БИЗНЕС РАДИ БУДУЩЕГО
БИЗНЕС
РАДИ
БУДУЩЕГО
Правила игры:
сначала – будущее, потом – прибыль
Пеликаны возвращаются
Молодость, спорт, счастье
Новые возможности
для незащищенной молодежи
Правила игры:
сначала – будущее, потом – прибыль
Пеликаны возвращаются
Молодость, спорт, счастье
Новые возможности
для незащищенной молодежи
Правила игры:
сначала – будущее,
потом – прибыль

Правила игры:
сначала – будущее,
потом – прибыль
Иностранные инвестиции - один из важных факторов развития экономики. Именно поэтому вопрос их привлечения всегда был приоритетным в деятельности властей Украины. Особенно остро он стоял в первые годы независимости, когда отечественная экономика из-за резкого разрыва производственных связей предприятий, гиперинфляции и отсутствия национальной валюты находилась в плачевном состоянии, мучительно пытаясь выбраться с ведущего в никуда пути.

Украина тогда остро нуждалась в инвестициях, передовых технологиях, новых подходах в управлении большими и малыми предприятиями. Все это помогло бы вывести экономику из анабиоза. Необходимые опыт, квалификацию и ресурсы получить можно было только извне. Однако инвестировать в Украину, где процветала коррупция и практически отсутствовала законодательная база относительно защиты прав собственности, никто не спешил.
Лишь несколько международных компаний рискнули в те годы вкладывать деньги в украинскую экономику. Крупнейшими среди первооткрывателей были Coca-Cola, Cargill и Procter&Gamble.

Появление в Украине влиятельных брендов стало важным индикатором для других инвесторов, свидетельствующим о том, что с нашей страной можно иметь дело. К нам потянулись представители крупного западного бизнеса, которые начали вкладывать капитал в банковский сектор, инфраструктуру, коммуникации, металлургию.

На сегодняшний день ситуация с инвестициями выглядит следующим образом: по состоянию на первый квартал 2017 года, согласно данным Госстата, объем иностранных вливаний в украинскую экономику составляет 38 миллиардов долларов. Но пик инвестиций приходится на 2014 год – год начала конфликта на Донбассе. Тогда объем иностранных инвестиций был зафиксирован на уровне почти 54 миллиарда долларов, после чего последовал их отток.
«На сегодня Украина достигла макростабилизации. Но по уровню ВВП мы значительно отстаем от соседних восточноевропейских стран. Основными драйверами, которые позволят нам быстро наверстать отставание, являются иностранные инвестиции и экспорт. Для существенного роста украинской экономики необходимо получать в среднем 7−10 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций ежегодно».
Юлия КОВАЛИВ
глава офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины
Вряд ли можно оспорить тот факт, что за последние годы иностранные компании глубоко интегрировались в украинскую экономику. К примеру, GFK Ukraine, исследовав деятельность Coca-Cola в Украине, пришла к выводу: «Размер общего экономического влияния компании в 2015 году составил 4,9 миллиарда гривен, что примерно равно плановому бюджету Одессы или Днепра». Компания работает с большим количеством отечественных поставщиков и торговых точек - только услуги и товары она заказывает у 1400 украинских компаний. Неудивительно, что одна гривня добавленной стоимости в Системе компаний Coca-Cola создает почти 12 дополнительных гривен в экономике Украины.
«Каждая инвестиция - это большой цепной эффект второго, третьего уровней, которые развивают субподрядчиков, смежный бизнес, социальные территории».
Оксана МАРКАРОВА
первый заместитель министра финансов
Юлия Ковалив отмечает еще одну очень важную составляющую в деятельности транснациональных корпораций – они не только задают тон в ведении бизнеса, являются отличными работодателями и честными налогоплательщиками, но и привносят в украинскую экономику современные западные стандарты корпоративной культуры, инвестируя значительные средства в социальные проекты. Кстати, на Западе это давно считается нормой для любого крупного, социально ответственного бизнеса, но для Украины 90-х годов это было диковинкой.

