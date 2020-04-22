Волочкова показала откровенные фото из бани

Балерина продемонстрировала растяжку в парилке.

Скандальна российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram серию своих снимков из бани.

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В кадрах она прикрывается то веником, то руками. При этом позирует Волочкова обнаженной.

"Попытка измерить баню мерой своего шпагата. А вы как там на карантине?" - спросила балерина своих подписчиков.

При этом Анастасия закрыла страницу в Instagram для комментариев. Еще бы, ведь ее не раз критиковали за слишком откровенные снимки.

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