Снайперша Евгения Эмеральд в интервью УНИАН рассказала об абьюзивных отношениях с экс-мужем, военным Евгением Стипанюком, почему долго не решалась говорить об этом публично, что стало последней каплей, и что сейчас происходит в ее жизни после исповеди о домашнем насилии.

За красивой картинкой может скрываться настоящий ад... Некоторые любовные истории начинаются очень красиво и романтично, но заканчиваются страданиями. Домашнее насилие... Статистика просто впечатляет. Большинство женщин замалчивают, потому что боятся осуждения, боятся быть виновными, боятся уйти. Однако, к счастью, есть те, которые громко об этом говорят, как бы сложно и страшно им ни было.

Такая ситуация произошла в жизни украинской снайперши Евгении Эмеральд, более известной как Жанна д'Арк. Более года назад она влюбилась в мужчину, военного Евгения Стипанюка, и думала, что это любовь всей ее жизни, однако то, что происходило дальше - шокирует.

В интервью УНИАН она рассказала, как их история любви стала для нее настоящим адом, когда поняла, что нужно убегать от мужа-тирана, как реагирует на угрозы убийством, и почему хочет лишить Стипанюка родительских прав.

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Евгения, расскажите о вашем знакомстве с мужем. Чем он вас покорил?

Мы познакомились в социальных сетях, когда я служила на фронте в Запорожской области, а он находился в Киеве. Тогда я уже была довольно медийной персоной, особенно, когда вышла статья на ELLE. Именно там он меня увидел и потом написал. Честно говоря, сначала он мне не понравился по профилю, потому что показался наглым и самовлюбленным, но он так вежливо мне писал, произвел очень крутое впечатление. На следующий день он поехал к моей маме, которая была с моей старшей дочкой, принес им продукты, цветы, начал заботиться о них в быту. Тогда я подумала, что встретила настоящего мужчину.

Я не гонялась за олигархом и не планировала с ним круто устроить свою жизнь. Я сама всегда устраивала свою жизнь, я хорошо зарабатывала, рассчитывала только на себя. Поэтому мне нужен был муж-опора, чтобы у нас была настоящая семья. В начале нашего с Евгением общения я спрашивала, кем он работает. Он отвечал, что бодигардом. Мне было без разницы. Также сказал, что вообще он военный, и это меня покорило.

Через две недели мы увиделись. Тогда я приехала на три дня в отпуск. У нас очень быстро закрутился роман. Я влюбилась по уши. После первого свидания он подарил мне икону, рассказывал о вере в Бога, говорил, что мечтает о семье и детях.

У меня часто спрашивают, как я на него повелась, вот поэтому и рассказываю. Я почти все время была на фронте, поэтому у меня не было времени как-то его изучать, узнать его бэкграунд, а зря.

Как развивались ваши отношения дальше?

Вы знаете, в начале наших отношений он говорил о том, что все женщины ему изменяли, что всем нужны были только его деньги, хотя он не супер-мажор. Я реально в это верила, жалела его. Потом я очень быстро забеременела. Он хотел этого ребенка, но узнал о нем не сразу.

Евгений приехал в наше распоряжение, где я служила, и сделал мне предложение. Это видео быстро разлетелось по сети, потому что это было очень романтично, люди думали, что это безумная любовь. Но впоследствии я узнала, что он сделал мне предложение в день рождения его бывшей девушки, с которой прожил несколько лет. Таким образом он хотел ей отомстить. Кстати, эта девушка вышла со мной на связь и рассказала свою историю. У нее было еще хуже, чем у меня. Она меня поддержала, сказала, что никому этого не рассказывала, потому что боялась его угроз. Но теперь она наконец поделилась этой историей публично.

