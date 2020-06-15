"Такое не забывается": Алла Пугачева показала видео из салона красоты

Алла Борисовна в кадре выглядит прекрасно.

Известная певица Алла Пугачева на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором она прихорашивается в салоне красоты.

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В кадрах можно увидеть, что Примадонна сидит в кресле, а над ее волосами "колдуют" два стилиста. При этом одеты они в защитные костюмы.

Сама же Алла Борисовна в кадре выглядит прекрасно, на ее лице — яркий макияж, который заметно ее молодит.

Пугачева на видео говорит, что снимает эту запись, чтобы не забыть время пандемии.

"Такое не забывается", - написала звезда и сопроводила пост хештегом #взонериска.

Ранее в сети появилось архивное фото, как известная певица Алла Пугачева загорает на шезлонге.

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