В музыкальный альбом вошли четыре песни.

Украинская певица Тина Кароль выпустила новый мини-альбом, который получил название "Двойной рай". Накануне звезда презентовала клип на заглавную песню из альбома.

Соавтор альбома Аркадий Александров рассказал, что новый альбом Тины Кароль посвящен всем влюбленным.

""Двойной рай" воплощает в себе эволюцию от звучания монолитных баллад к современной трактовке взаимоотношений влюблённых пар", - сказал Аркадий.

Сама Тина Кароль призналась, что ее вдохновение - это порыв. Она вновь много пишет и дарит слушателям свое понимание мироздания. В альбом "Двойной рай" вошли четыре песни - "Холод", "Двойной рай", "Город", "Поцелуй на фарт".

Читайте также"Мечтаю о сыне": возлюбленный Гросу рассказал о будущей свадьбеНапомним, в клипе на песню "Двойной рай" Тина Кароль предстала в абсолютно новом образе. Звезда изменила прическу, да и в целом весь образ.

""Двойной рай" - это романтический триллер кино эстетики "нулевых". Я - яркая блондинка с пистолетом в руках, моя мишень - ревность", - добавила Кароль.

Напомним, Тина Кароль умилила снимком с единственным сыном Вениамином.

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Автор: Диана Могилевич