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Наде Дорофеевой уже 30: певица показала стройную фигуру (фото)

16:16, 23 апреля 2020
Звезды
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Надя Дорофеева опубликовала новое фото в Instagram / фото instagram.com/nadyadorofeeva

На снимке артистка позирует в джинсах и футболке оверсайз, но даже в такой одежде заметно, насколько стройная у девушки фигура.

Instagram Надя Дорофеева

Читайте такжеНастя Каменских засветила соблазнительные ножки на фото в спальнеНапомним, что на днях Наде Дрофеевой стукнуло 30 лет. 

"Ребята, а как ваши дела? Как ваше моральное состояние на карантине?", - поинтересовалась она у подписчиков под фото.

Всего за час фотографию лайкнули более 50-ти тысяч человек. 

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Теги: #певица#Надя Дорофеева