В Киевской горгосадминистрации на вопрос, о каком плане идет речь и во сколько он обойдется, не ответили. А в Госагентстве по управлению зоной отчуждения лишь сообщили, что «упомянутый план является заявкой на выполнение работ с привлечением международной технической помощи и предусматривает вывоз из хранилищ ГСП «Киевский ГМСК» («Радон») около 95 тысяч отработанных источников ионизирующего излучения (ОИИИ), а также размещение их на временное хранение в хранилище, расположенном на комплексе «Вектор» в зоне отчуждения.



Реализация работ предполагается за счет международных инвесторов, находится на стадии рассмотрения потенциальным инвестором и планируется реализовываться после проведения в хранилище «горячих» испытаний и получения лицензии на его эксплуатацию».



В Госагентстве также подчеркнули, что в случае получения положительного решения о финансировании проведения работ, вся документация, необходимая для их выполнения, будет проходить госэкспертизу в соответствии с законодательством. Но не нашлись, что ответить, относительно запланированных на все это бюджетных средств.

