Вместе с премьерой клипа артист анонсировал свой первый сольный концерт "DANTES, который состоится 2-го декабря.

Популярный украинский певец и шоумен Владимир Дантес (настоящая фамилия – Гудков, — УНИАН), который ранее показал пародию на Кароль, выпустил новый клип на песню "Грустные танцы". В новом видео он позировал в эпатажном наряде и с ярким макияжем.

31-летний артист успешно развивает свой сольный проект, на его счету уже шесть композиций. Новый сингл "Грустные танцы", без сомнения, завоюет любовь зрителей. Режиссером клипа стал Леонид Колосовский, который сотрудничает с многими украинскими звездами.

Читайте такжеTikTok забанил исполнителя вирусной песни "Батько наш - Бандера" (видео)Дантес предстал в непривычном образе, на нем были красные штаны и черно-белый пиджак. Также для съемок он появился с усами и ярком мейк-апе.

"Мне хотелось чего-то необычного и дерзкого. Хочется, чтобы люди видели, что мужественно можно выглядеть в любом виде. Если вы стремитесь к мужественности или женственности, то можно выглядеть как угодно, главное — внутренний посыл и энергия. Мне хочется быть откровенным и дерзить в свои 33", — отметил Дантес.

Поклонники высоко оценили видеоработу певца: "Вовка, ты реально красавчик!!! Продолжай разрывать наш, если можно так сказать, шоу-бизнес со всех сторон!!!", "Эстетический оргазм...просто ВАУ). Все очень стильно, красиво, атмосферно. Герой сегодняшнего времени - универсальный артист: расскажет, покажет и сделает это очень красиво", "Володя твои песни и клипы всегда поднимали, поднимают и будут поднимать настроение нам твоим близким друзьям и преданным поклонникам".

Владимир Дантес: творчество и личная жизнь

О Владимире Дантесе узнали в 2008 году, тогда амбициозный артист прошел на вторую "Фабрику звезд". Еще тогда продюсер шоу Наталья Могилевская верила в его успех. В итоге он вместе с Вадимом Олейником победил и основал дуэт "Дантес & Олейник", который просуществовал до 2015 года. На данный момент артист записывает сольные песни и ведет свой видеоблог.

33-летний Владимир Дантес состоит в счастливом браке с певицей Надей Дорофеевой. Звездная пара проживает в роскошном доме под Киевом.

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Автор: Каролина Гайдук