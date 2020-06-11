Журналисты узнали, что принц Гарри оказался не в состоянии прокормить семью

Кроме этого, принцу сложно адаптироваться к новому образу жизни. Зато себя прекрасно чувствует Меган Маркл, вернувшаяся к светской жизни без ограничений.

Амбициозные планы принца Гарри и его светской супруги Меган Маркл обрушил коронавирус. Супруги были уверены, что, переехав в Лос-Анджелес, откроют благотворительный фонд и будут хорошо зарабатывать на выступлениях.

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Однако пандемия коронавируса превратила жизнь внука королевы Елизаветы II «в ночной кошмар», сообщает королевский обозреватель Рассел Майерс, передает medikforum. Представитель британской монархии никак не может найти себе занятие по вкусу. Есть информация, что он уже связался со своими друзьями из британского королевского флота и попросил, чтобы его оставили церемониальным главой организации, хотя до этого отказывался от всех титулов.

Самое же ужасное, супруги остались еще и без доходов, на которые рассчитывали. Если первый год после отречения от престола их обещал содержать принц Чарльз, то потом им придется зарабатывать самим. Учитывая запросы молодой четы, денег потребуется много. В данный момент они живут в особняке за 20 млн фунтов стерлингов и якобы тратят ежедневно 7 тыс. фунтов стерлингов на охрану.

При этом выросшему в тепличных условиях королевского двора принцу сложно адаптироваться к непривычному образу жизни и у него обострились имевшиеся ранее проблемы с психикой. Зато себя прекрасно чувствует Меган Маркл, вернувшаяся к светской жизни без ограничений, которые накладывает членство в королевской семье.

Как сообщал УНИАН, принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских привилегий и полномочий 8 января. Они заявили, что хотят стать финансово независимыми от госбюджета и даже обещали возместить стоимость ремонта своей усадьбы Фрогмор-хаус, который обошелся подданным королевы в 2,4 млн фунтов.

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