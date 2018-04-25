Велосипед — удобный, экологичный и полезный для здоровья транспорт. В большинстве развитых стран он является основным средством передвижения. Кроме того, в некоторых государствах велосипедисты пользуются огромным преимуществом на дороге.

УНИАН расскажет о самых дружелюбных к велосипедистам странах и сравнит с ними Украину.
ЯПОНИЯ
126,8
млн, население страны
72,5
млн, количество велосипедов в стране
56,9%
велосипедистов среди населения
Японию можно с уверенностью назвать одной из самых велосипедных стран. Она занимает первое место в Азии и шестое в мире по количеству велосипедов на 100 человек населения, уступая только европейским государствам. Больше всего велосипедов в Токио и его окрестностях – 74 на каждые 100 жителей. Там на двухколесном транспорте ежедневно передвигаются сотни тысяч людей, независимо от социального статуса и возраста.
Те, кто предпочитает ездить на велосипеде, пользуются огромными бесплатными парковками, множеством велосипедных дорожек, а токийские туристы обычно выбирают специальные велосипедные туры по окрестностям.
По улицам японской столицы на белых велосипедах особой конструкции ездят и полицейские, которые таким образом осматривают закрепленные за ними районы мегаполиса.
На оживленных улицах японских городов для велосипедов выделена специальная полоса, на всех остальных принято ездить вдоль обочины. На пешеходных переходах тоже есть разметка для байков, что очень удобно.
Популярен велосипед преимущественно среди офисных служащих, женщин и пенсионеров.Так как, в основном, железных лошадок используют именно в качестве повседневного транспорта, у большинства спереди есть багажная корзинка, а у некоторых даже две (спереди и сзади).
Часто можно увидеть велосипеды с детскими креслами вместо корзинки, или и то, и другое вместе. Это довольно популярный в Японии тип женского велосипеда сразу для двух детей.
Многие велосипеды в Японии с электроприводом. Белые воротнички и японские домохозяйки предпочитают электровелы, оборудованные моторчиком с аккумулятором. Такое приспособление позволяет крутить педали без особых усилий.
В основном, японцы активно пересаживаются на велосипеды, чтобы избежать пробок на дорогах или толкотни в переполненном метро. Также, пользуясь двуколесным транспортом, они не только экономят время, но еще и укрепляют свое здоровье.
Япония также известна тем, что в стране выпускают очень качественные велосипеды, которые выдерживают испытание временем. Общее количество компаний, занятых в этом бизнесе, составляет около полутора тысячи. Среди самых популярных среди японцев – велосипеды таких знаменитых брендов, как Shimano, Panasonic, Fuji и Yamaha.
Все велосипеды в Японии нужно обязательно регистрировать. На транспорт клеится специальная наклейка с номером, а владельцу выдается карта-удостоверение, которую нужно всегда иметь при себе. Полиция часто проверяет документы, и если карты нет, может заподозрить, что велосипед украден.
Помимо этого, существуют даже наклейки с адресом дома, в котором проживает владелец, и номером парковочного места. Практически возле каждого дома есть велопарковка, которой жильцы могут пользоваться бесплатно. Обычно такая наклейка идет в комплекте с ключами от квартиры.

Регистрируют велосипеды не только для того, чтобы снизить риск кражи, но и чтобы отслеживать нарушения и контролировать утилизацию старых велосипедов.
В Японии Станции велопроката могут быть частными или муниципальными. В дешевом месте можно взять велосипед на целый день за 200 йен (48 грн), в дорогом – аренда на три часа будет стоить 3000 йен (722 грн). Цена на услугу зависит от множества факторов – региона, оператора сервиса, разновидности велосипеда.
В велопрокатах есть велосипеды на любой вкус: дамские круизеры с обязательной корзинкой на руле, для поездок по городу, велосипеды с переключателем скоростей, горные, электровелосипеды, велосипеды с детскими сиденьями и шлемами в придачу. Основное правило – вернуть транспорт нужно туда же, где ты его взял. По желанию, можно оформить страховку на случай разных непредвиденных происшествий, начиная от проколов и поломок, заканчивая авариями и кражами.
