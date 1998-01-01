На сегодняшний день, после того, как вывезли бериллийопасные отходы, нет заключения никакого органа власти, что территория пригодна для использования. То есть, не известно, есть тут еще бериллий или нет, в каком состоянии стены корпуса, подвальные помещения. Отсюда вывод – исследование не проводилось. Поэтому говорить о каком-либо применении территории невозможно. А территория предприятия занимает два гектара земли. И она очень привлекательна ввиду своего расположения. В последнее время к ней проявляют большой интерес. Приезжают люди, хотят все осмотреть. Особенно много было таких при бывшем главе Департамента промышленности Киевской горгосадминистрации (Виталий Печуляк, – УНИАН). Мы об этом сообщали руководству города, видимо, готовился рейдерский захват. Пока все тихо.
Евгений Дудко, заместитель директора государственного научно-производственного предприятия «Запад»