Актриса наглядно продемонстриовала ошибку, которую допускают многие женщины.

56-летняя актриса Сальма Хайек открыто говорит о своем возрасте и не стыдится того, что у нее уже появилась седина. Однако звезда точно знает, как удачно скрыть посветлевшие пряди.

Актриса показала оригинальный лайфхак, который связан с очками. Чтобы скрыть седину на висках и у лба, эти пряди попросту нужно не поднимать наверх. А потому носить очки на голове точно не стоит, ведь так они "вытянут" наружу все волосы, которые можно спрятать под еще не посветлевшей шевелюрой.

"Вот совет, как закрыть седину, не красив волосы. Сними очки с головы! Добро пожаловать, мудрость", - написала Хайек в Instagram.

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Свой оригинальній лайфхак актриса сопроводила наглядным подтверждением. Она сфотографировалась с очками на голове и без них. Результат заметен.

В комментариях фанатки отметили, что оригинальный лайфхак с очками действительно подходит женщинам с седыми висками. Помимо этого, совет от Хайек стал еще одним напоминанием о том, что носить очки вместо обруча - дурной тон.

Напомним, ранее стало известно, какие продукты провоцируют седину и старение всего организма. Если хотите продлить молодость и красоту, от некоторых блюд стоит отказаться.

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