ШВЕЙЦАРИЯ
8,42
млн, население страны
3,8
млн, количество велосипедов в стране
48,8%
велосипедистов среди населения
В Швейцарии 48,8% населения страны — велосипедисты. 5% от общего числа поездок по стране и 10% от всего количества поездок на работу швейцарцы совершают на байках. В маленькой стране более 5 000 км велодорожек. Взять велосипед напрокат здесь проще простого: его можно арендовать на всех железнодорожных станциях, в любом отеле или веломагазине.
Самый знаменитый велосипедист-швейцарец – президент страны Ули Маурер. У него несколько велосипедов: во время дождей он использует армейский, в солнечную погоду ездит на спортивном. Кроме того, господин президент любит выезжать на своем железном коне на природу на рассвете. Так он предпочитает встречать солнце. В машину Ули пересаживается только в случае ливня или снегопада.
В Швейцарии велосипед является таким же привычным военным видом транспорта, как, например, мотоцикл. Последние 20 лет в швейцарских вооруженных силах использовались модели MO-93 – 25-килограммовые синглспиды: прочные, но неповоротливые. А в 2012 году их заменили более легкими – велосипедами Militärvelo с алюминиевыми рамами. Они оснащены 24 скоростями и весят на 10 килограмм меньше.
Велосипедам в Швейцарии отведено чуть ли не полдороги — по полосе с обеих сторон, шириной где-то метр каждая. Для экологического транспорта оборудованы специальные парковки, всегда бесплатные. Также безвозмездно в любом веломагазине вам подкачают шины и подтянут болты.
Швейцарские велосипедисты подчиняются тем же ПДД, что и автомобилисты — правый приоритет, светофоры, пешеходные переходы и т.д. По тротуарам, соответственно, ездить нельзя, но этого и так никто не делает.
Кроме поездок на работу, в Швейцарии очень развиты туристические поездки на велосипедах, ведь замечательные пейзажи и нетронутая природа лучше всего сочетаются с этим экологически чистым видом транспорта. Существует много велосипедных маршрутов, большинство из них проходят вдали от автомобильных дорог.
В крупных городах Швейцарии (Женеве, Лозанне, Сьоне, Невшателе, Берне и Цюрихе) аренда велосипедов абсолютно бесплатна. Условия проката очень просты: необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, оставить в залог 20 франков (около 13 евро или 383 грн) и велосипед на целый день ваш.
Помимо городских велосипедов, в бесплатную аренду можно взять детские велосипеды, электробайки, велосамокаты и скейтборды. Также в местах велопроката можно получить карты маршрутов от самых простых до сложных, которые вы успеете покорить за один день. Для тех, кто хочет покататься по городу и посетить разные достопримечательности, в пунктах проката можно взять парковочный замок, который не позволит украсть велосипед.
ДАНИЯ
5,7
млн, население страны
4,5
млн, количество велосипедов в стране
90%
велосипедистов среди населения
Дания и Голландия уже несколько лет соревнуются за звание самой велосипедной страны мира. Жители Дании, как никто другой, не представляют своей жизни без этого транспорта. 95% датчан имеют велосипед и проезжают в среднем около 900 км в год. Так культурно сложилось, что в скандинавской стране престижно ездить на велосипеде, а не на дорогостоящем авто. Здесь более 12 000 км велодорожек, из которых 350 км в столице, где велосипедов в 5 раз больше, чем автомобилей.
Копенгаген многие считают самым велосипедным городом в мире. Туристов часто поражает количество велотранспорта на улицах. Байки буквально мчатся в разные стороны в любое время суток, в будни и выходные. Маленьких датчан учат кататься на двухколесном еще до того, как они научаться читать и пойдут в школу.
Для велосипедистов установлены свои светофоры и четко размечены дорожки, поддерживаемые в идеальном состоянии. Повсюду оборудованы велопарковки, некоторые с покрытием. Пункты аренды велосипедов находятся практически на каждом углу.
В Дании большинство пользуется услугами велопроката Bycyklen, предлагающего современные электробайки, оборудованные GPS и мощной системой навигации. Каждый такой велосипед имеет на руле планшет-компьютер, который в пути превращается в удобный навигатор, позволяющий с легкостью добраться до любого адреса или достопримечательности, даже абсолютно не зная города. Стимость аренды велосипеда примерно 100 крон (14 евро или 413 грн), иногда с пользователя взимается депозит.
