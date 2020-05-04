Регина Тодоренко спустя неделю после скандала вышла на связь (видео)
Известная украинская ведущая Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии, который она начала снимать после разгоревшегося вокруг нее скандала.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующий пост и видеозапись, на которой предстала в весьма печальном виде.
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"Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит, все было не зря", - написала Тодоренко.
Отметим, что это - ее первая запись за неделю после извинений за слова о домашнем насилии. Регина рассказала, что работала над фильмом "А что я сделала, чтобы помочь?" все это время и общалась с экспертами в области домашнего насилия.
Стоит отметить один момент: Тодоренко отключила комментарии как под фильмом на YouTube, так и в своем Instagram.
Друзья! Я решила разобраться в проблеме и всю эту неделю общалась с ведущими экспертами в области домашнего насилия. Результатом стал фильм, который поможет избавиться от предрассудков в этом вопросе и – самое главное – расскажет, что делать, если это произошло с вами или с кем-то из ваших знакомых. Фильм «А что я сделала, чтобы помочь?» вы можете найти у меня в шапке профиля. Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит все было не зря.🙏🏻 Ссылка в шапке профиля и сторис! @tineodna_ru @nasiliutochkanet #противдомашнегонасилия #чтосделалаячтобпомочь
Как сообщал УНИАН, на известную ведущую Регину Тодоренко обрушилась волна негодования и осуждения после того, как она высказалась по поводу домашнего насилия. "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?", - этот ее вопрос просто привел сеть в бешенство.