Все изменилось, когда я вернулась с фронта домой. Стипанюк резко изменился. Для меня это был шок. С одной стороны я знала его любящим мужчиной, который обо мне заботился, а тут он показывает себя как демона. Впервые я это почувствовала, когда в первом триместре беременности пошла с девочками в СПА. Для меня это было значительное событие, потому что война - это стресс, хотелось отдохнуть. Когда я рассказала об этом Евгению, конечно, с восторгом, он начал оскорблять меня. Он сказал, что я шалава, что нормальные женщины не ходят по саунам, что я ему изменяю, поэтому жениться на мне он не будет. После этого он исчез на неделю. У меня было шоковое состояние, я чуть не потеряла ребенка.

За две недели до свадьбы он появился и начал умолять простить его, настаивал на том, чтобы мы поженились, говорил, что очень любит меня и хочет семью. Я поверила ему, хотя это была моя ошибка. Нужно было убегать от него еще раньше.

Но вы все равно поженились...

Свадьба была сказочной только на фотографиях. Вечером этот человек просто напился. Я боялась, чтобы он ничего со мной не сделал, потому что я была беременна. Он употреблял алкоголь постоянно, поэтому у него постоянно и была агрессия. Дальше такой моя жизнь и была. Каждое мероприятие заканчивалось скандалами, ссорами и моими истериками. Он не давал мне спать, называл меня истеричкой и другими словами. Чем дальше - тем жестче были обиды. Для меня это необычно, потому что у меня в жизни такого никогда не было. По факту, я даже не знала, что такое тиран. Сначала я себя отстаивала, ссорилась с ним, говорила, что мне больно, просила успокоиться, мне было трудно. Он делал вид, что слышит меня и говорил, что исправится, но нет.

Однажды мы поехали к его маме. Когда мы возвращались домой, он был пьян. А потом он начал пить виски прямо за рулем. Я уже была на шестом месяце, плакала, умоляла остановить машину, потому что было страшно. Приехала я домой в истерике. И поверьте, постоянные истерики были не из-за гормонов, а потому что меня регулярно доводили до такого состояния.

Я всегда для него была не такой - фамилия не такая, волосы не такие, друзья плохие. Старался от всего меня изолировать, чтобы я ни с кем не общалась. Даже хотел, чтобы я ушла со службы. Это типичное поведение абьюзеров, которые хотят вытащить женщину из социума. Мне очень трудно все это вспоминать. Я вспоминаю день рождения его матери, когда он взял бутылку шампанского и просто вылил его мне на голову. Дома он в меня мог что-то швырнуть. Был случай, когда я была на восьмом или девятом месяце беременности, мне уже трудно было передвигаться, он сказал: "Иди, подай мне стакан". Я была в шоке. Спросила у него, как он со мной может так разговаривать. Но опять был скандал. Он вышвырнул мои вещи из квартиры. Я их взяла и в истерике поехала к себе домой.

Как все эти ситуации повлияли на вашу беременность?

Я попала в больницу. Из-за постоянных издевательств у меня отказал желудок. Он просто перестал переваривать пищу. Вместо того, чтобы поддержать меня, бывший муж сказал, что я меркантильная и что ему такая жена не нужна. У меня было впечатление, что он постоянно искал поводы для ссор. Тогда я была в очень тяжелом состоянии, похудела на 10 килограммов. Именно в то время я хотела расстаться. Но он снова появился и просил прощения. Я снова дала ему шанс с надеждой, что после родов что-то изменится. К тому же он постоянно прикрывался церковью. То, что он прославляет москальскую церковь и молится перед сном, у меня вообще никак не вяжется с тем, что я пережила в отношениях с этим человеком.

В подготовке к родам он не участвовал. Все покупала я сама. Но после каждой ссоры, он пытался меня купить. Мог что-то подарить, дать деньги. Но потом он постоянно меня упрекал этим. Кричал, что 15 тысяч долларов дал мне на ремонт дачи, но это неправда. Потом у него появилась другая фишка. Я начала делать крышу на даче за свой счет, а он сказал, что я украла эти деньги у него. Тогда моими свидетелями были его мама, сестра и мой администратор. Но его родные впоследствии поддержали именно его, хотя знали, что он лжет.

Рождение ребенка что-то изменило в ваших отношениях?

