56-летний актер Венсан Кассель удалил все фото с женой Тиной Кунаки.

Французский актёр и продюсер Венсан Кассель расстался со своей вдвое младшей женой Тиной Кунаки после пяти лет совместной жизни. Как сообщает Daily Mail, вместе пара не появлялась на публике уже несколько недель. Также Кассель удалил все совместные фото с актрисой из соцсетей.

Официального подтверждения или опровержения данной информации не поступало. В СМИ пишут, что Тину на этой неделе видели на одном из футбольных матчей. Ходила она туда одна. Выглядела подавленной.

Следует отметить, что у Кунаки 5 апреля был день рождения. Венсан Кассель по этому поводу ничего не публиковал в своем Instagram.

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История любви Венсана Касселя и Тины Кунаки

Венсан Кассель - актер, прославившийся благодаря фильмам "Двенадцать друзей Оушена", "Братство волка" и многим другим. С почти вдвое младшей актрисой Тиной Кунаки они познакомились в 2016 году. В 2018 году они поженились, сыграв красивую свадьбу у себя на родине во Франции. В 2019 году Тина родила дочь, которую назвали Амазония.

В начале весны 2023 года Кунаки в интервью изданию Vogue France трогательно вспоминала первое свидание со своим тогдашним мужем:

"В первый раз, когда я пошла на свидание с мужем, я была в джинсах и футболке. Он был со своим двоюродным братом, так что на самом деле это было не совсем свидание. Он потом захотел снова меня увидеть".

Напомним, Warner Bros. снимет сериал о Гарри Поттере.

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