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"Убого": нарядившуюся в сетку MARUV раскритиковали в Instagram (фото)

14:00, 22 апреля 2020
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Украинская певица MARUV поделилась с фанатами свежим фото / фото УНИАН

Снимок она опубликовала в Instagram.

Instagram MARUV

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«В этом мире мы настолько погружены в свои собственные мысли, что легко упускаем из виду то, что имеет значение», - говорится в сообщении.

На фото MARUV позирует сидя на стуле в крохотном наряде и сетке, демонстрируя длинные ноги. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

"Аня, смени прическу! Это убого!", - написали певице в комментариях под снимком. 

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Теги: #певица#MARUV