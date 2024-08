Лиам и Ноэл Галлахеры дадут несколько концертов в 2025 году.

Известная британская рок-группа Oasis, которая распалась в 2009 году, может снова воссоединиться. Участники коллектива Ноэл Галлахер и Лиам Галлахер, который ранее выпал из вертолета, дадут несколько концертов летом 2025 года.

Как пишет Variety, музыканты планируют дать сразу 10 концертов. Они хотят выступить на лондонском стадионе "Уэмбли", чтобы побить рекорд Тейлор Свифт. Как известно, артистка выступала на этой локации 8 раз подряд.

Более того, стало известно, что братья Галлахеры будут хедлайнерами музыкального фестиваля в Гластонбери.

В то же время в соцсетях группы появилось загадочное видео с надписью "27.08.24". Пост артисты никак не подписали, но намекнули, что во вторник поклонников ожидает музыкальная новинка.

"Мне никогда не нравилось это слово "бывший", - написал Лиам в своем Twitter 25 августа, намекая на воссоединение группы.

В июне Лиам Галлахер начал тур, посвященный 30-летию дебютного студийного альбома Oasis "Definitely Maybe". Новое переиздание альбома ожидается 30 августа.

Что известно об Oasis

Коллектив был основан в 1991 году в Манчестере. Свой последний концерт братья дали в 2009 году, после чего группа распалась. Ходили слухи, что причиной распада стала ссора между Лиамом и Ноэлом перед концертом в Париже. Ноэл заявил, что выходит из состава Oasis, потому что больше не может быть на одной сцене с Лиамом. После этого братья сосредоточились на сольной карьере.

За 18 лет существования Oasis выпустила семь студийных альбомов, каждый из которых возглавлял хит-парад Великобритании. Коллектив также неоднократно получал награды NME Awards, Brit Awards и MTV Europe Music Award. Также в апреле этого года Oasis вошел в "Зал славы рок-н-ролла".

Среди самых известных песен коллектива "Wonderwall", "Don't Look Back In Anger", "Live Forever", "The Masterplan".

