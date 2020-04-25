Регина Тодоренко угодила в скандал, заговорив о домашнем насилии (видео)

Ведущая попросила прощения за высказывания по поводу домашнего насилия.

На известную ведущую Регину Тодоренко обрушилась волна негодования и осуждения после того, как она высказалась по поводу домашнего насилия.

"А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?", - этот вопрос просто привел сеть в бешенство.

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Позже звезда "Орла и решки" на своей странице в Instagram поспешила извиниться за свои слова.

"Я прошу прощения за свои некорректные формулировки по поводу домашнего насилия. Еще раз хочу подчеркнуть, что я против домашнего насилия и какого-либо насилия в принципе. Возможно, во мне говорят мои детские страхи, возможно, я, как и сотни женщин, не готова еще рассказать о том, что когда-то со мной произошло. Возможно, я не хочу выглядеть жалкой", - сказала Тодоренко, чем вызвала еще одну волну критики в свой адрес.

"Лицемерка!", "На жалость давишь?", "Упоминание о якобы пережитом насилии — это цирк с конями", - возмутились пользователи Instagram.

Ранее Регина Тодоренко, переехавшая в РФ после замужества, покрасовалась на камеру в роскошном образе.