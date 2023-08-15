Легендарный клоун "сгорел" за три дня.

В РФ умер артист Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша. Звезда цирка попал в больницу с острой стадией механической желтухи. Однако он отказался от лечения и операции, а потому "сгорел" за три дня - его печень попросту отказала.

По данным росСМИ, 12 августа Николаева госпитализировали из-за обострения хронического заболевания. Врачи говорили, что артисту нужна срочная операция. Его предупредили о том, что без нее печень может отказать.

Однако российский клоун почему-то не хотел лечиться. Спустя три дня ему стало еще хуже, органы начали отказывать. Он умер 14 августа. Николаеву было 85 лет.

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"Предварительная причина смерти легендарного советского клоуна Андрюши (Андрея Николаева) — перитонит и некроз желчного пузыря", - сообщили российские Telegram-каналы.

Что известно о российском клоуне Андрее Николаеве

Артист родился 27 марта в 1938 году. Николаев работал в цирке, его главный сценический образ - клоун Андрюша. Помимо этого, он был режиссером-постановщиком номеров цирка и эстрады.

Николаев преподавал в ГИТИСе. Он был учителем Аллы Пугачевой, Бориса Барского, Георгия Делиева и других артистов. Известно, что клоун получал приз на европейском цирковом фестивале "Золотая Маска Грока".

Напомним, ранее стало известно, что звезду российских сериалов убила онкология.

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