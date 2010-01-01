БИЗНЕС РАДИ БУДУЩЕГО

«Вместе мы реализовали еще один проект - «Do like Olympians», дающий возможность получить мастер-класс от олимпийца: провести спортивную разминку под его непосредственным руководством, пообщаться с чемпионом, получить наставление и зарядиться энергией и оптимизмом, поверить в свои силы – так, как сделали герои-олимпийцы, достигнув самых высоких вершин в спорте. Для этого проекта комплекс упражнений утренней зарядки для детей разработала многократная олимпийская чемпионка Анна Бессонова. Как результат – только первая волна проекта охватила более 130 школ Украины. Участниками разминки со звездой спорта стали более 8,5 тысячи учеников, не говоря уже об огромном количестве вовлеченных в процесс зрителей, родителей и друзей».
Сергей БУБКА
глава Национального олимпийского комитета