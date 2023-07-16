Мария Бурмака отметила, что никто не хочет умирать, однако кто-то идет и воюет, а кто-то себя там "не видит".

Украинская певица Мария Бурмака гневно высказалась о словах артистов-мужчин, которые "не видят себя на фронте". Она вспомнила слова юмориста Евгения Кошевого, который рассказывал, что из него не получится хорошего военного. Похожие высказывания были и у Олега Винника.

"Я бы хотела спросить, какой из моего родного брата артиллерист - 43 бригада. А какой из моего двоюродного брата из Харькова, который сейчас под Харьковом находится? А какие бойцы из тех ребят? Какой был боец и вообще военный был из Романа Ратушного? Блестяще образованный парень! А какой был вояка был из Артемия Демида? Это ребята, которые ушли и держали свой чин, и многих из них уже нет. И этот список огромен. Нужно, чтобы все понимали, что нет специальных людей, которых готовили к войне!" - заявила Бурмака в интервью Алине Доротюк.

Она отметила, что не существует "викингов" и людей, которых специально готовили к полномасштабной войне. По словам Бурмаки, никому не хочется рисковать своей жизнью или умирать. Она поставила в пример певца Виталия Козловского, который получил повестку и тоже пошел служить, хотя не имеет опыта.

"Какой вояка из Виталика Козловского, которого сейчас призвали в войско? И тем не менее. Поэтому это совершенно ложное представление, что кто-то предназначен для войны, а кто-то не предназначен к войне. Все сыновья своих матерей, которые их любят, которые не хотят, чтобы они сражались. И никто не хочет умирать, есть инстинкт - человек не хочет умирать. Это первый базовый инстинкт. Но люди идут и защищают родину, чтобы мы с вами сидели и записывали сейчас интервью в центре Киева", - резюмировала Бурмака.

Что Винник и Кошевой говорили о службе на фронте

Олег Винник заявлял, что он жалеет из-за того, что не ушел на фронт в начале полномасштабной войны. Впрочем, сейчас он себя "успокаивает" тем, что у него якобы "другой фронт".

А Евгений Кошевой говорил, что не собирается на фронт, потому что у него нет навыков. По словам юмориста, так он якобы ничем не поможет стране.

"У меня никаких навыков нет. Меня в первый же день ловит снайпер и стреляет. И чем я помог стране? Ничем... Нет-нет, я пока не собираюсь", - утверждал в одном из интервью Кошевой.

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