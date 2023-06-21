Звезда сериалов не планирует возвращаться в Москву, однако там у нее все еще остается недвижимость.

Украинская актриса Катя Кузнецова, которая до полномасштабной войны снималась в российских фильмах и сериалах, рассказала об имуществе в РФ. У нее есть квартира в Москве, однако сейчас продавать недвижимость она не хочет.

В интервью Славе Демину актриса объяснила, что она забрала из РФ все, что смогла. Часть имущества ей удалось продать.

"Машину я забрала, пылесос я забрала, котов я забрала, одеяло... Я начала все продавать за двойную сумму. Чайник, самокаты... Все говорят: "Ну ты не продашь!". Говорю: "Мне все равно". И я все продала", - рассказала Кузнецова.

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Большую квартиру, которая может стоить более 200 тысяч долларов, актриса не продает из-за того, что сейчас ей придется платить большие налоги. Она не хочет, чтобы РФ получила эти средства, поэтому пока ждет подходящего момента. По словам Кузнецовой, впоследствии она продаст квартиру, ведь возвращаться в Москву не планирует.

"Я вообще об этом не думала, о возвращении. Мне кажется, что все настолько уже, я даже не знаю, как это объяснить... Когда ты видишь, что происходит, у меня даже таких мыслей не было", - признала актриса.

Кто такая Катя Кузнецова

Украинской актрисе 35 лет. Она дебютировала в 2006 году, тогда Кузнецова получила небольшую роль в украинско-российском телесериале "Дьявол из Орли. Ангел из Орли". После этого актриса снялась во многих фильмах и сериалах, таких как "Кухня", "Сердцу не прикажешь", "Возвращение Мухтара" и другие.

24 февраля 2022 года актриса находилась в Испании. Она сразу осудила войну и путинский режим и заявила, что не вернется в РФ.

Недавно Кузнецова рассказала о ссорах с парнем. Как оказалось, они спорят из-за войны и "хороших русских".

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