"Такое не забывается": Алла Пугачева показала видео из салона красоты
12:17, 15 июня 2020Звезды
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Алла Борисовна в кадре выглядит прекрасно.
Пугачева привела в восторг пользователей сети / Скриншот
Известная певица Алла Пугачева на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором она прихорашивается в салоне красоты.
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В кадрах можно увидеть, что Примадонна сидит в кресле, а над ее волосами "колдуют" два стилиста. При этом одеты они в защитные костюмы.
Сама же Алла Борисовна в кадре выглядит прекрасно, на ее лице — яркий макияж, который заметно ее молодит.
Пугачева на видео говорит, что снимает эту запись, чтобы не забыть время пандемии.
"Такое не забывается", - написала звезда и сопроводила пост хештегом #взонериска.
Ранее в сети появилось архивное фото, как известная певица Алла Пугачева загорает на шезлонге.
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