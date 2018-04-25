Многие привыкли считать, что американцы – автомобильная нация. Однако, на удивление, велосипед – очень распространенное транспортное средство в США. Очень хорошо велокультура развита в Калифорнии. Здесь все сделано для удобства велосипедистов.

Существует множество специальных карт, на которых показаны все велосипедные маршруты региона. Более того, разным цветом отмечаются велодорожки, отдаленные от дорог, и полосы для велосипедистов на проезжей части.