Часто на улицах датских городов можно встретить велосипед с большой коляской впереди. Туда садят детей, собак, кладут пакеты с покупками или личные вещи. Особенно популярна среди местного населения электрическая версия такого байка.
Передвигаться на велосипеде по городам Дании очень легко и удобно. Ровные и широкие асфальтовые велодорожки есть практически по всей стране. Многие из них выкрашены в яркие цвета и приподняты над проезжей частью. Велодорожки отделены от полос для авто и автобусов, и могут проходить не только с правой стороны дороги, но и посередине. Кстати, зеленый сигнал светофора для велосипедистов загорается чуть раньше, чем для остальных участников движения. Также велосипедист имеет преимущество на дороге.
Чтобы еще больше упростить владельцам байков передвижение по городу, в Дании действует так называемая "зеленая волна". В утренние часы пик велосипедист может достичь центра города практически без остановок. Все дело в светофорах на главных улицах, ведущих к центру. Они скоординированы таким образом, что велосипедист, поддерживая определенную скорость, все время будет проезжать на "зеленый". Вечером светофоры настраивают на обратную дорогу – из центра.
Некоторые участки дороги оснащены встроенными в асфальт светодиодами, помогающими велосипедистам поддерживать нужную скорость – 20 км/ч. Не снижая ее, водитель двухколесного транспортного средства сможет не потерять "зеленую волну". За 100 м до перекрестка таймер покажет, стоит ли ускориться или, наоборот, ехать на свободном ходу. Сейчас в Копенгагене тестируют систему, способную при помощи датчиков определять приближающихся к перекресткам водителей байков. В этом случае зеленый сигнал светофора будет продлен до тех пор, пока велосипедисты не проедут перекресток.
Во многих городах Дании для велосипедистов предусмотрены даже специальные мусорные контейнеры. Они наклонены в сторону дороги, чтобы ездоки прямо на ходу смогли забрасывать в урны одноразовые стаканы для кофе, яблочные огрызки и другой мусор.
Дания – пример максимально толерантного отношения к велосипедистам. Однако за нарушение правил дорожного движения велобайкеров ждут большие штрафы. Например, езда без света в темное время суток предусматривает штраф 700 крон (2727 грн), использование телефона во время вождения – 1000 крон (3895 грн), езда на красный свет – тоже 1000 крон, как и езда по встречной. Если вы решите проехать на велосипеде по пешеходному переходу, за такое нарушение придется заплатить 700 крон (2727 грн). Такую же сумму готовьтесь отдать, если будете практиковать в Дании езду без рук.
Датские городские планировщики поняли, что людям не нужно указывать, где ездить. Лучше выслушать пожелания велосипедистов и последовать им. Результатом такого подхода стал знаменитый мост Cykelslangen ("велосипедная змея"). Он проходит над каналом и значительно сокращает велосипедистам путь с одного конца Копенгагена в другой. Именно этот мост является символом максимальной поддержки велотранспорта в Дании, как ни в какой другой стране мира.
НИДЕРЛАНДЫ
17,1
млн, население страны
16,5
млн, количество велосипедов в стране
99,1%
велосипедистов среди населения
Сказать, что голландцы любят велосипеды – не сказать ничего. Для них это не просто способ передвижения, а особый стиль жизни. Только в Амстердаме более 800 тысяч велосипедов, а это чуть больше, чем жителей этого города. Отличная инфраструктура и лояльные к велосипедистам правила дорожного движения способствуют тому, что люди используют байки для любых целей: чтобы добираться на работу, отвезти детей в школу, отправиться в магазин, в гости или библиотеку.
В Нидерландах 27% всех поездок и 25% поездок на работу осуществляется на велосипеде. Среднее расстояние, проезжаемое голландцем в день, составляет 2,5 км. На экологический вид транспорта жители страны тратят почти 1 млрд евро в год. Такая любовь к двухколесным имеет результаты: сегодня Амстердам считается одним из самых чистых городов на планете. В его черте — 400 км велосипедных дорожек.
Практически каждый житель Нидерландов владеет велосипедом, некоторые – не одним. В общей своей массе, голландские велосипеды достаточно непрезентабельные – это ржавые развалюхи со сломанными спицами. Считается, что именно так голландцы пытаются уберечь любимые велосипеды от воровства, которое не редкость в Нидерландах, а особенно в Амстердаме.
