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Выглядит пикантно: звезда сериала "Друзья" показал, чем занимается на карантине (фото)

19:03, 23 апреля 2020
Звезды
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instagram.com/mattylangfordperry

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50-летняя звезда комедийного сериала опубликовал фото своего свежеприготовленного печенья. При этом Перри утверждает, что приготовил его без трусов.

Фанаты актера сразу вспомнили эпизод «Друзей», в котором герой Перри пародирует своего друга Джоуи, надев его вещи без белья.

instagram.com/mattyperry4

Как сообщал УНИАН, продолжение сериала «Друзья» отложили из-за карантина. Ранее выход нового эпизода был запланирован на май 2020 года.

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Теги: #карантин#сериал Друзья#мэттью перри