После рождения ребенка начался настоящий трэш. Он начал еще больше выпивать, появилось больше агрессии, тогда же он впервые меня и ударил. Я могла кормить ребенка грудью, а он мог подбежать и забрать ребенка. Всю беременность он мне говорил, что я нагуляла ребенка, что на фронте спала с командирами и побратимами, что весь бизнес я построила через кровать. Для него все женщины меркантильны и проститутки. Меня это очень травмировало, потому что я верный человек, я очень его любила.

После крестин ребенка начались угрозы убийством. Он угрожал оторвать мне руки, угрожал взорвать меня, говорил, что заберет ребенка. В конце концов я поняла, что я в полной жопе. Но я не могла уйти, потому что постоянно оправдывала его. Наверное, это синдром жертвы.

В какой момент вы поняли, что больше не можете терпеть такое отношение к себе?

Очередная ссора. Я поехала с ребенком к маме на дачу, а он снова начал обвинять меня в том, что я проститутка, угрожал, что убьет. Когда он меня уже настолько доканал, я решила "ударить его по яйцам". Я написала, что изменю ему назло. Это был единственный раз, когда я его спровоцировала. Думаю, если бы он был не на расстоянии, а дома, он бы меня просто зарезал. В период такой активной фазы, я просто сошла с ума. Я поссорилась со своей мамой. Я не рассказывала ей всего этого ужаса, чтобы уберечь ее. Но в тот день, когда мы ссорились, она сказала: "Женя, ну, у тебя тоже тяжелый характер. Может ты что-то делаешь не так?" Меня это порвало. Где-то в девять вечера я сорвалась и поехала на квартиру к мужу, оставив с мамой дочерей - Афину и Жасмин.

Я туда поехала, потому что понимала, что конфликт с мужем достиг апогея. Мне надо было забрать свои вещи - оружие, украшения, деньги. Он об этом не знал, поэтому мне тихо нужно было все это вывезти, пока он был в Харькове. В этот момент Женя пишет моей маме: "Что там моя жена?" И мама на эмоциях записала ему голосовое сообщение. Она сказала: "Женя, я не знаю, где Женя. Мы с ней поссорились. Она оставила мне двоих детей и куда-то уехала". Это был трындец. Пока я находилась у него на квартире, он начал обрывать мне телефон. Он говорил, что у него уже есть доказательства моих измен, просил показать, сама ли я в квартире. Он даже заставил меня босиком выйти за дверь и показать ему лестничную клетку, чтобы там не прятался мой "любовник". Мне было страшно, потому что он угрожал, что если я этого не сделаю, он вышлет за мной своих пацанов. Я поняла, что я не останусь в этой квартире.

Когда я приехала домой, мы снова поговорили с мамой. Я ей все объяснила, все показала, и тогда она сразу написала моему мужу: "Все хорошо. Женя дома, я не так все поняла". Но его это не остановило.

На следующий день моя мама попыталась поговорить с ним, но после их разговора она сказала мне: "Он монстр, он психически болен. Я не знаю, как ты год это выдерживала. Давай бегом организовывай вывоз всех вещей". Я очень быстро организовала вывоз всех габаритных вещей - коляску, детскую кроватку... С тех пор я больше не была в той квартире.

После этого я прекратила с ним общение, потому что знала, что когда он узнает, что я съехала, снова будет агрессия. У него должен был быть официальный отпуск, он должен был приехать в Киев. Я очень этого боялась, меня все время трясло. К тому моменту у меня уже была серьезная депрессия. Психотерапевт даже выписала мне антидепрессанты. У меня были панические атаки, то есть он доводил меня до суицида.

Когда он приехал, то перелез с оружием через забор моего частного дома, снова начал угрожать. Мы с мамой и детьми спрятались в доме. Говорил, что если я от него уйду, то он выставит меня проституткой.

Учитывая все эти обвинения, задавали ли вы мужу вопрос, зачем он на вас тогда женился?

