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В сеть "слили" документ с диагнозом Анастасии Заворотнюк - у актрисы прокомментировали

20:03, 22 апреля 2020
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У Заворотнюк - рак мозга / bzns.media

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Журналисты издания КП получили документальное подтверждение страшной болезни артистки, слухи о которой ходят с осени прошлого года.

В документе сказано, что Заворотнюк находилась на стационарном лечении с 21 января 2019 года с диагнозом "глиобластома". 

Посмотреть документ можно по ссылке.

Официальный представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова в беседе с газетой МК назвала опубликованную СМИ справку о диагнозе актрисы фейком.

Журналисты издания обратили внимание, что на документе о болезни Заворотнюк нет номера, подписи главного врача, а гербовая печать размыта. "Вы сами ответили на свой вопрос", — сказала Потапова.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни у Анастасии Заворотнюк и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений. Сама артистка "пропала" из соцсетей.

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Теги: #фото#Анастасия Заворотнюк