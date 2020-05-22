Звезду "Гарри Поттера" Руперта Гринта впервые "поймали" с новорожденной дочкой (фото)

Пара прогуливалась с детской коляской и пила кофе.

Известного по роли Рона Уизли в серии фильмов о «Гарри Поттере» актера Руперта Гринта поймали за прогулкой с женой и новорожденной дочкой.

Молодая семья попала в фотообъектив папарацци в четверг. И Руперт, и его 28-летняя девушка Джорджия были в защитных масках.

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Пара прогуливалась с коляской по парку и пила кофе. На обоих – одежда уличного стиля в темных цветах. Журналисты отмечают, что у актера с подругой был уверенный вид уже утвержденных родителей, каждый из которых по очереди брал коляску.

Пара заявила о том, что ждет ребенка, в апреле – сразу после появления на публике беременной Джорджии. Имя малышки пока неизвестно.