Да, ответ был один: "В Запорожье ты была другой". Он думал, что я хорошая, а оказалась, по его мнению, меркантильной проституткой. Я ему очень верила. Но еще тогда моя мама говорила, чтобы я обратила внимание на то, что он постоянно кричит о своей верности. Теперь я понимаю, что это означает только то, что на самом деле все наоборот.

Был инцидент, когда я у него в карманах нашла презервативы. Конечно, я спросила, что это такое. Он сказал, что я ничего не понимаю, что у всех охранников есть презервативы, потому что ими можно перевязать рану в случае ранения. Я понимаю, что у гражданских, возможно, и есть такой метод, но ведь он военный. Но даже тогда я снова ему поверила. Кстати, когда я общалась с его бывшей, она тоже говорила, что постоянно находила у него презервативы.

Был еще один случай. После Нового года я вышла на террасу, а он общался по видео с женщиной. Когда я подошла, он быстренько выключил телефон. Я спросила, кто эта женщина, а он сказал: "Ну, что ты начинаешь? Это моя подруга".

Потом я осознала, что у нас даже половой жизни не было. А как так? Он военный, война - это стресс. Он приезжает домой, его ждет красивая женщина, но желания у него не было. Конечно, такое его поведение было из-за того, что он постоянно мне изменял.

Что было после того, как вы съехали из квартиры мужа? Стипанюк пытался с вами поговорить?

Да, но к тому времени я уже наняла адвокатов. Они мне сказали, чтобы я с ним не встречалась и ни о чем не разговаривала, потому что это ни к чему не приведет. К тому же я действительно боялась с ним встречаться лицом к лицу. Меня труханило только от его сообщений.

Потом он сам себя скомпроментировал. Мои подписчики вообще не знали о том, что мы разошлись, а вот он публиковал свои гульки, как курит кальян, как развлекается с девушками и прочее. После этого люди поняли, что у нас все не ок в отношениях, и я начала получать информацию.

Мне написала подруга его бывшей, с которой я потом созвонилась. Она рассказала мне о том, как он к ней относился. Я много плакала во время этого разговора. Она говорила, что как-то залезла к нему в телефон и увидела огромное количество домашнего порно с участием Стипанюка и разных девушек. Также она говорила, что он очень сильно ее бил.

Потом мне начали писать, как видели его с разными женщинами в Харькове. Писали, как он домогался одну женщину. В целом у него не очень хорошая репутация в Киеве и Звягеле, его родном городе. Мне было странно лишь одно: как такой человек может быть телохранителем господина Ляшко? При нем он был такой, знаете, "мальчик с пальчик". Стипанюк умеет играть роль. Но я надеюсь, что Ляшко наконец обратит внимание на то, какой человек находится рядом с ним. "Радикальная партия" "топит" за семейные ценности, а, по факту, его приближенный человек - тиран. Тем более Евгений постоянно всем угрожал охраной Ляшко и связями.

Девушки, которые работали с экс-нардепом, говорили, что мой бывший муж ко всем приставал. А мужчины рассказывали, что он и на них бросался, угрожал пистолетом.

Почти год вы молчали о домашнем насилии. В какой момент вы все же решились рассказать об этом публично? Что стало последней каплей?

Я до последнего не хотела этого, но муж сам меня спровоцировал. Он написал на меня заявление в опеку по правам детей, что я плохая мать, что я ему изменяла, пока он защищает Украину, что я не забочусь о ребенке, а только устраиваю свою жизнь. Тогда я поняла, что мне нужно защищаться. И я начала это делать.

Я начала к этому готовиться, потому что другого выхода у меня не было. Человек болен, я уверена, что у него биполярное расстройство. Даже друзья мне об этом говорили. Однажды он написал девушке, которая должна была прийти ко мне на мероприятие, что если бы не жена, он бы занялся с ней сексом. Писал, что строит дом, а я с ребенком буду жить в квартире.

Весь свой отпуск он устраивал гулянки. Даже соседи жаловались. Одной из них он сказал: "Я военный ВСУ, мне все можно. Идите на х*р". Его боялись, потому что он агрессивен.

