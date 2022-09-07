33-летняя украинская супермодель Алина Байкова вышла на красную дорожку 79-го Венецианского кинофестиваля в роскошном наряде.

33-летняя украинская супермодель Алина Байкова появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в полупрозрачном длинном платье яркого красного цвета. Впрочем, она заметила, что красный в таком случае - не цвет страсти, как принято считать.

Этим Байкова хочет напомнить миру о том, что Украина сейчас в крови от действий российских захватчиков.

Известно, что это платье создано украинским брендом Tasha Mano.

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Напомним, топ-модель Алина Байкова тайно пронесла украинский флаг на Каннский кинофестиваль. Так, девушка спрятала его в лиф платья, а после того, как к ней приблизились фотографы, достала желто-синие флаг и ленту, чтобы привлечь внимание к войне в Украине.

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