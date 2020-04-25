Светлана Лобода поразила портретным фото
13:17, 25 апреля 2020Звезды
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Певица порассуждала о рае и аде.
Лобода в последнее время активно публикует фото в Instagram / instagram.com/lobodaofficial/
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода, находясь на карантине, активно делится с подписчиками своими фото.
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В этот раз на своей странице в Instagram она разместила пару портретных снимков, на которых она предстала при полном макияже и в темных очках.
"Рай здесь и он на земле
Мы живём в нём
- Папа, почему же он так сильно похож на ад?
- Потому что мы изгадили его", - написала "суперзвезда".
Многие в комментариях восхищены этими словами, другие же в восторге от образа Лободы.
instagram.com/lobodaofficial
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