Взвешивая все его поведение, как вы осмелились сообщить, что хотите официально развестись?

Я не сообщала. Более того, я с ним не общалась. Я начала отвечать на его позерские сообщения лишь тогда, когда он писал мне, что хочет увидеться с ребенком. Я сказала, что он отец ребенка, но так сложилось, что он постоянно мне угрожает, что он постоянно употребляет алкоголь, что я его боюсь, поэтому у меня будет просьба, чтобы он виделся с ребенком на моей территории и под присмотром моим и моей мамы. Еще несколько раз он мне это писал, я отвечала то же самое. Но это ни к чему не привело. Он не приезжал.

То есть он просто хотел на один день взять ребенка, сфотографировать его для соцсетей, чтобы показать, какой он крутой отец. Так же он поступил со своим старшим сыном, с которым не общался 13 лет. Впервые за все эти годы он к нему приехал, привез велосипед, пофотографировал и выставил в соцсети.

То есть со своим старшим сыном Стипанюк вообще не общался?

Нет, только его бывшая жена подала на алименты, но поскольку Стипанюк - охранник Ляшко, и он не получал официальную зарплату, то ему суд назначил платить 500 гривень в месяц.

Кстати, я спрашивала о его сыне и экс-жене. Но он всегда плохо отзывался о ней. Говорил, что она настроила сына против него, и что сын вырастет, все поймет и придет к папе. Хотя после моего интервью сын написал ему следующее: "Мне стыдно, что ты мой папа. Я больше не хочу тебя знать".

А как ваша старшая дочь отнеслась к этой всей ситуации?

Сначала она очень полюбила Евгения, но когда начала видеть маму постоянно в слезах, она отвернулась от него. Начала агрессивно себя вести, не хотела проводить с нами время. Сначала я думала, что это из-за ревности ко второму ребенку, но моя дочь оказалась умнее меня. Она всегда меня успокаивала. Говорила, чтобы я не обращала на него внимания. Когда я ушла от него, я все объяснила своему ребенку и сказала, что это пример того, какими отношения не должны быть.

Более того, я подала иск с просьбой запретить Стипанюку приближаться ко мне и к ребенку. В тот день он находился в Киеве, даже в Tinder была указана его геолокация, но его адвокаты подали встречное заявление в суд, что он якобы постоянно находится на "нуле" и не может присутствовать. Они попросили приостановить дело, поскольку он военный. Поэтому суд приостановили. Но лучше, чтобы он пришел на тот суд, потому что я после этого была очень злая. Я поняла, что буду действовать. К счастью, еще до суда я написала заявление в полицию об угрозах. Спасибо моим коллегам, что они действительно этим вопросом занимаются. Поэтому Евгений Стипанюк впоследствии понесет уголовную ответственность.

После того как вы вышли в публичное пространство с заявлением о домашнем насилии, не боялись ли вы еще более агрессивного поведения в свою сторону со стороны мужа?

Я понимала, что этот человек может все. Говорят, что если человек угрожает, то он этого никогда не сделает. Ну как это? Он бил женщин, бил меня. Он может. А когда человеку нечего терять, он тем более может. Я отняла у него главное - его репутацию, которую он так старался отбеливать. Вы же посмотрите его профиль в сети. Он же все блокирует, удаляет комментарии, чтобы, не дай Бог, ничего плохого не было под его постами. Он все еще надеется отбелить себя.

Честно говоря, я думала, что после огласки он попустится. Я же сначала не рассказывала о его изменах и прочем грязном белье. Но он снова меня спровоцировал. Вчера, когда я увидела всех заказных ботов, я поняла, что это он. Я знаю все его выражения, знаю, какие орфографические ошибки он делает. К тому же там было написано: "Скоро мы узнаем, как она сосет". После этого я поняла, что у этого человека совесть не проснулась, что он будет со мной воевать очень грязно и черно. Я сразу знала, что он выложит на порносайты мои обнаженные фото. Кстати, мне многие девушки писали о том, что он постоянно всех снимал. Думаю, он это делает, чтобы потом угрожать.

