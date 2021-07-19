Украинский певец Иван Дорн выступил в российском Нижнем Новгороде. Артист читал со сцены собственные стихи, посвященные городу в честь его 800-летия.
Читайте такжеУкраинский певец вместе с Ксенией Собчак занялся уборкой мусора в МосквеОб этом сообщает NewsNN.
"Реки за спиной сливают русло: два - в один поток.
Стрелка град оберегает восьмисотый уже год.
Этот град я поздравляю! Юбиляр ты мой родной.
Пусть никто не пробивает честь твою и кремль твой.
Нижний Новгород холмистый с характерною чертой
Добрых жителей и чистых, и всегда готовых в бой.
Что ж, зацепимся за это, приготовься к бою, брат", - зачитал прямо со сцены Дорн хвалебное стихотворению городу страны-агрессора.
После этих строк зрители бурно зааплодировали Дорну.
Кроме того, Иван придумал для Нижнего Новгорода новые звания. Он заявил, что город можно называть не только столицей закатов, но и столицей рассветов.
Как сообщал УНИАН, в 2017 году скандальное интервью украинского певца Ивана Дорна российскому журналисту Юрию Дудю вызвало волну возмущения в соцсетях. Так, артист заявил, что между Украиной и Россией - просто "ссора", начал открещиваться от помощи бойцам АТО, а также сказал, что выбрал для "Новой волны" футболку с трезубцем, чтобы об его костюме никто "не вонял".
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