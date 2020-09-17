Сукихана не стесняется демонстрировать интимные части тела.

Известная певица Сукихана опубликовала в Instagram видео, на котором предстала в откровенном наряде.

На кадрах девушка стоит в разноцветном платье, которое прикрывает только одну ее грудь, а вторую - она просто "вывалила". Чтобы скрыть сосок, звезда зарисовала его зелено-синим сердечком. А дополнили ее эпатажный образ стеклянные желтые очки и массивные серьги. Также на видео видно, как она курит.

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Автор: Диана Могилевич