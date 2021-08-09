Мама парня пожаловалась за хейт со стороны пользователей сети.

Мама украинского танцора Евгения Гончаренко пожаловалась на травлю в сети из-за того, что ее сын выступал в России. Он принимал участие во многих танцевальных проектах, в том числе и на российском ТБ.

Разумеется, некоторым людям это не понравилось и они набросились на маму избитого парня. Вопреки тому, что сейчас он находится в тяжелом состоянии, после того как его избили возле гей-клуба Лифт.

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1 августа 22-летний Гончаренко вышел из клуба LIFT с парнем и девушкой. В этот момент по улице со своим приятелем шел сотрудник УГО Евгений Беспалый, который врезался в друга танцора, а потом оттолкнул Гончаренко. Девушка что-то сказала сотруднику УГО и начала снимать все на телефон. После этого Беспалый подошел к девушке, намереваясь выбить мобильный из ее рук. В конфликт вмешался танцор и получил мощный удар в голову, после чего упал и ударился головой о плитку.

3 августа подозреваемого работника УГО взяли под стражу. 4 августа стало известно, что военнослужащего уволили из рядов УГО из-за избиения Жени Гончаренко.

Сейчас состояние избитого парня тяжелое. Еще 10 дней он проведет в коме, чтобы уменьшился оттек головного мозга. Затем его будут выводить из этого состояния и диагностировать возможные последствия.

Автор: Диана Могилевич