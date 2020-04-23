Выглядит пикантно: звезда сериала "Друзья" показал, чем занимается на карантине (фото)
19:03, 23 апреля 2020Звезды
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Из-за карантина у многих американских звезд изменились планы.
instagram.com/mattylangfordperry
Американский актер Мэттью Перри, сыгравший Чендлера в культовом сериале «Друзья», поделился своим хобби с сообществом подписчиков.
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50-летняя звезда комедийного сериала опубликовал фото своего свежеприготовленного печенья. При этом Перри утверждает, что приготовил его без трусов.
Фанаты актера сразу вспомнили эпизод «Друзей», в котором герой Перри пародирует своего друга Джоуи, надев его вещи без белья.
instagram.com/mattyperry4
Как сообщал УНИАН, продолжение сериала «Друзья» отложили из-за карантина. Ранее выход нового эпизода был запланирован на май 2020 года.
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