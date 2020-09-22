Интимное место также требует ухода.

Интимная зона требует ухода так же как и лицо, руки, ноги. Поэтому уже придумано множество декоративной и уходовой косметики для области гениталий.

Стрижка

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Сделать интимную стрижку достаточно просто, если у вас есть трафарет. Взрослым женщинам, конечно, лучше не выбирать котиков и зайчиков, а вот сексуальная геометрия будет в самый раз. Интересно, что неоднократно сексологи говорили о том, что мужчинам нравятся интимные стрижки у женщин.

Наклейки

Все слышали о том, что секс должен быть разнообразным. И если вы уже испытали все позы и не знаете пока, что добавить, то измените свой внешний вид. Сейчас продаются стразики, которые можно наклеить на соски. Выглядит это очень необычно и сексуально.

Пудра

Если вы хотите добавить цвета, то можно это сделать с помощью специальной пудры. Она не будет вызывать раздражение в зоне гениталий, как обычная косметическая. Ее главным преимуществом является то, что она съедобная.

Крем после БДСМ

Многие смотрели фильм "50 оттенков серого". И, пожалуй, многие хотели повторить сцену со спанкингом (шлепки по попе, - УНИАН). Так вот после этих манипуляций кожу нужно смазать увлажняющим кремом со свойством заживления.

Вагинальный крем

Следить за областью гениталий нужно обязательно. На женскую половую среду влияют прокладки, трусики и прочее. Поэтому специальный вагинальный крем спасет ваше влагалище от сухости.

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Автор: Диана Могилевич