Как адаптировались международные компании к условиям нашей страны? Какие «правила игры», присущие социально ответственному бизнесу, принесли они в Украину? Как они решают свои основные задачи, производя тот или иной продукт, получают прибыль и при этом реализуют социальные проекты в интересах общества? Рассмотрим это на примере деятельности компании Coca-Cola, одного из первых крупных иностранных инвесторов. К слову, большинство социальных проектов этой корпорации не только в нашей стране, но и во всем мире, реализуется через Фундацию Coca-Cola.
Пеликаны возвращаются
В рамках своего глобального обязательства – к 2020 году вернуть природе то количество воды, которое было использовано для производства ее напитков по всему миру – компания Coca-Cola реализовала около двух десятков проектов по восстановлению водных экосистем Украины. Это и возращение к жизни расположенных на Кинбурнской косе Биенковых плавней, и расчистка Кардашинских озер, и восстановление реки Каланчак.
Кинбурнская коса, расположенная между пресным Днепро-Бугским лиманом и соленым Ягорлицким заливом Черного моря, издавна была местом пребывания пеликанов – еще в 90-е годы именно здесь селилось около 80% всей европейской популяции розовых пеликанов. Но заиливание озер привело к катастрофическому истощению рыбных и водных ресурсов. Пеликаны массово покинули эти края, перебравшись туда, где рыба еще есть - на юг Одесской области или в Румынию.
Все изменилось в начале 2015 года, когда Украинское общество охраны птиц, являющееся членом международных природоохранных организаций Bird Life International, буквально за один год совместно с Системой компании Coca-Cola реализовали один из крупнейших проектов – восстановили находящиеся в центре Кинбурнской косы водно-болотные угодья под названием Биенковые плавни, соединив их с Днепро-Бугским лиманом.
«Мы с помощью техники где-то почистили, а где-то заново прорыли каналы, соединив с Днепро-Бугским лиманом. Это дало возможность заполнить пресной водой около 600 га земли Биенковых плавней».
Олег ДУДКИН
директор Украинского общества охраны птиц
И пеликаны вернулись на юг Украины – вот уже третий год подряд они гнездятся в местах своего традиционного обитания.
«Вместе с водой в Биенковые плавни устремилось большое количество рыбы. Ведь каналы и озера из-за своей небольшой глубины и площади ранней весной хорошо прогреваются солнцем, поэтому являются идеальным местом для нереста. За рыбой пошла и рыбоядная птица. Стали возвращаться пеликаны и бакланы», - отмечает Дудкин.
Летом 2015 года Coca-Cola и Украинское общество охраны птиц совместно реализовали еще один важный проект – «Возобновление пресных водоемов на юге Украины». Речь идет о расчистке расположенных в Херсонской области Кардашинских озер. Ранее здесь разрабатывались торфяные залежи, но, когда разработка прекратилась, места торфодобычи заполнились водой. Это привело к подтоплению близлежащих сел, ухудшению экологической обстановки, исчезновению некоторых видов растений и животных.
«Общими усилиями участников проекта и местных жителей удалось расчистить канал длиной 1350 метров, соединяющий Днепр с экосистемой 11 пресноводных озер, и восстановить их. Это не только позволило защитить близлежащие села от подтопления, но и создать водный коридор, возобновивший нерест рыбы, что дало возможность обосноваться здесь колонии исчезающего вида малых бакланов», - рассказывает Олег Дудкин.

Восстановление малой степной реки Каланчак в Херсонской области также стало совместным проектом компании с Украинским обществом охраны птиц. Когда-то полноводная и судоходная река с течением времени превратилась в цепь заиленных прудов со стоячей водой.

