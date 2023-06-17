Певица поблагодарила за награду и отметила, что это ее тронуло.

Украинская певица Тина Кароль получила спецнаграду "За благотворительность и меценатство" от премии YUNA. На церемонии ее не было, однако она записала видеообращение.

"Маленьких добрых дел не бывает. Это замечательно, что у песен появились смыслы, а у наград появились посвящения. Я так же хочу посвятить свою награду всем волонтерам, благотворительным фондам. Хочу поблагодарить и сказать, что только вместе, бок о бок, мы - сила. И это уже доказано, и это уже увидел весь мир. Наш музыкальный фронт - это важная часть сопротивления, ведь именно так мы демонстрируем и сохраняем нашу идентичность", - рассказала Кароль.

Кроме этого, она рассказала о награде на своей странице в Instagram. По словам певицы, она начала заниматься благотворительностью 9 лет назад, когда умер ее муж.

"Чрезвычайно тронута этой наградой. Для меня она очень лично. Благотворительной деятельностью я занимаюсь уже 9 лет. С мечтой и надеждой, что мне удастся спасти много жизней, потому что жизнь важного человека в моем сердце я не смогла спасти. И вся эта деятельность, безусловно, посвящается мужу", - написала певица.

Муж Тины Кароль - что известно о смерти Евгения Огира

Певица и ее продюсер поженились в 2008 году, у них есть общий сын Венеамин. В 2013 году Огир умер, у него был рак желудка. Мужчина боролся за свою жизнь, однако болезнь оказалась сильнее.

Кароль очень тяжело переживала смерть своего возлюбленного. После потери мужа она сменила репертуар. Все это время певица с болью вспоминает об Огире. Она показывает его фото, делится воспоминаниями о муже. В годовщину его смерти она растрогала обращением, в котором попросила любимого "смотреть на нее".

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