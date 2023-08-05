Блогерша получила огромную порцию негатива, ее называют "предательницей".

Украинская актриса и звезда "Школы" Лиза Василенко подтвердила роман с российским артистом Алишером Моргенштерном. Скандальная блогерша, которая говорила, что "лучше сдохнуть" в России, чем в Украине, похвасталась фотографиями с певцом.

Актрисе и россиянину, который так и не решился осудить войну в Украине, приписывали роман уже давно. Впрочем, они никак не комментировали информацию о своих отношениях. Сейчас же Моргенштерн и Василенко решили "хайпануть" и устроили откровенную фотосессию.

Украинка разместила фотографии с Моргенштерном в Instagram. Также она выложила фрагмент фотосессии в TikTok. Там комментаторы выдали немало критики, актрису обвиняют в том, что она предала Украину и "продалась" россиянину. Пользователи пишут:

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"Чернобровая, какая же ты мерзкая"

"Иноагент и украинка, фу".

Лиза Василенко - скандалы со звездой "Школы"

Актриса сыграла в сериале "Школа" Лолиту. Она активно строила карьеру в Украине, однако в 2021 году Василенко переехала в РФ. Там она начала жаловаться на "тяжелую" жизнь. Впрочем, актриса заявила, что ей "лучше сдохнуть" в РФ, чем в Украине.

Слова Василенко возмутили украинцев, впоследствии она "загремела" в базу "Миротворца". В начале полномасштабной войны актриса выехала из РФ и заявила, что готова нести наказание за свои слова. Однако Василенко так и не вернулась в Украину. Сначала она находилась в Чехии, а потом "засветилась" в ОАЭ. Там ее часто замечали рядом с Моргенштерном, однако они ничего не говорили о своем романе.

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