«Чтобы восстановить реку Каланчак, нам пришлось, в первую очередь, расчистить ручьи и убрать часть дамб, - рассказывает Олег Дудкин. - Кроме того, удалось наладить подпитку реки за счет скважин. Дело в том, что в советское время геологи в поисках газа и нефти пробурили множество скважин. Поскольку ничего не находили, скважины глушили. Но со временем трубы сгнивали и оттуда стала сочиться вода. Мы почистили скважины, сделали дренаж, направив воду в реку. Таким образом, Каланчак пополнился около 7 миллионами кубометрами воды».
Восстановление водного баланса Биенковых плавней и гидрологического режима реки Каланчак, расчистка Кардашинских озер стали позитивным примером для местных энтузиастов, которые теперь уже самостоятельно занялись чисткой Днепро-Бугского лимана от бытового мусора.

На этом проекты компании не заканчиваются - в ближайших планах восстановление экосистемы расположенного между Одесской и Николаевской областями Тилигульского лимана.

Left
Right
Молодость, спорт, счастье
Впрочем, не только экология интересна крупному и ответственному бизнесу. Вот уже более 20 лет Coca-Cola сотрудничает с Национальным олимпийским комитетом Украины, реализуя десятки разнообразных совместных проектов.

Прекрасной традицией стали проводимые из года в год «Олимпийский день» и «Олимпийский урок», которые являются настоящим праздником для молодежи.
«Вместе мы реализовали еще один проект - «Do like Olympians», дающий возможность получить мастер-класс от олимпийца: провести спортивную разминку под его непосредственным руководством, пообщаться с чемпионом, получить наставление и зарядиться энергией и оптимизмом, поверить в свои силы – так, как сделали герои-олимпийцы, достигнув самых высоких вершин в спорте. Для этого проекта комплекс упражнений утренней зарядки для детей разработала многократная олимпийская чемпионка Анна Бессонова. Как результат – только первая волна проекта охватила более 130 школ Украины. Участниками разминки со звездой спорта стали более 8,5 тысячи учеников, не говоря уже об огромном количестве вовлеченных в процесс зрителей, родителей и друзей».
Сергей БУБКА
глава Национального олимпийского комитета
Другой замечательный проект, реализованный в трехстороннем партнерстве с НОК и ПРООН, получил название #ТыЛидер. В нем приняли участие более 1 миллиона школьников в возрасте от 12 лет из 4 тысяч школ по всей стране.

Наиболее массовым социальным проектом при поддержке компании, является, безусловно, всеукраинский школьный футбольный турнир «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola». Титульным спонсором турнира, проводимого Ассоциацией аматорского футбола Украины, компания стала в 2010 году, существенно повысив его организационный и информационный уровень.
«Представьте себе – в наших соревнованиях ежегодно участвует свыше 600 тысяч подростков от 12 до 14 лет. Фактически - 80% украинских школ так или иначе участвуют в турнире. Волю к победе юные футболисты демонстрируют сначала в своей школе, потом на районных и областных соревнованиях. И только лучшие областные команды в каждой возрастной категории съезжаются на всеукраинский турнир».
Александр КАДЕНКО
первый вице-президент Ассоциации аматорского футбола
«Сколько мы проводим соревнований, но каждый раз удивляюсь детской целеустремленности, радости побед и стойкости после поражения, - отмечает Каденко. - И, наверное, у каждого ребенка впечатлений на всю жизнь. Ведь каждый юный футболист, участвовавший в областных соревнованиях, награждается грамотой, подарками и сувенирами. Не говоря уже о всеукраинских финалистах, к награждению которых мы привлекаем отечественных звезд футбола».
Важным направлением в социальной деятельности компании является поддержка спецолимпийцев - спортсменов, имеющих отклонения в умственном развитии.

«Насущные потребности и герои Специальной Олимпиады не так хорошо известны, как того они заслуживают», - подчеркнул в интервью УНИАН исполнительный директор Специальной Олимпиады Украины Андрей Пидварко.

