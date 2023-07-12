Певец рухнул посреди улицы во время пробежки.

У солиста российской группы "Каста" остановилось сердце. Рэпер Хамиль (Андрей Пасечный), который сейчас живет в Португалии, едва не умер.

Все случилось 20 июня во время пробежки. Певец рухнул на землю, к нему подбежал пляжный спасатель. Россиянину оказали помощь и экстренно госпитализировали.

На своей странице в Instagram Хамиль рассказал, что все это произошло 20 июня. Музыкант перенес шунтирование на сердце, а также впадал в кому.

"Как сказали врачи, таких случаев один на миллион. В данный момент, я нахожусь в процессе реабилитации после комы и произошедшего. Я восстановлюсь и вернусь к концертной деятельности, как только закончу реабилитацию", - написал Хамиль.

У музыканта из группы "Каста" остановилось сердце - видео

Что группа "Каста" говорит о войне

16 февраля 2022 года, за несколько дней до начала полномасштабной войны РФ против Украины, музыканты группы "Каста" сделали заявление. Они писали, что хотят выступить в Киеве 24,25 и 26 февраля. Музыканты также утверждали, что РФ сделает ошибку, если "начнет или продолжит" войну.

Сейчас этот пост на странице группы "Каста" удален. Известно, что артисты попали в "черный список" РФ. Их, как и других звезд, не поддержавших путинский режим, назвали "персонами нон грата".

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