Онуфрийчук очень любит своего мужа, ради него она даже хотела завершить карьеру.

Ведущая шоу "Танцы со звездами" Иванна Онуфрийчук готовится стать матерью, она планирует свою беременность и не прекращает помогать украинцам. Уже более двух лет она разрывается между двумя странами: Швейцарией, где живет ее муж - миллионер казахского происхождения Алмаз, и Украиной, где у нее родные и работа.

Ранее она без проблем летала на родину, однако после 24 февраля 2022 года все изменилось. В интервью "ЖВЛ" Онуфрийчук рассказала, что очень хочет чаще бывать в Украине, однако ее муж против.

"Честно говоря, каждая моя поездка домой у нас чуть ли не через ссоры происходит, потому что он против, чтобы я ездила. Он настаивает, чтобы я этого не делала, потому что опасно", - призналась ведущая.

Впрочем миллионер не зря переживает, ведь Онуфрийчук очень тяжело переживает трагические события на родине. Однако она нашла себя в помощи украинцам и даже основала благотворительный фонд. Его ведущая даже называет своим ребенком.

Онуфрийчук уже давно хочет стать мамой. Она и ее муж уже занимаются этим вопросом, пара даже прошла специально детокс-программу в одном из санаториев Швейцарии.

"Это моя мечта, это наша мечта с ним. Стать родителями замечательных, красивых, здоровых детей. И мы неустанно работаем над этим, очень верю, что у нас все получится: родить ребенка, вырастить и воспитать человека и оставить на этой планете частичку себя, своего продолжения", - призналась ведущая.

Онуфрийчук видит себя хорошей матерью. Ради семьи и мужа она даже думала уйти с телевидения. Впрочем, такие жертвы не понадобились. Возлюбленный ведущей видит, как она любит свою работу и поддерживает ее во всем.

Напомним, ведущая нередко становится объектом критики в сети. Хейтеры называют ее "никакой" и "птичкой в золотой клетке". Впрочем, сама Онуфрийчук реагирует на все упреки с юмором.

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