Алина Байкова на красной дорожке / фото instagram.com/alina_baikova/

33-летняя украинская супермодель Алина Байкова появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в полупрозрачном длинном платье яркого красного цвета. Впрочем, она заметила, что красный в таком случае - не цвет страсти, как принято считать. 

Этим Байкова хочет напомнить миру о том, что Украина сейчас в крови от действий российских захватчиков.

Алина Байкова на красной дорожке / фото instagram.com/alina_baikova/
Алина Байкова на красной дорожке / фото instagram.com/alina_baikova/

Известно, что это платье создано украинским брендом Tasha Mano.

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Платье, в котором появилась Алина / facebook.com/tashamanobrand/

Напомним, топ-модель Алина Байкова тайно пронесла украинский флаг на Каннский кинофестиваль. Так, девушка спрятала его в лиф платья, а после того, как к ней приблизились фотографы, достала желто-синие флаг и ленту, чтобы привлечь внимание к войне в Украине. 

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