Девушка отписалась от победителя шоу, но ей все равно присылают посты и "сторис" Андрея Задворного.

"Холостячка-2" Злата Огневич попросила своих подписчиков не присылать ей посты и "истории" победителя шоу Андрея Задворного, с которым она рассталась.

Соответствующее видеообращение девушка записала в Instagram. Как видим, "война" между бывшими влюбленными продолжается.

Читайте такжеПобедитель "Холостячки" резко негативно высказался о Злате Огневич (видео)"Я вас очень хочу попросить не присылать мне скрины "сторис" Андрея, цитаты его постов, фотографии... Потому что мне от этого больно и неприятно. Если вы меня действительно любите и хотите поддержать, то пожалуйста, не делайте этого", - заявила Злата.

Она подчеркнула, что Задворный добровольно ушел из ее жизни, а она закрыла за ним дверь и поставила точку в этих отношениях.

По словам девушки, на сегодня она не испытывает никаких чувств по отношению к Андрею.

"В данный момент в моем сердце абсолютная пустота по отношению к этому человеку. И лично я считаю эту историю полностью завершенной", - подытожила Огневич.

Напомним, в финале шоу "Холостячка-2" Злата Огневич неожиданно для многих зрителей выбрала Андрея Задворного. Фаворит многих женщин Дмитрий Шевченко покинул проект в слезах.

Сразу после финального выпуска Злату и Андрея "атаковали" в сети, многие не верили в искренность их чувств.

В эфире пост-шоу "Холостячка. Жизнь после проекта" стало известно, что Злата Огневич и Андрей Задворный расстались. Оказалось, что инициатор расставания - мужчина, у него прошли чувства к "холостячке".

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Автор: Ольга Робейко