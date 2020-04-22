"Убого": нарядившуюся в сетку MARUV раскритиковали в Instagram (фото)

На фото MARUV позирует сидя на стуле в крохотном наряде и сетке, демонстрируя длинные ноги.

Украинская певица MARUV поделилась с фанатами свежим фото. Певица сменила привычный латекс на сеточку.

Снимок она опубликовала в Instagram.

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«В этом мире мы настолько погружены в свои собственные мысли, что легко упускаем из виду то, что имеет значение», - говорится в сообщении.

На фото MARUV позирует сидя на стуле в крохотном наряде и сетке, демонстрируя длинные ноги. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

"Аня, смени прическу! Это убого!", - написали певице в комментариях под снимком.