Здесь велосипедами пользуются все – от мала до велика. В Амстердаме можно запросто увидеть министра или члена парламента, спешащего на работу на двухколесном. Да что там министры, даже король с королевой Нидерландов, а также их дочери, с радостью катаются на великах.
Голландцы чувствуют себя на велосипеде, как рыба в воде, зачастую совмещая поездку с разговором по телефону, просмотром газеты или небольшим перекусом. По статистике, большинство подростков в Нидерландах попадают в госпитали из-за того, что во время езды на велосипеде играют в игры или переписываются в соцсетях.
Велосипедисты в Амстердаме обладают практически неограниченными правами, дорогу они должны уступать только трамваю. Для всех остальных, включая и пешеходов, велосипедист – в приоритете. Велодорожки отмечены специальными знаками, которые невозможно не заметить, а активное велодвижение регулируют отдельные светофоры.
По закону, при столкновении велосипеда и автомобиля, виновным всегда будет водитель последнего. У голландцев есть шутка: даже передвигаясь ночью, без включенной фары, по улице с односторонним движением в обратном направлении – велосипедист все равно будет прав. Единственным исключением из этого правила является вождение в нетрезвом виде.
Жители Нидерландов настолько любят велосипеды, что устроили для своего любимого вида транспорта специальный праздник. День велосипедиста отмечается в стране ежегодно во вторую субботу мая. В этот день в Амстердаме проходят всевозможные соревнования на велосипедах, по всему городу открываются "блошиные рынки", где можно приобрести не только сам велосипед, но запчасти к нему и дооборудование, часто эксклюзивное и раритетное.
В Нидерландах множество компаний, занимающихся прокатом велосипедов. Чтобы арендовать байк, от вас потребуется паспорт, кредитная карточка и денежный залог (около 50 евро или 1472 грн).

Если вы приехали в Амстердам на поезде, и предоставите железнодорожный билет, то за 5 евро (147 грн) сможете приобрести Huurfiets'-DagKaart — абонемент на прокат велосипеда. Если путь по железной дороге составил более 25 километров, у Вас появится возможность приобрести недельный абонемент на прокат велосипеда всего за 15 евро (442 грн).
Стоимость аренды на день в разных пунктах проката примерно одинакова: от 11 (324 грн) до 15 (442 грн) евро. Велосипеды, предлагаемые различными компаниями, отличаются по своему техническому состоянию и внешнему виду. Наибольшей популярностью пользуются красные компании Mike Bike.
Нередко голландцы забывают, где именно припарковали своих железных коней, и тогда транспорт начинает грустно ржаветь под дождем, становясь частью амстердамского пейзажа. Иногда велосипеды падают в каналы, и судя по тому, как амстердамцы отвечают на вопрос о глубине каналов — "три метра воды и один метр велосипедов" — это случается нередко.
КИТАЙ
1,4
млрд, население страны
500
млн, количество велосипедов в стране
37,2%
велосипедистов среди населения
Сегодня в Китае велосипед — самое демократичное транспортное средство, которым пользуются студенты, уличные торговцы, курьеры, мусорщики, работники коммунальных служб, служащие. Кроме того, поскольку в Поднебесной не признаются международные водительские права, многие иностранцы передвигаются по городу именно на велосипедах. Китайцы очень любят свой транспорт, и не расстаются с любимыми моделями десятки лет. На улицах можно увидеть двухколесные, словно из музея. На нем местные жители каждый день колесят по своим делам.
Пекин – не только экономическая и культурная столица Китая, но и велосипедная. В городе только официально числится более 11 млн байков (по закону, велосипеды, как машины, нужно регистрировать). Но экологическая обстановка в Пекине по-прежнему оставляет желать лучшего, поэтому власти активно развивают городское велодвижение. Строятся новые трассы и стоянки, открываются многочисленные пункты проката.
Велосипед — незаменимый помощник уличных торговцев. За несколько минут на двухколесном появляется прилавок, который затем можно так же быстро и убрать. Часто он оснащен витриной с подсветкой. Встречаются и "полевые кухни", где в вашем присутствии прямо на велосипеде приготовят вкуснейший батат, каштаны или лепешки.
