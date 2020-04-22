"Убого": нарядившуюся в сетку MARUV раскритиковали в Instagram (фото)
14:00, 22 апреля 2020Звезды
0 0
На фото MARUV позирует сидя на стуле в крохотном наряде и сетке, демонстрируя длинные ноги.
Украинская певица MARUV поделилась с фанатами свежим фото / фото УНИАН
Украинская певица MARUV поделилась с фанатами свежим фото. Певица сменила привычный латекс на сеточку.
Снимок она опубликовала в Instagram.
Instagram MARUV
Читайте также"Голое тело?":38-летняя Вера Брежнева удивила эротической фотосессией (фото)
«В этом мире мы настолько погружены в свои собственные мысли, что легко упускаем из виду то, что имеет значение», - говорится в сообщении.
На фото MARUV позирует сидя на стуле в крохотном наряде и сетке, демонстрируя длинные ноги. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
"Аня, смени прическу! Это убого!", - написали певице в комментариях под снимком.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter