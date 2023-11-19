Красавицы тщательно продумывали свои наряды, каждое из них несет важные символы.

В Сальвадоре прошло одно из самых ярких шоу - конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023". Это масштабное мероприятие всегда собирает у экранов миллионы зрителей. А презентация национальных костюмов - это настоящий карнавал, буйство форм, цветов и оттенков. Кроме 26-летней украинки Ангелины Усановой на сцену вышли представительницы еще 85 стран мира. Каждый образ красавиц можно назвать уникальным произведением искусства, однако не все образы были действительно красивыми. УНИАН рассказывает о самых неудачных.

США

В прошлом году именно эта страна одержала победу на конкурсе. Тогда национальный костюм был очень большим и объемным и символизировал изучение космоса. В этом году дизайнеры тоже подготовили для Ноэлии Фойгт немало элементов образа, один из которых - всемирно известный дорожный знак трассы номер 66.

Великобритания

Пока король Чарльз III праздновал свое 75-летие, его подданная Джессика Пейдж готовилась к конкурсу. Как и большинство участница "Мисс Вселенная", национальный костюм у нее был массивный. Чего стоит только главный исторический словарь английского языка, который выпускает издательство Оксфордского университета.

Видео дня

Сальвадор

Представительница страны Изабелла Гарсия Марсо, принимавшая конкурс, вышла в платье огненных цветов. Нижняя часть наряда была похожа на огненную лаву, а корона на голове напоминала солнце.

Никарагуа

Красотка из Никарагуа Шейнис Паласиос поразила необычным образом. Ее наряды украшали огромные крылья. Казалось, что женщина собралась вот-вот лететь на пьедестал в довольно мрачном образе.

Мисс Нидерланды

Мисс Нидерланды Рикки Колле выбрала не очень удачный образ. Женщина-трансгендер предстала в виде цветного цветка, это имело несколько странный и детский вид.

Напомним, что впервые в истории "Мисс Вселенной" на подиум вышла пышнотелая модель.

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