Юренятко поддержал Бритни Спирс в ее борьбе с отцом.

На шоу "Україна має талант" пришел давний поклонник американской певицы Бритни Спирс, Юрий Васильцев.

Молодой человек, который называет себя Юренятко, рассказал, что уже больше 20 лет следит за творчеством и жизнью американской поп-дивы. По его словам, его очень огорчает то, что отец Бритни Спирс долгое время удерживал ее в "рабстве", поэтому он решил присоединиться к флешмобу #FreeBritney.

Также он обратился к певице, сказав: "Моя дорогая Бритни! Ты самая драгоценная жемчужина. Ты моя родственная душа. Твоя улыбка делает меня счастливее. Будь сильнее, сильнее, чем вчера. Украина любит тебя. Обнимаю".

Читайте также"Україна має талант": девушка читающая мысли удостоилась первой "золотой кнопки" (видео)На сцене шоу "Україна має талант" Юренятко перепел ее хиты и рассмешил зрителей до слез. И если Сергей Притула и Женя Кот нажали красную кнопку, чтобы остановить его выступление, то Ксения Мишина весь номер подтанцовывала и подпевала участнику. Но за несколько секунд до окончания номера и сама Мишина нажала на красную кнопку.

И хоть Юренятко не прошел дальше, зато Сергей Притула "снял шляпу" перед ним за его преданность Бритни.

"Как я кайфанула от Юренятка и Мишиной", "Класс, такой смешной", "Я смеялся до слез", "Сразу золотую кнопку нужно было нажимать", "Я теперь его фанатка", "Нереально крутой! Поднял настроение", - пишут пользователи сети под видео.

Напомним, на шоу "Україна має талант" самая сильная женщина планеты раздавила бедрами пять арбузов за 30 секунд.

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Автор: Диана Могилевич