БИЗНЕС РАДИ БУДУЩЕГО

Юлия Ковалив отмечает еще одну очень важную составляющую в деятельности транснациональных корпораций – они не только задают тон в ведении бизнеса, являются отличными работодателями и честными налогоплательщиками, но и привносят в украинскую экономику современные западные стандарты корпоративной культуры, инвестируя значительные средства в социальные проекты. Кстати, на Западе это давно считается нормой для любого крупного, социально ответственного бизнеса, но для Украины 90-х годов это было диковинкой.



Как адаптировались международные компании к условиям нашей страны? Какие «правила игры», присущие социально ответственному бизнесу, принесли они в Украину? Как они решают свои основные задачи, производя тот или иной продукт, получают прибыль и при этом реализуют социальные проекты в интересах общества? Рассмотрим это на примере деятельности компании Coca-Cola, одного из первых крупных иностранных инвесторов. К слову, большинство социальных проектов этой корпорации не только в нашей стране, но и во всем мире, реализуется через Фундацию Coca-Cola.

