Выглядит пикантно: звезда сериала "Друзья" показал, чем занимается на карантине (фото)

Из-за карантина у многих американских звезд изменились планы.

Американский актер Мэттью Перри, сыгравший Чендлера в культовом сериале «Друзья», поделился своим хобби с сообществом подписчиков.

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50-летняя звезда комедийного сериала опубликовал фото своего свежеприготовленного печенья. При этом Перри утверждает, что приготовил его без трусов.

Фанаты актера сразу вспомнили эпизод «Друзей», в котором герой Перри пародирует своего друга Джоуи, надев его вещи без белья.

Как сообщал УНИАН, продолжение сериала «Друзья» отложили из-за карантина. Ранее выход нового эпизода был запланирован на май 2020 года.