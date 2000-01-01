Храм Эль-Хазне, что переводится как «сокровищница», - вырубленное тысячелетие назад в скале на вершине утеса огромное строение шириной около 50 м и высотой более 45 м.



Ученые до сих пор ломают голову, как же он был построен. Подобная техника строительства подразумевала сооружение строительных лесов, но древесины в этих местах не было.



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