В Новой Зеландии существуют специально разработанные маршруты для велосипедистов разных уровней подготовки, которые можно подобрать себе на специальном сайте. Эти маршруты варьируются по длительности от 1 до 8 дней, в зависимости от месторасположения, дальности и уровня подготовки велосипедиста. Более того, сайт предлагает не только подробно изучить их, но и подобрать себе заранее места для отдыха, найти адреса и телефоны сервисов на случай поломки велосипеда, что делает велопоездку проще и безопаснее.