Звезду "Игры престолов" поймали на прогулке с округлившимся животом (фото)

Отметим, что пара официально не подтверждала информацию о беременности.

Британскую актрису Софи Тернер, прославившуюся ролью Сансы Старк в сериале "Игра престолов", сфотографировали папарацци на прогулке.

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24-летняя звезда попала в объектив фотокамер папарацци во время прогулки с супругом, американским певцом Джо Джонасом в Лос-Анджелесе. Тернер выбрала для прогулки худи, леггинсы, и слиперы, пишет НВ.

Несмотря на то, что пара официально не подтверждала информацию о беременности, "интересное положение" актрисы уже не скроешь.

Внимание фанов привлекли заметно округлившиеся формы актрисы, в частности, ее беременный живот, который уже невозможно скрывать от посторонних глаз.

Напомним, Джо Джонас и Софи Тернер начали встречаться в 2016 году. 15 октября 2017 года пара объявила о помолвке, а 1 мая 2019 года поженилась в Лас-Вегасе.

Ранее УНИАН сообщал, что Софи Тернер и ее супруг, певец Джо Джонас, по данным СМИ, ожидают своего первого ребенка.