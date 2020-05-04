Регина Тодоренко спустя неделю после скандала вышла на связь (видео)

Ведущая говорит, что всю неделю работала над фильмом "А что я сделала, чтобы помочь?".

Известная украинская ведущая Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии, который она начала снимать после разгоревшегося вокруг нее скандала.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующий пост и видеозапись, на которой предстала в весьма печальном виде.

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"Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит, все было не зря", - написала Тодоренко.

Отметим, что это - ее первая запись за неделю после извинений за слова о домашнем насилии. Регина рассказала, что работала над фильмом "А что я сделала, чтобы помочь?" все это время и общалась с экспертами в области домашнего насилия.

Стоит отметить один момент: Тодоренко отключила комментарии как под фильмом на YouTube, так и в своем Instagram.

Как сообщал УНИАН, на известную ведущую Регину Тодоренко обрушилась волна негодования и осуждения после того, как она высказалась по поводу домашнего насилия. "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?", - этот ее вопрос просто привел сеть в бешенство.