Иногда в Китае велосипеды используют для перевозки громоздких вещей. Например, при переезде. Для этих целей лучше всего подходит трехколесный велосипед с удлиненной базой. Часто на них умудряются погрузить все имущество при переезде с одного места на другое.
Ну и как же без велорикш в Китае. Они стали практически символом страны. Велосипедное такси можно увидеть практически на каждой улице крупных городов. В основном, рикши — весьма состоятельные люди, которые являются владельцами целых велопарков.
Стоит сказать, что велосипедные стоянки в китайских мегаполисах встречаются повсюду, и они просто огромные. За целостностью велосипедов следят полицейские, которые, при надобности, поднимут и поставят на место опрокинутый порывом ветра двухколесный транспорт.
В Китае очень доступный прокат велосипедов. Это было сделано городскими властями для решения экологических и транспортных проблем страны: в последние годы доля велосипедов и мопедов составляет около 10-13% от общей численности транспорта в больших городах, неуклонно снижаясь год от года. Поэтому было решено сделать велосипед самым дешевым и удобным видом транспорта. Первый час пользования арендованным велосипедом обычно бесплатный, затем — 1 юань (3,82 грн) за час, но не более 10 юаней (38 грн) в день.
США
327
млн, население страны
100
млн, количество велосипедов в стране
32,2%
велосипедистов среди населения
Многие привыкли считать, что американцы – автомобильная нация. Однако, на удивление, велосипед – очень распространенное транспортное средство в США. Очень хорошо велокультура развита в Калифорнии. Здесь все сделано для удобства велосипедистов. Существует множество специальных карт, на которых показаны все велосипедные маршруты региона. Более того, разным цветом отмечаются велодорожки, отдаленные от дорог, и полосы для велосипедистов на проезжей части.
Многие города США имеют развитую велосипедную культуру и предоставляют велосипедистам специальные проездные дорожки, остановки, парковки, а также доступ к общественному транспорту. Особенно славится этим город Портленд, штат Орегон, который считают велосипедной столицей США. Также много любителей двухколесных в Чикаго, Остине и Филадельфии.
Портленд (штат Орегон) — один из самых зеленых городов Соединенных Штатов. Около 9% местных жителей пользуются велосипедами в повседневной жизни. В городе огромное количество велосипедных трасс (более 400 км), в том числе для горных байков. В 2015 году в Портленде запустили удобную программу велошеринга. Эта система подразумевает бесплатную аренду велосипедов на одной из станций, после чего можно совершить поездку и вернуть транспорт в любой пункт проката в этом же городе. Подобные программы успешно существуют во многих городах мира. Кроме того, в Портленде любой желающий может пройти курсы езды на велосипеде.
Вашингтон является одним из немногих американских городов, в котором, кроме личных велосипедов, существуют многочисленные станции велоаренды для местных жителей. Купив абонемент на год, они могут брать велосипеды напрокат в любой точке города. При этом, у каждого имеется индивидуальный код, с помощью которого можно отцепить любой велосипед, предназначенный для аренды.
Туристам велосипеды можно взять на день, три дня, месяц, год или даже иметь доступ к транспорту 24 часа в сутки, 365 дней в году. Первые 30 минут каждой поездки чаще всего бесплатные. Следующие полчаса – 2 доллара (52 грн). Аренда на целый день будет стоить 7 долларов (184 грн), а на три дня – 15 долларов (395 грн).
В Штатах, даже в небольших городках, почти каждая улица оборудована велодорожкой. Стоянки для велосипедов есть в каждой школе и у любого магазина. А если речь идет о спортивном, то велопарковки есть не только на улице при входе в магазин, но и внутри него.
Если вы, находясь в США, не можете преодолевать большие расстояния на велосипеде и пока готовы только к небольшим поездкам, к вашим услугам пригородный поезд, в котором велосипедист чувствует себя вполне комфортно. Самое главное: перевоз железного коня осуществляется бесплатно. Оплачивается только проезд человека. Практически в каждом американском поезде есть целых два вагона для велосипедистов: в начале и в конце.
Каждый вагон может перевозить 40 велосипедов. В целях обеспечения безопасности при перевозе двухколесного транспорта вагон оборудован стойками, к которым нужно прикреплять свой велосипед при помощи растяжек с крючками. Стойки и растяжки уже есть в вагоне, с собой ничего приносить не надо.
