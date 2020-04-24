Сексуальная Эмили Ратаковски без бюстгальтера блеснула аппетитными формами (фото)

На размещенном кадре 28-летняя знаменитость позирует в ванной комнате без бюстгальтера, прикрывая обнаженную грудь руками.

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками снимком в одних трусиках.

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Фотография была опубликована в "историях" в ее Instagram.

На размещенном кадре 28-летняя знаменитость позирует в ванной комнате перед зеркалом без бюстгальтера, прикрывая обнаженную грудь руками. Единственное, что на ней надето - это трусики и полотенце на голове.