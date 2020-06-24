Известного порноактера Рона Джереми обвинили в изнасиловании

Ему грозит до 90 лет тюрьмы.

Окружная прокуратура Лос-Анджелеса предъявила обвинения известному порноактеру Рону Джереми в изнасиловании и сексуальных домогательствах к четырем женщинам.

Читайте также"Им не грустно": дочь Спилберга рассказала, как в семье приняли ее уход в порно (фото)Об этом сообщает Variety.

Джереми предъявили обвинения по восьми пунктам. Речь идет о случаях в 2014, 2017 и 2019 годах.

Прокуроры также обвиняли Джереми в пятом инциденте, который произошел в 2016 году.

Заседание суда над 67-летним актером продолжат 26 июня. Ему грозит до 90 лет тюрьмы.

Ранее УНИАН писал, что известная порноактриса Хизэр Ван рассказала, как ее едва не убил порноактер.

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