Специальная Олимпиада – общественная международная организация, созданная в 1968 году. В Украине Специальная Олимпиада была зарегистрирована в марте 2002-го, объединив свыше 18 тысяч спортсменов.
«Безусловно, это - небольшая часть живущих в Украине людей с отклонениями умственного развития. Многие из них изолированы от общества и сталкиваются с дискриминацией. Но Специальная Олимпиада дает таким людям возможность совершенствовать свои способности, улучшать состояние здоровья и преодолевать жизненные препятствия. В проекте задействовано большое количество тренеров и волонтеров».
Андрей ПИДВАРКО
исполнительный директор Специальной Олимпиады Украины
Coca-Cola - глобальный спонсор Специальной Олимпиады. В Украине со спецолимпийцами она сотрудничает с 2010 года. С тех пор при поддержке компании в нашей стране прошло много спортивных мероприятий, в том числе ставших уже традиционными: всеукраинские соревнования по баскетболу, футболу, плаванию, легкой атлетике и гимнастике. И это, не говоря о международных соревнованиях, в которых отечественные спецолимпийцы непременно участвуют.

«И не просто участвуют, а побеждают. Так, на последних Всемирных Летних Играх Специальной Олимпиады наши атлеты получили 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Светлана Росоловская завоевала «золото» и «серебро» в плавании, Марьяна Ахрарова - золотую медаль в гимнастике, Кристина Климова - «серебро» в бадминтоне, Степан Синюков - «бронзу» в плавании, Максим Наливайко бронзовую медаль в гимнастике», - с гордостью сообщил Андрей Пидварко.
Новые возможности для незащищенной молодежи
Помочь социально незащищенной молодежи получить достойное образование и предоставить им больше шансов обрести уверенность в будущем – такую цель поставили перед собой организаторы социальной программы iLearn – Coca-Cola и общественный союз «Освитория».

Проект стартовал в прошлом году в центре социальной реабилитации «Изумрудный город» в Святогорске Донецкой области. Этот интернат стал домом для многих детей-переселенцев из зоны АТО. Именно здесь организаторы внедрили образовательный проект iLearn - онлайн-курсы, которые соответствуют программе ВНО и представляют собой видео-лекции, компьютерные тесты, материалы для самоподготовки, а также вебинары с лекциями преподавателей вузов.

Программа iLearn позволила значительно увеличить количество выпускников «Изумрудного города», которые поступили в вузы или техникумы.
«Мне программа помогла уйти даже дальше, чем я ожидал. Я надеялся на техникум, а поступил в ВУЗ, на факультет «машиностроение».
Владимир РАГУЗ
выпускник «Изумрудного города», в 2016 году стал студентом Донбасской государственной машиностроительной академии (г.Краматорск)
В 2016-2017 учебных годах программа реализуется в пяти областях Украины - Донецкой, Винницкой, Кировоградской, Львовской и Закарпатской. В частности, в 2016 году открыли 8 компьютерных классов в школах-интернатах, присоединившихся к программе, и обеспечили выпускников технической базой для подготовки.

Первоначальный охват обучения на платформе iLearn предполагает пять интернатов. Как и в «Изумрудном городе», новые участники проекта смогут овладеть практическими ремеслами повара, парикмахера и другими на курсах «Первая профессия».

В целом организаторы ставят перед собой довольно амбициозную цель - к 2020 году помочь 25-ти тысячам социально незащищенных юношей и девушек получить шанс на лучшее будущее.

Подобные социальные проекты, о которых мы рассказали на примере компании Coca-Cola, демонстрируют стандарты современных цивилизованных взаимоотношений бизнеса с окружающей средой и обществом, служат примером ведения социально ответственного бизнеса для украинских компаний. И сегодня уже многие отечественные фирмы начинают работать не только для того, чтобы получить прибыль, но и с целью налаживания партнерства с различными социальными группами, способствуя тем самым устойчивому развитию общества, созданию в нем гармонических отношений, взаимопонимания и поддержки.
Поделись!
Facebook
Twitter
VK
Telegram
Автор текста: Николай Бабич
В материале использованы фото Олега Сорокина, Василия Чауса, Зиновия Петровича, Национального олимпийского комитета Украины, Специальной Олимпиады Украины, Ассоциации аматорского футбола Украины, Украинского общества охраны птиц, компании Сосa-Cola Украина