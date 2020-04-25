Светлана Лобода поразила портретным фото

Певица порассуждала о рае и аде.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода, находясь на карантине, активно делится с подписчиками своими фото.

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В этот раз на своей странице в Instagram она разместила пару портретных снимков, на которых она предстала при полном макияже и в темных очках.

"Рай здесь и он на земле

Мы живём в нём

- Папа, почему же он так сильно похож на ад?

- Потому что мы изгадили его", - написала "суперзвезда".

Многие в комментариях восхищены этими словами, другие же в восторге от образа Лободы.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак порадовала поклонников кадрами со съемок шоу The Best.