Если речь идет об автобусе, то американцы и тут все продумали для комфортного перемещения велосипедиста. В передней части автобуса есть стойки, куда можно поставить свой байк. Или же его помогут прикрепить спереди, но не более двух штук за раз.
Ну, и американское метро. В нем также выделены специальные вагоны, в которых можно припарковать свой велосипед. Кроме того, любая платформа оснащена стойками, куда можно прикрепить свой велосипед при помощи троса или замка.
Тогда как в некоторых странах популярность велосипеда отчасти связана с высокими тарифами на использование автомобиля, в США велосипед воспринимается немножко по-другому. Это скорее социальное движение и субкультура, которая все шире распространяется среди американцев. Многие оздоровительные и экологические компании предлагают интересные маршруты, чтобы воодушевить начинающих велосипедистов. А американское правительство и мэры городов стараются всячески поощрять спортивно активных граждан страны.
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
4,8
млн, население страны
2,3
млн, количество велосипедов в стране
41%
велосипедистов среди населения
В Новой Зеландии очень популярны велосипеды как средство передвижения. Большинство дорог оснащены специальной полосой для велосипедистов, возле железнодорожных станций, крупных магазинов, школ и институтов есть велопарковки, а в поездах предназначенные места для велосипеда. Вдоль побережья также оборудованы велодорожки, обеспечивающие отдыхающим сочетание активного отдыха и любования пейзажами.
В Новой Зеландии недавно закончили Nelson Street Cycleway — широкую, удобную и невероятно красивую велодорожку, позволяющую пешеходам и велосипедистам пересекать наиболее оживленные и загруженные транспортным потоком улицы Окленда. Стоимость проекта составила 18 млн долларов. Еще одним нововведением на островах является установка перегородок между велосипедной и основной частями дороги, для обеспечения большей безопасности.
В Новой Зеландии существуют специально разработанные маршруты для велосипедистов разных уровней подготовки, которые можно подобрать себе на специальном сайте. Эти маршруты варьируются по длительности от 1 до 8 дней, в зависимости от месторасположения, дальности и уровня подготовки велосипедиста. Более того, сайт предлагает не только подробно изучить их, но и подобрать себе заранее места для отдыха, найти адреса и телефоны сервисов на случай поломки велосипеда, что делает велопоездку проще и безопаснее.
Также в стране действует программа по распространению общественных велосипедов. На улицах столицы Новой Зеландии Веллингтона появились байки, которыми все желающие могут пользоваться совершенно бесплатно. Чтобы покататься на одном из этих велосипедов, необходимо скачать мобильное приложение, ввести номер, висящий под сиденьем велосипеда, и получить код. После прибытия на место назначения пользователям нужно самим заблокировать велосипед и завершить поездку также через приложение на смартфоне.
Что касается аренды велосипедов в Новой Зеландии, централизованной государственной системы проката здесь нет, однако частных компаний хватает по всей стране. Арендовать велосипед на день в среднем будет стоить от 30 долларов (787 грн), а на неделю – от 100 долларов (2623 грн). Среди самых популярных компаний по прокату велосипедов: Adventure Capital, HireBikes, Bikeaholic. Арендуя велосипед, помните, что в Новой Зеландии запрещено перемещаться на байках без шлема, иначе вас могут оштрафовать.
Помимо городских велосипедов, можно арендовать электрические байки и мотоциклы. Стоимость проката электрического велосипеда – от 55 долларов (1443 грн) за день. Также во многих городах Новой Зеландии для туристов действует программа заказа велотуров с гидом. Сопровождающий на велосипеде покажет вам все самые живописные местные уголки. Стоимость однодневного тура — от 85 долларов (2230 грн). Заказать такие велотуры можно в пунктах проката велосипедов или в местных туристических агентствах.
Апофеозом новозеландской любви к велосипедам является пример тамошнего министра по делам женщин Джули Энн Гентер. Не сомневаясь ни на секунду, что это безопасно и быстро, она на 42 неделе беременности решила сесть на свой электрический велосипед и сама доехать в роддом. История закончилась успешно, женщина без проблем добралась до больницы и через несколько часов родила сына.
