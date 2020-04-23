Наде Дорофеевой уже 30: певица показала стройную фигуру (фото)
16:16, 23 апреля 2020Звезды
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На снимке артистка позирует в джинсах и футболке оверсайз, но даже в такой одежде заметно, насколько стройная у девушки фигура.
Надя Дорофеева опубликовала новое фото в Instagram / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Известная украинская Надя Дорофеева опубликовала новое фото в Instagram.
На снимке артистка позирует в джинсах и футболке оверсайз, но даже в такой одежде заметно, насколько стройная у девушки фигура.
Instagram Надя Дорофеева
Читайте такжеНастя Каменских засветила соблазнительные ножки на фото в спальнеНапомним, что на днях Наде Дрофеевой стукнуло 30 лет.
"Ребята, а как ваши дела? Как ваше моральное состояние на карантине?", - поинтересовалась она у подписчиков под фото.
Всего за час фотографию лайкнули более 50-ти тысяч человек.
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