Умерла актриса из "Отчаянных домохозяек"

В популярном сериале «Отчаянные домохозяйки» Найт сыграла свекровь Бри - Филлис Ван де Камп.

Дважды номинированная на "Оскар" звезда Голливуда и Бродвея Ширли Найт скончалась на 84-м году жизни в американском штате Техас.

Как сообщает журнал Hollywood Reporter, американская актриса, номинантка на премию Американской киноакадемии в 1960 и 1962 годах, Ширли Энола Найт скончалась техасском городе Сан-Маркос в возрасте 83 лет.

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Уточняется, что пожилая женщина ушла из жизни в доме своей дочери, актрисы Кейтлин Хопкинс от естественных причин.

Найт дважды номинировалась на премию "Оскар" как лучшая актриса второго плана: в 1960 за роль в фильме "Тьма наверху лестницы". И в 1962 году за роль в ленте "Сладкоголосая птица юности". Кроме того актриса дважды становилась лауреатом премии "Эмми".

В популярном сериале «Отчаянные домохозяйки» Найт сыграла свекровь Бри - Филлис Ван де Камп.