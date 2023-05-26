26 мая артистка выпустила новую композицию, которая получила название "Янгол".

Украинская певица Злата Огневич представила песню под названием "Янгол". Она спела о чувствах к мужчине, который сейчас находится на войне, и который перестал выходить на связь.

В клипе исполнительница показала, как ждет сообщения от любимого, как пакует посылки военным на фронт, а также "засветила" свою семью. В съемках приняли участие родители Огневич, а также ее сестра со своим супругом. Именно в клипе Злата показала, что ее сестра ждет первенца. Поклонникам исполнительница продемонстрировала трогательный момент, когда она вместе с семьей собирается, чтобы созвониться по видеосвязи с папой - мужчина сейчас на фронте выполняет роль военного хирурга.

"Эти короткие разговоры с отцом возвращают нас в то время, когда мы собирались всей семьей дома и никто даже не мог вообразить, что скоро это станет чем-то невозможным. Так сегодня живут сотни тысяч семей по всей нашей стране и только вера дает силы продолжать бороться и ждать, молиться за наших ангелов", - прокомментировала свою работу Огневич.

Также артистка инициировала большой сбор средств, в результате которого будет приобретен аппарат МРТ в один из госпиталей Донецкой области.

Злата Огневич - Янгол: клип

Напомним, Осадчая, Огневич и другие звезды отреагировали на ночной обстрел Киева.

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