором и планируется реализовываться после проведения в хранилище «горячих» испытаний и получения лицензии на его эксплуатацию».

В Госагентстве также подчеркнули, что в случае получения положительного решения о финансировании проведения работ, вся документация, необходимая для их выполнения, будет проходить госэкспертизу в соответствии с законодательством. Но не нашлись, что ответить, относительно запланированных на все это бюджетных средств.
В Киевской горгосадминистрации на вопрос, о каком плане идет речь и во сколько он обойдется, не ответили. А в Госагентстве по управлению зоной отчуждения лишь сообщили, что «упомянутый план является заявкой на выполнение работ с привлечением международной технической помощи и предусматривает вывоз из хранилищ ГСП «Киевский ГМСК» («Радон») около 95 тысяч отработанных источников ионизирующего излучения (ОИИИ), а также размещение их на временное хранение в хранилище, расположенном на комплексе «Вектор» в зоне отчуждения.

Реализация работ предполагается за счет международных инвесторов, находится на стадии рассмотрения потенциальным инвестором и планируется реализовываться после проведения в хранилище «горячих» испытаний и получения лицензии на его эксплуатацию».

В Госагентстве также подчеркнули, что в случае получения положительного решения о финансировании проведения работ, вся документация, необходимая для их выполнения, будет проходить госэкспертизу в соответствии с законодательством. Но не нашлись, что ответить, относительно запланированных на все это бюджетных средств.
А пока чиновники разбираются с деньгами и документами, необходимыми для очистки «Радона», хранилище радиоактивных отходов выживает за счет спонсоров. К примеру, как рассказали УНИАН на самом предприятии, из Европы им прислали два экскаватора и пять контейнеров для перевозки некрупных по объему радиоактивных отходов. А США обеспечили современной охранной системой и выделили новое спецавто с контейнером для обращения со средним во весу радиоактивным грузом.
Но, вот, незадача – машина на базе российского Газа «Валдай». Сотрудники предприятия сетуют, что в ремонт уже вложили больше, чем обходится эксплуатация, и задаются вопросом – как же американцы могли до такого додуматься, намекая, что «без наших, скорее всего, не обошлось».

А вот крупногабаритный радиоактивный груз перевозится с помощью проверенной «лошадки» - ГАЗона советских времен, за которым усердно ухаживают сотрудники «Радона». На их же попечении еще один важный «железный конь» - УАЗик 80-х годов прошлого столетия.
Здесь продолжают надеяться, что, в скором времени, деньги для перевозки из хранилища радиоактивных отходов в зону отчуждения найдутся.


3
«Запад» - бериллиевая зона
Справка
Госпредприятие «Запад», расположенное в густонаселенном Святошинском районе столицы, появилось в 70-х годах прошлого столетия. В те советские времена этот «почтовый ящик», как тогда назывались объекты оборонного комплекса, производил оптику для космической военной сферы. Для ее шлифовки использовался бериллий – высокотоксичный элемент, предельно допустимая концентрация пыли или паров которого в воздухе составляет лишь 0,001 мг/м3.
В начале девяностых предприятие закрыли. Опасное химвещество и зараженное им оборудование законсервировали в 111 контейнерах весом 5 тонн каждый. Вот только про герметику забыли, и киевляне более 20 лет продолжали вдыхать ядовитые пары бериллия.
В 2012 году «ценный» груз с предприятия «Запад» был вывезен в неизвестном направлении, но, якобы, за пределы Украины. В целом, в течение 14 лет город потратил около 20 миллионов гривен на содержание территории завода, заработную плату его сотрудникам и вывоз бериллия.
Под большим вопросом остается тема дезактивации территории завода, ведь ученые заявляли, что концентрация бериллия в грунте в 7 раз превышает норму.
"Территория чистая. Все есть на сайте КГГА. Читайте"


На запрос УНИАН относительно чистки территории предприятия «Запад» в Киевской горгосадминистрации, в сферу управления которой в 1998 году завод перешел от Министерства промполитики, официально не ответили, но в телефонном разговоре уточнили: «Так, о чем говорить? Бериллий весь вывезли. Территория чистая. Все есть на сайте КГГА. Читайте».
"Территория чистая. Все есть на сайте КГГА. Читайте"


На запрос УНИАН относительно чистки территории предприятия «Запад» в Киевской горгосадминистрации, в сферу управления которой в 1998 году завод перешел от Министерства промполитики, официально не ответили, но в телефонном разговоре уточнили: «Так, о чем говорить? Бериллий весь вывезли. Территория чистая. Все есть на сайте КГГА. Читайте».
Проблема лишь в том, что на сайте госгорадминистрации последняя информация датирована 27 сентября 2012 года. В ней цитируется на то время мэр Киева Александр Попов, в отношении которого уже более трех лет длится суд (ему инкриминируют пособничество правоохранителям во время разгона евромайдана в 2013 году, – УНИАН). Как бы там ни было, по его словам, последний контейнер с бериллийсодержащими отходами был вывезен с территории завода в июне 2012-го, «поэтому территория предприятия абсолютно безопасна».
Здесь же сообщается, что вывозом бериллийсодержащих отходов занималось ООО «S.I. Group Consort. Ltd» - израильская компания, которая получила монополию на утилизацию опасных веществ в Украине в 2011 году, когда у руля был Янукович и Ко, а Министерство экологии возглавлял Николай Злочевский.

