Сексуальная Эмили Ратаковски без бюстгальтера блеснула аппетитными формами (фото)
14:02, 24 апреля 2020Звезды
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На размещенном кадре 28-летняя знаменитость позирует в ванной комнате без бюстгальтера, прикрывая обнаженную грудь руками.
Instagram Эмили Ратаковски
Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками снимком в одних трусиках.
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Фотография была опубликована в "историях" в ее Instagram.
На размещенном кадре 28-летняя знаменитость позирует в ванной комнате перед зеркалом без бюстгальтера, прикрывая обнаженную грудь руками. Единственное, что на ней надето - это трусики и полотенце на голове.
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