Волочкова показала откровенные фото из бани
19:21, 22 апреля 2020Звезды
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Балерина продемонстрировала растяжку в парилке.
Волочкова снова показала шпагат / instagram.com/volochkova_art
Скандальна российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram серию своих снимков из бани.
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В кадрах она прикрывается то веником, то руками. При этом позирует Волочкова обнаженной.
"Попытка измерить баню мерой своего шпагата. А вы как там на карантине?" - спросила балерина своих подписчиков.
При этом Анастасия закрыла страницу в Instagram для комментариев. Еще бы, ведь ее не раз критиковали за слишком откровенные снимки.
instagram.com/volochkova_art
instagram.com/volochkova_art
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