В Новой Зеландии настолько любят велосипеды, что решили создать байк, передвигающийся по воде. Hydrofoiler XE-1 может перемещаться по воде с помощью вращения педалей или на электротяге. Вместо колес со спицами гидровелосипед имеет три специальных крыла, за счет которых он удерживается на воде. Крылья также уменьшают сопротивление транспортного средства и помогают набрать большую скорость.
Байк приводится в движение вращением педалей или благодаря двигателю на 400 Вт. По расчетам инженеров, человек весом 100 кг для разгона должен совершить 16 вращений. Таким образом, полезный для здоровья транспорт можно использовать на воде в жаркую погоду.
УКРАИНА
44,8
млн, население страны
0,9
млн, количество велосипедов в стране
2%
велосипедистов среди населения
Правительства многих стран выделяют на обустройство велодорожек и прочей велоинфраструктуры миллионы долларов. В Украине же городская сеть велодорог и велопарковок оставляет желать лучшего. Но в 2018 году лед тронулся – Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ обновило государственные строительные нормы. Теперь при возведении новых дорог, а также реконструкции и ремонте старых, в проект обязательно нужно вносить велодорожки. Поможет ли это стать Украине велосипедной страной наравне с европейскими государствами – время покажет.
В Украине на велосипедах ездит меньше 2% жителей страны. Но появление новых велодорожек потихоньку сдвигает эту цифру с мертвой точки. За 2018 год количество велосипедистов только в Киеве выросло на 40%. При этом, в выходные дни байками стали пользоваться вдвое чаще.
Осенью 2018 года в будний день на 22 основных перекрестках столицы Ассоциация велосипедистов Киева насчитала 2732 велосипедиста, в выходной день — 3066 велосипедистов в течение двух часов подсчета. Среди них было 12% женщин и 88% мужчин в будни и соответственно 21% женщин и 79% мужчин в выходные.
Если говорить о количестве велодорожек в Украине, то их настолько мало, что они даже ни в какую статистику не попадают. Насколько известно, на начало прошлого года в Киеве было обустроено 54,1 км велопутей. Самым лучшим веломаршрутом считается "Троещина – Европейская площадь". Есть и худшие примеры. Это такие дорожки, которые отдельными участками появляются в разных частях города. Они, может быть, и неплохи, однако никак не связаны между собой, что сильно усложняет передвижение велосипедистам.
Если говорить не только о Киеве, но и обо всей Украине, то неплохо велоинфраструктура развивается во Львове, Виннице и Ивано-Франковске. В остальных больших городах дорожки для байков только-только начали появляться. Очень часто случается, что место под дорожку выделили, построили, но потом забыли, что на ней надо обновлять разметку и защищать от стихийной торговли. Еще одна проблема – когда дорожки есть, но их оккупировали автомобилисты, паркуясь или выезжая на полосу для велосипедистов на дороге.
В ближайшие несколько лет в Киеве должно появиться не менее 240 км велодорожек, а в пригородной зоне – около 1 000 км. По самым оптимистичным прогнозам, уже через 10 лет все украинские дороги должны быть с трассами для велосипедистов.
Также сегодня острой проблемой является то, что в украинских ПДР интересы велосипедистов никак не учтены. Поэтому в 2018 году Ассоциация велосипедистов Киева направила в инстанции, от которых зависит обновление правил дорожного движения, свои предложения. Составлены они на основе изучения ситуации на дорогах в пяти европейских странах – Великобритании, Швеции, Швейцарии, Чехии и Польше.
В частности, активисты предлагают прописать в новых ПДР, как велосипедисты должны взаимодействовать с другими участниками движения. Также нужно позаботиться об инфраструктуре для передвижения на двухколесных: необходимые знаки, разметка, а также светофоры для велосипедистов, которых в принципе не существует в украинских стандартах. А также прописать, с какого минимального возраста ребенок может выезжать на дорогу и быть полноправным участником дорожного движения.
По статистике общественной организации MotoHelp – волонтеров, которые выезжают на аварии с участием двухколесного транспорта в Киеве (мотоциклы, скутеры, велосипеды), в 2018 году произошло 85 ДТП с участием велосипедистов (погибли 10 человек). В 2019 году в одном только Киеве активисты фиксируют 5-6 аварий с участием велосипедистов в неделю. Причиной аварий практически всегда является превышение скорости автомобилистами.
