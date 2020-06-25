В облегающем платье с глубоким декольте: Моника Беллуччи предстала в сексуальном образе
11:54, 25 июня 2020Звезды
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Беллуччи поделилась снимком, сделанным в 2013 году.
Беллуччи выложила новый снимок \ instagram.com/monicabellucciofficiel
Итальянская актриса Моника Беллуччи поделилась с поклонниками новым черно-белым снимком.
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На снимке Беллуччи позирует в черном кружевном платье с глубоким декольте. Платье выгодно подчеркнуло стройную фигуру актрисы. На лице Моники легкий макияж. Из украшений на руке актрисы только браслет.
Снимок сделан в Милане в 2013 году.
Поклонники Белуччи положительно оценили снимок. "Очень круто", "Идеальная", - написали в отзывах к фото подписчики актрисы.
На снимке актриса предстала в обтислій платья \ instagram.com/monicabellucciofficiel/
Как сообщал УНИАН.Lite, ранее Моника Белуччи поделилась черно-белым пикантным снимком, на котором было видно только бретельки.
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