Он хочет осквернить меня как полицейскую, осквернить честное имя моих коллег и побратимов, но я не позволю ему этого сделать. Я готова пойти на полиграф, потому что мне нечего скрывать.

Я ни разу ему не изменила, потому что после родов вопрос секса вообще отошел на задний план, к тому же я была замужем. Более того, за время брака с Евгением мне не написал ни один мужчина.

Очень много людей вас сейчас поддерживают, однако для меня было удивлением, что есть несколько человек, в том числе военные, которые наоборот поддержали насилие в адрес женщин.

Да, многие военные, поддерживающие домашнее насилие, меня хейтят. Также мне угрожал бывший охранник Петра Порошенко. Он писал, что сначала мне просто угрожали, а сейчас это перейдет в действие. Писал, чтобы я готовилась, потому что муж готовит войну, в которой я проиграю и получу по заслугам.

Сейчас я продолжаю получать много информации от женщин, которые были с моим бывшим мужем. Вот сегодня мне позвонила девушка, которая захотела поделиться своей историей анонимно. Она сказала, что есть какая-то взрослая женщина, которая помогает Стипанюку. Я об этом догадывалась. Это же она советует ему писать заявления, она пишет мне от его имени позерские сообщения.

Кстати, он подал на развод. Мы с юристами еще не видели иска, но вы же понимаете, что нас официально не разведут, пока ребенку не исполнится год. Он это сделал специально, чтобы показать, что я плохая, что это именно он со мной расстался.

Для него важно показать меня проституткой, женщиной, которая ему изменяла. Это единственный козырь в его рукаве, хотя на самом деле это полная ложь.

Ранее вы сказали, что Стипанюк даже сомневался, что Афина - его дочь. Не возникало ли у вас желания лишить его родительских прав?

Конечно я об этом думала. К сожалению, у нас очень тяжелая законодательная система в этом плане. У нас лишают родительских прав, если родитель не платит алименты длительное время. Если я подам на алименты, то он будет сбрасывать мне по 500 гривень, как бывшей жене. То есть у меня не будет оснований для лишения его родительских прав.

Но если будет уголовное производство, если он выставит мои интимные фотографии, я смогу подать на него иски относительно унижения чести и достоинства. Также есть статья в Уголовном кодексе о порнографии. Возможно, впоследствии все это мне понадобится и я смогу лишить его прав.

Мне пишут, что ребенку нужен отец, но зачем ребенку отец-абьюзер? Он только психику ей сломает. Как-то говорил мне, что когда ребенок подрастет, он расскажет ей, какая у нее мама шлюха. Говорил, что я худшая женщина, которая у него была, поэтому он будет мне изменять. Даже рассказывал, как это будет.

Ваша история началась с безумной любви, а закончилась столь неожиданно. Что вы чувствуете сейчас?

Бог есть, и все всегда возвращается. Знаете, я очень часто задавала себе вопрос, почему после того, как он обидел столько женщин, вел себя как мудак, ему попалась я - верная женщина, родившая ему ребенка? Потом поняла, что Бог послал меня ему не как подарок, а как наказание. Потому что сейчас именно я его наказываю от имени всех женщин. Чего бы мне это ни стоило, я буду стоять до последнего.

Мне говорят, что не нужно было выносить мусор из дома, а что нужно было делать? Чтобы дом завонялся из-за мусора? Женщины боятся об этом говорить, потому что боятся, что их в этом обвинят. Я хочу сломать этот стереотип. Я хочу, чтобы моя ситуация стала примером того, что каждая женщина должна отстаивать свои права.

Что касается нашей любви, то я поняла, что была влюблена в образ, который себе нарисовала. Сейчас к Евгению я ровным счетом ничего не испытываю, даже ненависти. Я постараюсь его простить.

Я счастлива. Я смогла вернуть себе свою жизнь.