Беда в том, что в нашей стране недостаточно сформирована культура участников дорожного движения: водителей, пешеходов и велосипедистов. У многих из них определяющим на дороге является ответ на вопрос: "Кто тут главный?". И у каждого – свой ответ.
Но ситуация потихоньку меняется, и велосипедистов на улицах становится все больше. С июля 2016 года на велотранспорт пересели и столичные полицейские. Власти Киева передали 100 велосипедов со снаряжением для патрульных, чтобы те стали "более оперативными и эффективными".
С мая 2019 года украинцам разрешили возить велосипеды в поездах "Интерсити", но только в разобранном виде, поскольку скоростные электрички спроектированы без технической возможности для перевозки велосипедов. Байки можно транспортировать в вагонах региональных поездов на специально оборудованных для этого местах при условии оплаты как за 20 кг багажа.
Что касается проката велосипедов в Украине, прошлым летом в Киеве была запущена система общественной аренды Nextbike. Сегодня велосипеды можно арендовать в 30 локациях во всех районах столицы. Цены на единоразовый прокат составляют 30 грн за 30 минут пользования. Также есть возможность приобрести абонементы на месяц и сезон. Их стандартная стоимость без учета временных акций: 449 грн/мес и 1499 грн/сезон. По состоянию на апрель 2019 года, сервис Nextbike доступен в 5 украинских городах: Киеве, Львове, Одессе, Виннице, Харькове.
Увы, но новую инициативу люди встретили... кражами арендуемых велосипедов. Компания Nextbike даже временно закрывала несколько станций велопроката из-за участившихся случаев вандализма и попыток угона байков. Особенностью запущенной в столице службы аренды является отсутствие фиксирующих стоек для велосипедов, они просто паркуются на специально размеченной зоне на тротуаре. В сервисе надеялись обеспечить безопасность велосипедов за счет встроенных GPS-модулей и постоянного отслеживания местоположения, но на практике оказалось, что полную защиту этот способ не обеспечивает. Поэтому компания разрабатывает для прокатных велосипедов противоугонные GPS-трекеры и замки.
25 мая 2019 года в Киеве появился еще один маршрут для велосипедистов. На День города в столице открыли новый пешеходно-велосипедный мост. Находится он между парком "Владимирская горка" и Аркой дружбы народов. Мост соединяет два туристических маршрута – парк "Владимирская горка" и парк "Крещатый". Его длина примерно 210 метров, ширина переменная – от 6 метров в регулярных зонах и до 14 метров в зонах смотровых площадок. Мостовой переход сделан из бетона, железа и стекла.
Правда, оценить прелести нового моста велосипедисты не успели – на следующий день после открытия вандалы повредили защитную стеклопленку на двух фрагментах стеклянного пола. Во время ее восстановления на следующий день стекло на мосту треснуло еще в нескольких местах. Так что велосипедистам остается надеяться, что это место будет безопасным для "покатушек", ведь здесь можно не только проехаться по велодорожке, но и полюбоваться невероятными панорамами центра Киева.
Несмотря на неприспособленность украинских дорог и несоответствие правил дорожного движения, популярность велосипеда в стране растет, это можно отметить даже чисто визуально. Приятно видеть, что наши велосипедисты все серьезнее подходят к обмундированию. Заметить человека в полной экипировке, со шлемом и всеми необходимыми элементами, в том числе, отражателями, можно все чаще и чаще.
Сегодня в мире насчитывается около 1,4 миллиарда велосипедов, в то время как автомобилей на планете приблизительно 400 миллионов. С каждым годом байки становятся все популярнее. Велосипед — это транспорт будущего, для которого не страшны пробки и глобальный топливный кризис. По статистике, в среднем владелец двухколесного обладает более лучшей физической формой, нежели "поклонник" автомобиля.
И самое важное: велосипед — экологичен, и в ближайшие десятилетия это станет причиной еще большей его восстребованости. Среди фанатов байков даже существует мысль, что энергетическая независимость велосипедистов предотвращает войны за нефть. Возможно, если бы в мире было больше таких эффективных "зеленых" средств, как велосипеды, на Земле стало бы меньше войн.
Автор: Вероника Кордон