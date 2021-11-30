Обсуждения вокруг скандального дня рождения блогера Александра Залиско до сих пор продолжаются. Так, о нем высказалась еще одна гостья БДСМ-вечеринки Саша Бо.

Популярная украинская блогер-миллионник Саша Бо (Пустовит), которая была среди гостей громкой БДСМ-вечеринки Александра Залиско в Доме ученых во Львове 27 ноября (в День памяти жертв голодоморов - УНИАН), обвинила в разворачивании скандала ведущего Владимира Остапчука, работавшего на банкете. Именно он в тот день опубликовал в Instagram фото с подписью "Голодная блогерская туса".

Блогерка в своем Instagram-сториз сначала попыталась оправдаться, что забывает памятные даты, и что ей стыдно за то, что забыла о Дне памяти жертв голодоморов.

"Мне стыдно, что три дня назад, 27 ноября, был день памяти жертв Голодомора и я совсем не помнила об этом, будучи патриоткой и всегда отстаивая страну, в которой живу", - написала Саша Бо.

А потом заявила, что виновником этого скандала вокруг вечеринки Залиско является Остапчук, опубликовавший "дибильное и необдуманное сториз".

"Никаких связанных с Днем памяти жертв Голодомора названий вечеринки не было. Было дыбильное и необдуманное сториз ведущего, которое спровоцировало всеукраинский скандал. Мы все об этом говорили, но было поздно. Я прошу прощения у всех украинцев, чьи чувства задела субботнее событие. Оправдываться и комментировать что-то в дальнейшем я не могу. Я была гостьей, которая пришла к другу", - написала Пустовит.

Также Пустовит возмутило то, что СМИ называют ее скандальной блогеркой: "У меня болит душа за то, что СМИ называют меня скандальной блогеркой. Мой блог - о добре и позитиве. Но о нем статьи не пишут, к сожалению".

На обвинения Саши Бо в адрес Остапчука отреагировала его жена - Кристина Горняк (Остапчук). Она не смолчала и эмоционально ответила блогерше. Кристина обратилась к Александре: "Хайп с разводом уже потерял свою силу, надо найти новые публичные темы? Говоришь, твой блог о доброте? А где же она, когда ты обвиняешь других в своих необдуманных поступках? Вот нутро...".

Также жена Остапчука опубликовала скрин переписки с Сашей Бо. Пустовит написала, что Горняк защищает своего мужа, однако стоит посмотреть на ситуацию не как жена ведущего, а как обычный человек. Кристина же ответила, что всем надо извиниться за этот поступок, а не опрокидывать вину на других. После этого Саша Бо заблокировала Кристину Горняк в Instagram.

"Голодная туса": что известно о скандальной вечеринке блогеров во Львове

В день памяти жертв Голодомора львовские, франковские, тернопольские и черновицкие блогеры устроили во Львове в Доме ученых большую БДСМ-вечеринку. Банкет состоялся в честь дня рождения блогера из Черновцов Александра Залиско, который имеет в Instagram более одного миллиона подписчиков.

Среди гостей, которые активно делились видео в Instagram, выражали восторг имениннику было немало блогеров, среди которых и "миллионники": Натали Литвин, Таня Самбурская, Валерия Юрченко, Саша Бо и другие.

Развлекал гостей вечеринки Владимир Остапчук. Он провел вечеринку в стиле Show bar, где были пошлые конкурсы и декорации, эротические танцы шоу-балета в БДСМ-масках, тосты, которые произносили, стоя на столах.

Аренда зала в Доме ученых блогеру Залиско обошлась около 35 тысяч гривень, а еще 4 тысячи долларов он заплатил за работу ведущего Владимира Остапчука.

После резонанса в СМИ известные украинские компании заявили, что прекращают сотрудничество с блогерами-миллионниками, которые попали в скандал из-за вечеринки.

Вместе с тем шумной вечеринкой блогера Залиско заинтересовались правоохранители. Сам Залиско извинился перед теми, чьи чувства задел своим празднованием.

Владимир Остапчук уже попросил прощения за эту вечеринку и отметил, что чтит и уважает День памяти жертв Голодомора, а оба брата его дедушки умерли от голода.

Автор: Виктория Гордиенко