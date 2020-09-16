Певица показала фото / instagram.com/tina_karol
Фан-клуб украинской певицы Тины Кароль опубликовал в Instagram новую фотографию.
На снимке Кароль позирует полностью обнаженной. Она сидит на полу, подогнув ноги к груди. Руками она постаралась прикрыть свои интимные места.
"Прекрасная фотография", "Вау", "Ну что за красавица", - написали фанаты.
Певица показала фото / instagram.com/tinakarol_fantina
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