Начиная с 2011 года, израильтяне получили подряды на полтора миллиарда гривен. Но в 2015 году против компании было возбуждено уголовное дело за махинации с утилизацией химикатов с полигона калушских химпредприятий, что, как тогда заявляло СБУ, позволило предотвратить выделение компании 225 миллионов гривен. Сейчас компания продолжает работать в Украине. Это в телефонном разговоре с УНИАН подтвердил представитель «S.I. Group Consort. Ltd».
Здесь же сообщается, что вывозом бериллийсодержащих отходов занималось ООО «S.I. Group Consort. Ltd» - израильская компания, которая получила монополию на утилизацию опасных веществ в Украине в 2011 году, когда у руля был Янукович и Ко, а Министерство экологии возглавлял Николай Злочевский.

Начиная с 2011 года, израильтяне получили подряды на полтора миллиарда гривен. Но в 2015 году против компании было возбуждено уголовное дело за махинации с утилизацией химикатов с полигона калушских химпредприятий, что, как тогда заявляло СБУ, позволило предотвратить выделение компании 225 миллионов гривен. Сейчас компания продолжает работать в Украине. Это в телефонном разговоре с УНИАН подтвердил представитель «S.I. Group Consort. Ltd».
На сегодняшний день, после того, как вывезли бериллийопасные отходы, нет заключения никакого органа власти, что территория пригодна для использования. То есть, не известно, есть тут еще бериллий или нет, в каком состоянии стены корпуса, подвальные помещения. Отсюда вывод – исследование не проводилось. Поэтому говорить о каком-либо применении территории невозможно. А территория предприятия занимает два гектара земли. И она очень привлекательна ввиду своего расположения. В последнее время к ней проявляют большой интерес. Приезжают люди, хотят все осмотреть. Особенно много было таких при бывшем главе Департамента промышленности Киевской горгосадминистрации (Виталий Печуляк, – УНИАН). Мы об этом сообщали руководству города, видимо, готовился рейдерский захват. Пока все тихо.
Евгений Дудко, заместитель директора государственного научно-производственного предприятия «Запад»
И еще один важный момент, как отметил Дудко со ссылкой на «ветеранов» предприятия «Запад», на его территории еще в советские времена был сделан могильник для бериллийсодержащих отходов. Вот только место они могут показать приблизительно.
Кстати, упомянутый экс-мэр Киева Попов в своей речи по поводу завершения чистки «Запада» заявил, что на этой территории никогда не будут строить жилые дома, но она вполне пригодна для открытия другого предприятия, к примеру, мебельного производства. То есть, территория не пригодна для строительства жилья. А значит – обеззаразить ее не удосужились. Тем не менее, логика не понятна – дом строить нельзя, а предприятие, на котором будут работать опять-таки люди и в цехах которого будут производить товар для широкого потребления, можно?
В этой «ядовитой» истории давно должна стоять жирная точка, но пока, к сожалению, стоит многоточие…

«Радикал», «Радон» и «Запад» - лидеры среди десятков рисковых производств в столице, которые «медленным сапом» отравляют жизнь киевлянам. И если власть все никак не может решить проблему их ликвидации и очистки загрязненных ядовитыми химикатами территорий, то помочь ей могут жители Киева – в их силах напомнить чиновникам о главной обязанности: работать так, чтобы жизнь людей с каждым днем становилась благополучней. Чего никогда не достигнешь, если рядом с тобой бомба замедленного действия.
В этой «ядовитой» истории давно должна стоять жирная точка, но пока, к сожалению, стоит многоточие…

«Радикал», «Радон» и «Запад» - лидеры среди десятков рисковых производств в столице, которые «медленным сапом» отравляют жизнь киевлянам. И если власть все никак не может решить проблему их ликвидации и очистки загрязненных ядовитыми химикатами территорий, то помочь ей могут жители Киева – в их силах напомнить чиновникам о главной обязанности: работать так, чтобы жизнь людей с каждым днем становилась благополучней. Чего никогда не достигнешь, если рядом с тобой бомба замедленного действия.
Автор: Нана Черная
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