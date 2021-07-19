Артист не только исполнил свои старые и новые хиты, но и читал со сцены собственные стихи, посвященные городу с 800-летней историей.

Украинский певец Иван Дорн выступил в российском Нижнем Новгороде. Артист читал со сцены собственные стихи, посвященные городу в честь его 800-летия.

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"Реки за спиной сливают русло: два - в один поток.

Стрелка град оберегает восьмисотый уже год.

Этот град я поздравляю! Юбиляр ты мой родной.

Пусть никто не пробивает честь твою и кремль твой.

Нижний Новгород холмистый с характерною чертой

Добрых жителей и чистых, и всегда готовых в бой.

Что ж, зацепимся за это, приготовься к бою, брат", - зачитал прямо со сцены Дорн хвалебное стихотворению городу страны-агрессора.

После этих строк зрители бурно зааплодировали Дорну.

Кроме того, Иван придумал для Нижнего Новгорода новые звания. Он заявил, что город можно называть не только столицей закатов, но и столицей рассветов.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году скандальное интервью украинского певца Ивана Дорна российскому журналисту Юрию Дудю вызвало волну возмущения в соцсетях. Так, артист заявил, что между Украиной и Россией - просто "ссора", начал открещиваться от помощи бойцам АТО, а также сказал, что выбрал для "Новой волны" футболку с трезубцем, чтобы об его костюме никто "не вонял".

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Автор: Ольга Робейко