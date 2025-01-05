Алена Беттяр, когда в Украине продолжается война, похвасталась отдыхом с россиянами за границей.

Украинский дизайнер, основательница бренда "A.M.G." Алена Беттяр встретила Новый год в компании путинистов. Она была замечена в Дубае на концерте российского исполнителя Басты, который открыто поддерживает войну России против Украины.

Об этом стало известно из видео с концерта, которое опубликовал Telegram-канал "Harley Quinn". По словам авторов канала, кроме концерта Басты, Беттяр праздновала Новый год в компании других артистов-путинистов - Тимати и Егора Крида.

"Большой патриот Украины Алена решила встретить Новый год в Дубае вместе с придворными голосами путинского двора - Тимати и Егором Кридом. Правда, сначала она старалась не светиться. Но на концерте Басты, который открыто поддерживает войну против Украины, бдительность Алены успешно утонула в бутылке шампанского", - говорится в посте Telegram-канала.

Не секрет, что Тимати, Егор Крид и Баста являются фанатами российского диктатора. Они не скрывают своей лояльности к путинскому режиму и активно поддерживают войну против Украины.

В частности, исполнители неоднократно высказывали свои пророссийские взгляды и даже участвовали в пропагандистских мероприятиях, направленных на поддержку агрессии России. Более того, Тимати даже заявлял о своей готовности лично воевать против Украины.

Напомним, ранее в подобный скандал попала Мисс Украина Вселенная Карина Жосан, которая встретила Новый год в компании путинистов. Модель показала, как развлекалась под их песни в ОАЭ, пока в Украине продолжается кровавая война.

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