Также он рассказал, почему служебные отношения вредят работе.

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился забавной историей из своей практики.

Однажды он уволил своих сотрудников, у которых был служебный роман. Оказывается, Эктор решил посмотреть запись из камеры видеонаблюдения, чтобы проверить, как его подчиненные убирают кухню после смены. Но увидел он там не только уборку, но и секс.

"Это было на следующий день, я проверял ночную камеру, чтобы посмотреть, как убирают кухню. А увидел, как повар и кондитер после закрытия занимались сексом просто на рабочей поверхности. Они не заметили, что там есть камера. Это был верх безответственности, я уволил обоих", - написал Эктор в своем инста-блоге.

Читайте также"Вот это фигура": 57-летняя Лолита зажгла в леопардовом купальнике (видео)Также он рассказал, что и сам иногда заводил романы на работе, но ничем хорошим это никогда не заканчивалось. По словам повара, такие отношения только вредят работе.

"Очень яркий пример: повар влюбляется в официантку и пересаливает блюда или забывает про заказ. А директор с бухгалтером проводят финансовые махинации на работе. И еще много разных случаев, которые вредят бизнесу, системе и гостям. На работе - работаем, отношения оставляем дома", - добавил Эктор.

Ранее УНИАН сообщал, что 49-летний Эктор Хименес-Браво показал свою маму.

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Автор: Диана Могилевич